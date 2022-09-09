Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: İtalya GP 1. antrenman seansı

2022 İtalya GP 1. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.

Canlı anlatım: İtalya GP 1. antrenman seansı

Ekleyen: altaygoksf

Özet
Durum: Durdu
Bizler de anlatımımıza yavaş yavaş nokta koyuyoruz.

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. 18.00'da görüşmek üzere, hoşça kalın!
Kalkış antrenmanı sonrası bir boş turun ardından pilotlar garaja dönecek ve 2. antrenman için bekleyişe geçecekler.
Pilotlar kalkış antrenmanları için griddeler, pole pozisyonunda Leclerc var, acaba bir alıştırma mı :)
Charles Leclerc kalkış antrenmanı öncesi boş tur esnasında tifosiyi selamlıyor. İtalya bir kez daha kıpkırmızı, acaba Pazar günü mutlu son gelecek mi?
Sainz'ın son turunda Ascari şikanını kaçırdığını ve çakıl havuzuna çıktığını görüyoruz.
Tam sıralama:


LEC SAI
RUS HAM
VER OCO
ALO TSU
BOT RIC
ALB ZHO
GAS PER
STR NOR
MAG GIO
DEV LAT
Charles Leclerc, İtalya'da, Ferrari'nin kendi evinde seansı ilk sırada tamamlıyor, Sainz ikinci!
Damalı bayrak sallanıyor! Seans sona erecek.
Seansın en çalışkan isimleri 26 tur ile OCO, ZHO ve STR.
Hamilton pitte.
Seans bir sürpriz olmadığı sürece bu şekilde bitecek gibi. Tüm pilotlar pistteler, sebebi ise bir klasik: kalkış antrenmanı.
Hayır, en hızlı turu zorlamıyor son şampiyon.
Son 2 dakika, Verstappen zaman turunda. Bakalım derece geliştirmeye çalışacak mı?
Alpine ise en iyi 4. takım gibi duruyor ve birçok ismin geriden başlayacağı düşünülürse iyi bir sonuç için ciddi şansa sahipler.
Son 4 dakika, Ferrari 1-2, Mercedes takipte. Red Bull epey hızlı fakat Perez tempo tutturmakta zorlanıyor ve Verstappen en hızlı turunda engellendi.
Russell'ın 3. virajda Sainz tarafından sert şekilde engellendiğini görüyoruz! Russell Sainz için "aracı resmen park etti" diyor!
Nyck de Vries, Ascari şikanında frenajı kaçırıyor ve çakıl havuzuna çıktıktan sonra piste dönüyor.
Şu anda tur zamanları nispeten yavaşlamaya başladı, yaklaşık 1.5-2 saniye yavaş turlar geliyor. En hızlı turlar şu anlık geride kaldı.
Pite dönen isimlerden GAS ve PER hariç herkes yeniden pistte.
Tsunoda ve Ricciardo pitte.
Son 10 dakikaya girilirken sıralama:

LEC SAI
RUS HAM
VER OCO
ALO TSU
BOT RIC
ALB ZHO
GAS PER
STR NOR
MAG GIO
DEV LAT
Perez de pitte.
Russell pistte.
Verstappen şimdi yumuşak lastikle zaman turuna başlayacak, ilk turunda engellenmişti, bakalım şimdi ne yapacak?
LEC, SAI, RUS, HAM ve STR pitte, kalan herkes pistte.
Hamilton'ın yumuşak hamurla 4. sıraya yükseldiğini görüyoruz olmadığımız 5 dakikalık aralıkta. Bunun dışında sıralamalarda pek bir değişim yok.
Son 11 dakikaya giriş yapıyoruz, pist yavaş yavaş hareketleniyor.
Leclerc derecesini geliştiremiyor.
Leclerc 2. sektörde en hızlı zamanla geliyor.
Sainz 1.22.487 ile 2. sırada!
Sainz ve Norris hariç herkes en hızlı turlarını sert hamurla attılar ancak şu anda Sainz yumuşak hamurla geliyor -tur zamanı ikincilik temposunda gibi.
Russell 1.22.689 ile 2. sırada!
Russell ilk sektörde lider Leclerc'ten daha hızlı bir turla geliyor!
Sainz ve Perez yine epey gerideler.
Son 20 dakika. Sıralama:

LEC VER
RUS OCO
ALO BOT
HAM RIC
ALB ZHO
GAS PER
STR TSU
MAG GIO
SAI LAT
NOR DEV
Schumacher ilk iki şampiyonluğunu şu anda Alpine olan Enstone merkezli Benetton'da almıştı, dolayısıyla bir nevi kaskın dönüşü diyebiliriz :)
Ocon bu hafta idolü Michael Schumacher'i onurlandırmak için kırmızı tonlamaları içeren ve üstünde yedi yıldız yer alan bir kaskla yarışıyor.
Alonso Ocon farkı yalnızca 0.024 saniye!
Ocon takım arkadaşını geçerek 4. sıraya yükseliyor. Alpine seans başladığından beri düzenli olarak ilk 5'te yer alıyor.
Russell 3. sıraya yükseliyor, o da şu anda pitte.
Daha fazla göster

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Resmi: Verstappen grid cezası aldı!

10 s
2
Formula 1

İtalya GP 2. antrenman: Sainz ve Ferrari günü lider kapattı

6 s
3
Formula 1

Sainz ve Leclerc, aracın yarış temposu konusunda aynı fikirde değil

4 s
4
Formula 1

Russell: "Araçta halletmemiz gereken şeyler var"

2 s
5
Formula 1

Vettel: “Monza benim için çok büyük anlam taşıyor”

1 s
Son Haberler
Vettel: “Monza benim için çok büyük anlam taşıyor”
F1

Vettel: “Monza benim için çok büyük anlam taşıyor”

1 s
Norris: "Olmak istediğimiz yerde değiliz"
F1

Norris: "Olmak istediğimiz yerde değiliz"

2 s
Russell: "Araçta halletmemiz gereken şeyler var"
F1

Russell: "Araçta halletmemiz gereken şeyler var"

2 s
Alonso: "Bizim için bir başka iyi cuma günü daha oldu"
F1

Alonso: "Bizim için bir başka iyi cuma günü daha oldu"

3 s
Sainz ve Leclerc, aracın yarış temposu konusunda aynı fikirde değil
F1

Sainz ve Leclerc, aracın yarış temposu konusunda aynı fikirde değil

4 s
Son Videolar
Sanal tur: Monza 01:24
Formula 1
7 Eyl 2022

Sanal tur: Monza

Yarış gridi: Hollanda GP 00:53
Formula 1
3 Eyl 2022

Yarış gridi: Hollanda GP

Sanal tur: Zandvoort 01:14
Formula 1
2 Eyl 2022

Sanal tur: Zandvoort

MAX güle oynaya - Ne olacak bu FERRARI - Belçika GP 2022 ÖZET 08:33
Formula 1
29 Ağu 2022

MAX güle oynaya - Ne olacak bu FERRARI - Belçika GP 2022 ÖZET

2022 Belçika GP - Cezaların ardından grid pozisyonları 00:53
Formula 1
27 Ağu 2022

2022 Belçika GP - Cezaların ardından grid pozisyonları

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.