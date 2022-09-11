Formula 1 Haberler
Canlı anlatım: İtalya GP
2022 İtalya Grand Prix'sinin canlı anlatımında sizlerleyiz.
Ekleyen: altaygoksf
Özet
Durum: Durdu
Pilotlar kapalı parka gelip üç haftalık ara öncesi araçlarından inerken, bizler de anlatımımızı sonlandırıyoruz.
Ben Altay Gök, bu yarışın anlatımında sizlerleydim. 3 hafta sonra Singapur'da görüşmek üzere, hoşça kalın!
Ben Altay Gök, bu yarışın anlatımında sizlerleydim. 3 hafta sonra Singapur'da görüşmek üzere, hoşça kalın!
Ocon ve Alpine'in puan serisi son buluyor. Zhou uzun süre sonra puana kavuşacak, De Vries ise ilk yarışında puan alacak!
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