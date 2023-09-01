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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: İtalya GP 1. antrenman seansı

2023 İtalya Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Altay Gök
Ekleyen:

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Antrenman seansı sona ererken, bizler de yavaş yavaş anlatımımıza nokta koyuyoruz.

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Saat 18.00'da ikinci antrenman seansında görüşmek üzere, hoşça kalın.
Lance Stroll'ün yerini bu seanslık alan Drugovich, Alonso'dan sadece 0.9 saniye geride. İyi iş.
NİHAİ SIRALAMA:

VER SAI
PER LEC
RUS ALO
NOR HAM
TSU ALB
PIA SAR
LAW GAS
BOT HUL
OCO DRU
MAG ZHO
Ferrari şu anlık en iyi ikinci takım gibi göründü.
Carlos Sainz ikinci olarak tifosi'ye biraz olsun umut getiriyor. PER ve LEC ilk dördü tamamlıyor.
Max Verstappen, 1.22.657'lik derecesiyle, Ferrari'nin evinde hafta sonunu zirvede açıyor.
Damalı bayrak sallanıyor!
İlk sekiz sıradaki altı isim en hızlı turlarını sert hamurla attılar. ALO orta, NOR yumuşak hamurla attı en hızlı turlarını.
Seansın son dakikasındayız! Max Verstappen bir hafta sonunu daha zirvede açacak, fakat Sainz sadece 0.046 saniye geride.
Seansın son dakikaları 1.26-1.27 civarı yarış temposundaki turlara ayrılmakta.
Leclerc'in araçtan indiği bilgisini paylaştıktan saniyeler sonra Leclerc yeniden pistte :) Ferrari "ilginç taktikler" deniyor.
 
Anlık sıralama: 

VER SAI
PER LEC
RUS ALO
NOR HAM
TSU ALB
PIA SAR
LAW GAS
BOT HUL
OCO DRU
MAG ZHO
Leclerc yeniden pitte, VER, SAI, PER, RUS dörtlüsü sert hamurla pistte.
Alfa Romeo seans boyunca dalgalanma sorunu yaşamaktaydı, birkaç ufak ayar değişikliği yapmalarının ardından şu an pilotlar aracın çok daha iyi hissettirdiğini söylemekte.
Son 10 dakika.
Kendisi geçen hafta Hamilton'ı engellediği için üç sıra grid cezası almıştı.
Az önce Ascari şikanı öncesi düzlükte Hamilton'ın Tsunoda'nın önüne çıktığını görüyoruz, Tsunoda "Hamilton nasıl kenara çekileceğini bilmiyor" diye tepki gösterdi.
1.23.189 ile Russell beşinciliği aldı.
Leclerc az önce 1.22.990 yaptı, en iyi turundan 0.024 saniye yavaş sadece.
Açıkçası seansın karmaşık geçtiği söylenebilir, tüm lastik hamurları denendi ve hızlı tur denemeleri gelse de dereceler pek gelişmiyor.
Sıralama:

VER SAI
PER LEC
ALO NOR
HAM TSU
ALB PIA
RUS SAR
LAW GAS
HUL OCO
DRU MAG
BOT ZHO
Son 20 dakika! Verstappen'in liderliği sürüyor.
Alex Albon'un Ascari şikanından çıkarken hafif bir arkadan kayma yaşadığını görüyoruz, çakıllara kadar çıkıyor Albon.
Leclerc pistte! Sorun çözüldü.
Pistteki isimlerin mevcut lastik durumları:

Yumuşak: TSU, ALB, SAR, OCO, LAW

Orta: ALO, HUL, MAG, DRU

Sert: LEC, HAM, RUS
1.23.271 geliyor Tsunoda'dan, sekizinci sırayı aldı yumuşak hamurla.
Tsunoda en iyi ilk sektörle geliyor! AlphaTauri de İtalyan menşeili takımlardan biri, fabrikaları Emilia-Romagna bölgesindeki Faenza kasabasında.
VER, LEC, PIA, NOR, ZHO pitteler.
Ferrari hafta sonuna hızlı başladı!
1.22.703 ile ikinciliği aldı Sainz.
 
Sky Almanya'ya göre Leclerc'in aracında bir sorun var! Aracın tabanı sökülmüş vaziyette.
Albon derecesini geliştirdi, şu an sekizinci.
Alfa Romeo'daki sorun çözüldü ancak pilotların ilk dereceleri yavaş.
İlk yarım saati geride bıraktık. Sıralama:

VER PER
LEC SAI
ALO NOR
HAM PIA
RUS ALB
GAS OCO
TSU DRU
LAW SAR
HUL MAG
BOT ZHO
Sargeant da pite döndü.
LEC, ALO, NOR, GAS, TSU, LAW pitte. Kalan 14 pilot pistte.
1.22.986 geliyor Sainz'dan. Dördüncü sıra, sert hamur.
Şimdi de Sainz mor ilk sektörle geliyor.
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