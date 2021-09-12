Canlı anlatım: İtalya GP
paylaşım
yorumlar
Ekleyen: Cem Özel
Özet
Durum: Canlı
10:10 Bottas, Perez'e atak deniyor ancak geçemiyor!
10:10 RIC-NOR farkı 1sn
NOR-PER farkı 1sn
PER-BOT farkı 0.8sn
NOR-PER farkı 1sn
PER-BOT farkı 0.8sn
10:09 Son turlarda farklar biraz daha sabitleşti
10:09
10:06 Mazepin'e, temasa sebep olduğu için 5 saniye zaman cezası geliyor
10:05 Son 15 tura girilirken sıralama:
RIC
NOR
PER
BOT
LEC
SAI
STR
ALO
RUS
OCO
LAT
KUB
VET
GIO
MSC
MAZ
HAM
VER
GAS
TSU
RIC
NOR
PER
BOT
LEC
SAI
STR
ALO
RUS
OCO
LAT
KUB
VET
GIO
MSC
MAZ
HAM
VER
GAS
TSU
10:04 Leclerc de Bottas'ın DRS mesafesine gelmiş durumda
10:03 Perez'e, Leclerc'e yerini vermediği için 5 saniye zaman cezası geliyor!
10:00 Bottas, Perez'e çok yakın!
10:00 Norris, Ricciardo'nun tempoyu arttırması gerektiğini söylüyor
09:58 Bottas'tan 1:24.827 ile en hızlı tur
09:58 İlk 4 sürücü birbirlerinin DRS mesafesinde!
09:57 Bottas, Leclerc'i bu sefer geçiyor ve 4. sıraya yerleşiyor
09:57
09:57 Bu arada Norris, Ricciardo'nun hemen arkasında!
09:56 Bottas, Leclerc'i geçiyor ancak Monakolu sürücü karşı atakla yerini geri alıyor!
09:56 Schumacher önce Vettel'e temas ediyor, sonrasında ise spin atarak en geriye düşüyor
09:55 Ancak Perez şikanı keserek üçüncülüğe çıkıyor
09:55 Perez de Leclerc'i geçiyor ve üçüncü sırada
09:54 Bottas, Sainz'ı geçerek 5. sıraya yükseliyor
Yorumları görüntüle
Çok Okunanlar
4 Eyl 2021
Hollanda GP grid pozisyonları
3 Eyl 2021