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Canlı anlatım: İtalya GP 1. antrenman seansı
2022 İtalya GP 1. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.
Ekleyen: altaygoksf
Özet
Durum: Durdu
Bizler de anlatımımıza yavaş yavaş nokta koyuyoruz.
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. 18.00'da görüşmek üzere, hoşça kalın!
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. 18.00'da görüşmek üzere, hoşça kalın!
Kalkış antrenmanı sonrası bir boş turun ardından pilotlar garaja dönecek ve 2. antrenman için bekleyişe geçecekler.
Pilotlar kalkış antrenmanları için griddeler, pole pozisyonunda Leclerc var, acaba bir alıştırma mı :)
Charles Leclerc kalkış antrenmanı öncesi boş tur esnasında tifosiyi selamlıyor. İtalya bir kez daha kıpkırmızı, acaba Pazar günü mutlu son gelecek mi?
Seans bir sürpriz olmadığı sürece bu şekilde bitecek gibi. Tüm pilotlar pistteler, sebebi ise bir klasik: kalkış antrenmanı.
Alpine ise en iyi 4. takım gibi duruyor ve birçok ismin geriden başlayacağı düşünülürse iyi bir sonuç için ciddi şansa sahipler.
Son 4 dakika, Ferrari 1-2, Mercedes takipte. Red Bull epey hızlı fakat Perez tempo tutturmakta zorlanıyor ve Verstappen en hızlı turunda engellendi.
Russell'ın 3. virajda Sainz tarafından sert şekilde engellendiğini görüyoruz! Russell Sainz için "aracı resmen park etti" diyor!
Şu anda tur zamanları nispeten yavaşlamaya başladı, yaklaşık 1.5-2 saniye yavaş turlar geliyor. En hızlı turlar şu anlık geride kaldı.
Son 10 dakikaya girilirken sıralama:
LEC SAI
RUS HAM
VER OCO
ALO TSU
BOT RIC
ALB ZHO
GAS PER
STR NOR
MAG GIO
DEV LAT
LEC SAI
RUS HAM
VER OCO
ALO TSU
BOT RIC
ALB ZHO
GAS PER
STR NOR
MAG GIO
DEV LAT
Verstappen şimdi yumuşak lastikle zaman turuna başlayacak, ilk turunda engellenmişti, bakalım şimdi ne yapacak?
Hamilton'ın yumuşak hamurla 4. sıraya yükseldiğini görüyoruz olmadığımız 5 dakikalık aralıkta. Bunun dışında sıralamalarda pek bir değişim yok.
Sainz ve Norris hariç herkes en hızlı turlarını sert hamurla attılar ancak şu anda Sainz yumuşak hamurla geliyor -tur zamanı ikincilik temposunda gibi.
Schumacher ilk iki şampiyonluğunu şu anda Alpine olan Enstone merkezli Benetton'da almıştı, dolayısıyla bir nevi kaskın dönüşü diyebiliriz :)
Ocon bu hafta idolü Michael Schumacher'i onurlandırmak için kırmızı tonlamaları içeren ve üstünde yedi yıldız yer alan bir kaskla yarışıyor.
Ocon takım arkadaşını geçerek 4. sıraya yükseliyor. Alpine seans başladığından beri düzenli olarak ilk 5'te yer alıyor.
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