Canlı anlatım: İtalya GP 1. antrenman seansı
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Ekleyen: Cem Özel
Özet
Durum: Canlı
08:37 Tsunoda kemerinin biraz gevşek olduğunu söylüyor
08:36 Kubica'nın bu hafta sonu da Raikkonen'in yerine Alfa Romeo'da olduğunu belirtelim
08:35 Hamilton 1:23.634 ile ilk sırada
08:35 Fren pedalının biraz hafif olduğunu belirten Norris ilk virajı kesiyor
08:34 İlk dereceler gelmeye başladı
08:33 Yumuşak lastiği tercih eden sürücü yok
08:33 Russell dışında tüm sürücüler pistte
08:32 Sürücüler hemen piste çıkmaya başladılar
08:31 Monza'da şu an hava sıcaklığı 27, pist sıcaklığı 41 derece civarında
08:30 Ve seans başlıyor!
08:30 Bundan ötürü bu seans büyük önem taşıyor
08:30 Bugün ilk antrenman seansının yanı sıra saat 19.00'da sıralama turları gerçekleştirilecek
08:26 Silverstone'da olduğu gibi bu hafta sonu Monza'da da sprint sıralama formatı uygulanacak
08:24 İtalya GP öncesinde ilk antrenman seansında beraberiz
08:24 Herkese merhaba!
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