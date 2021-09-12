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Formula 1

Canlı anlatım: İtalya GP

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Ekleyen: Cem Özel

Özet
Durum: Canlı
10:10 Bottas, Perez'e atak deniyor ancak geçemiyor!
10:10 RIC-NOR farkı 1sn
NOR-PER farkı 1sn
PER-BOT farkı 0.8sn
10:09 Son turlarda farklar biraz daha sabitleşti
10:09
 
10:06 Mazepin'e, temasa sebep olduğu için 5 saniye zaman cezası geliyor
10:05 Son 15 tura girilirken sıralama:

RIC
NOR
PER
BOT
LEC
SAI
STR
ALO
RUS
OCO
LAT
KUB
VET
GIO
MSC
MAZ

HAM
VER
GAS
TSU
10:04 Leclerc de Bottas'ın DRS mesafesine gelmiş durumda
10:03 Perez'e, Leclerc'e yerini vermediği için 5 saniye zaman cezası geliyor!
10:00 Bottas, Perez'e çok yakın!
10:00 Norris, Ricciardo'nun tempoyu arttırması gerektiğini söylüyor
09:58 Bottas'tan 1:24.827 ile en hızlı tur
09:58 İlk 4 sürücü birbirlerinin DRS mesafesinde!
09:57 Bottas, Leclerc'i bu sefer geçiyor ve 4. sıraya yerleşiyor
09:57
 
09:57 Bu arada Norris, Ricciardo'nun hemen arkasında!
09:56 Bottas, Leclerc'i geçiyor ancak Monakolu sürücü karşı atakla yerini geri alıyor!
09:56 Schumacher önce Vettel'e temas ediyor, sonrasında ise spin atarak en geriye düşüyor
09:55 Ancak Perez şikanı keserek üçüncülüğe çıkıyor
09:55 Perez de Leclerc'i geçiyor ve üçüncü sırada
09:54 Bottas, Sainz'ı geçerek 5. sıraya yükseliyor
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