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Formula 1

Canlı Anlatım: İtalya GP 1. antrenman seansı

paylaşım
yorumlar

Ekleyen: Cem Özel, Kemal Şengül

Özet
Durum: Canlı
06:17
 
06:17
 
06:17 Mercedes'ler start antrenmanı yapıyorlar
06:16 Kvyat da pistte
06:14 Bottas ve Hamilton sessizliği bozan isimler oluyorlar
06:13 Şu an pistteki tek isim olan Giovinazzi de garaja dönüyor
06:09
 
06:07 Albon 0.797sn geride üçüncü, Kvyat 0.852sn geride dördüncü, Verstappen 0.938sn geride beşinci, Gasly 0.964sn geride altıncı sırada
06:05 Verstappen, kazasından sonra yeniden pistte
05:59 Her iki Mercedes sürücüsünde de yumuşak hamur var
05:59 Hamilton 0.245sn geride ikinci sırada
05:59 Bottas 1:20.703 ile ilk sırada
05:58 Verstappen, Ricciardo ve Giovinazzi dışındaki tüm sürücüler pistte
05:56 Bitime 33 dakika kala sıralama:

BOT
HAM
VER
PER
RIC
ALB
STR
OCO
SAI
KVY
LEC
GAS
GRO
RAI
MAG
VET
GIO
NOR
LAT
NIS
05:55 Pist kalabalıklaşmaya başlıyor
05:53 Raikkonen, Grosjean ve Magnussen piste çıkıyor
05:50 Seans yeniden başladıktan sonra hiçbir araç piste çıkmadı
05:49
 
05:49
 
05:45 Seans kaldığı yerden devam ediyor
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