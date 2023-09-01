Canlı anlatım: İtalya GP 1. antrenman seansı
2023 İtalya Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Saat 18.00'da ikinci antrenman seansında görüşmek üzere, hoşça kalın.
Yumuşak: TSU, ALB, SAR, OCO, LAW
Orta: ALO, HUL, MAG, DRU
Sert: LEC, HAM, RUS
VER PER
LEC SAI
ALO NOR
HAM PIA
RUS ALB
GAS OCO
TSU DRU
LAW SAR
HUL MAG
BOT ZHO
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