Canlı Anlatım: İtalya GP 1. antrenman seansı
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Ekleyen: Cem Özel, Kemal Şengül
Özet
Durum: Canlı
06:17
06:17
06:17 Mercedes'ler start antrenmanı yapıyorlar
06:16 Kvyat da pistte
06:14 Bottas ve Hamilton sessizliği bozan isimler oluyorlar
06:13 Şu an pistteki tek isim olan Giovinazzi de garaja dönüyor
06:09
06:07 Albon 0.797sn geride üçüncü, Kvyat 0.852sn geride dördüncü, Verstappen 0.938sn geride beşinci, Gasly 0.964sn geride altıncı sırada
06:05 Verstappen, kazasından sonra yeniden pistte
05:59 Her iki Mercedes sürücüsünde de yumuşak hamur var
05:59 Hamilton 0.245sn geride ikinci sırada
05:59 Bottas 1:20.703 ile ilk sırada
05:58 Verstappen, Ricciardo ve Giovinazzi dışındaki tüm sürücüler pistte
05:56 Bitime 33 dakika kala sıralama:
BOT
HAM
VER
PER
RIC
ALB
STR
OCO
SAI
KVY
LEC
GAS
GRO
RAI
MAG
VET
GIO
NOR
LAT
NIS
BOT
HAM
VER
PER
RIC
ALB
STR
OCO
SAI
KVY
LEC
GAS
GRO
RAI
MAG
VET
GIO
NOR
LAT
NIS
05:55 Pist kalabalıklaşmaya başlıyor
05:53 Raikkonen, Grosjean ve Magnussen piste çıkıyor
05:50 Seans yeniden başladıktan sonra hiçbir araç piste çıkmadı
05:49
05:49
05:45 Seans kaldığı yerden devam ediyor
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