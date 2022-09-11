Canlı anlatım: İtalya GP

17:32 Pilotlar kapalı parka gelip üç haftalık ara öncesi araçlarından inerken, bizler de anlatımımızı sonlandırıyoruz.



Ben Altay Gök, bu yarışın anlatımında sizlerleydim. 3 hafta sonra Singapur'da görüşmek üzere, hoşça kalın!