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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: İtalya GP

2022 İtalya Grand Prix'sinin canlı anlatımında sizlerleyiz.

Canlı anlatım: İtalya GP

Ekleyen: altaygoksf

Özet
Durum: Durdu
Pilotlar kapalı parka gelip üç haftalık ara öncesi araçlarından inerken, bizler de anlatımımızı sonlandırıyoruz.

Ben Altay Gök, bu yarışın anlatımında sizlerleydim. 3 hafta sonra Singapur'da görüşmek üzere, hoşça kalın!
Röportajları kısa süre içinde sitemizde bulabilirsiniz.
Birazdan podyum seremonisi öncesi odaya, oradan podyum seremonisine geçilecek.
Podyum röportajlarını Martin Brundle yapıyor.

Pilotlar podyum öncesi röportajlar için kapalı parktalar

 
Belki de bu yarış kendisini 2023'te gridde görmemizi sağlayacak.
Günün pilotu Nyck de Vries, bunu hak ettiğini söyleyebiliriz.
De Vries, Williams'a 2 puan daha getiriyor!
Geride kalanların en iyisi Norris. Gasly yaz arasından dönüşte ikinci kez puan alıyor.
Leclerc 2, Russell 3. sırada. Üç takım podyumda.
Arka arkaya 5. galibiyeti Verstappen'in!
MAX VERSTAPPEN, 2022 İTALYA GP'SİNİ KAZANIYOR!
Güvenlik aracı uygulaması son buluyor fakat yarış da son buluyor!
Ocon ve Alpine'in puan serisi son buluyor. Zhou uzun süre sonra puana kavuşacak, De Vries ise ilk yarışında puan alacak!
Sıralama:

VER LEC
RUS SAI
HAM PER
NOR GAS
DEV ZHO
OCO MSC
BOT TSU
LAT MAG

RIC, STR, ALO ve VET yarış dışı.
Son turdayız artık, yarış burada son buldu diyebiliriz.
Güvenlik aracı içeri girmiyor, yarış güvenlik aracı arkasında son bulacak!
Ricciardo'nun aracı çekilmiş durumda.
Hangisi olacağını kısa süre içinde göreceğiz, fakat FIA çok geç kaldı karar vermekte.
Veya 2019 Bahreyn gibi güvenlik aracı arkasında bir son.
Son 2 turdayız! 2021 Abu Dhabi gibi bir son bizi bekliyor olabilir.
Şu anda sanal güvenlik aracı gibi işliyor süreç.
Son 4 tur, konvoy oluşmadı!
De Vries'te orta, Gasly, Zhou ve Ocon'da sert hamur var. Kalan isimlerde yumuşak hamur var.
Ön grupta klasman değişmiyor ancak De Vries 9. sıraya yükseldi. Puanı garantilemiş olabilir!
Tsunoda da pite geldi az önce.
Leclerc de yeniden pitte.
Verstappen pitte!
Her iki isimde de yumuşak hamur var. Leclerc ve Verstappen pite giremediler.
Sainz pitte!
Russell pitte!
GÜVENLİK ARACI!
Sarı bayraklar devam ediyor, henüz güvenlik aracı kararı yok.
Red Bull ve Ferrari'de pit hazırlığı, ancak Red Bull vazgeçiyor!
Perez en hızlı tur! 1.24.030!
2. sektörde sarı bayraklar var. Ricciardo motor arızasıyla kenarda!
De Vries Gasly'i kovalıyor, Zhou epey koptu! Williams pilotu ilk yarışından puanla ayrılmaya çok ama çok yakın!
Perez yarışın en iyi ikinci sektör zamanıyla geldi.
Evet, De Vries Zhou ile farkı 1.7 saniye civarına kadar çekiyor!
Verstappen Zhou'ya tur bindiriyor, De Vries avantaj kazanabilir buradan!
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