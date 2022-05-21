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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: İspanya GP sıralama turları

2022 İspanya Grand Prix'sinin sıralama turlarında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Canlı anlatım: İspanya GP sıralama turları

Ekleyen: altaygoksf

Özet
Durum: Durdu

Heyecanlı fakat olaysız bir sıralama seansı geride kalırken, biz de şimdilik veda ediyoruz.

 

Ben Altay Gök, 2022 İspanya GP'si sıralama seansının anlatımında sizinle birlikteydim. Yarın 16.00'da yarış anlatımı için görüşmek üzere, hoşça kalın!
Mercedes, 2013'ten bu yana ilk kez Barcelona'da pole pozisyonunda olmayacak.
Mercedes ise dalgalanmayı çözmüş göründüğü bu hafta sonunda nispeten yakın olmasına rağmen ancak 4 ve 6. olabiliyor.
Carlos Sainz kendi evindeki mücadeleye 3. sırada başlayacak.
Charles Leclerc, ilk turunda hata yapmasının ardından iki tur atabilmek adına erkenden piste çıkmıştı fakat ikinci tura gerek kalmadan, 0.323 saniye farkla pole pozisyonunu elde etmeyi başardı.

Tam sonuç şu şekilde:

LEC

VER

SAI

RUS

PER

HAM

BOT

MAG

RIC

MSC
Arka tarafta ise Bottas 7, Magnussen 8, Ricciardo 9, Schumacher 10. sırada.
Son turunu atamayan Verstappen 2. sırada kalıyor ve Charles Leclerc arka arkaya ikinci kez pole pozisyonunun sahibi oluyor!
George Russell 4. sıraya yükseliyor.
Perez 4. sırada kalıyor.
Carlos Sainz 3. sırada.
George Russell ilk sektörde en hızlı isim!
Max Verstappen güç kaybettiğini söylüyor ve yavaşlıyor!
Charles Leclerc 1.18.750 ile lider!
Verstappen de tura başlıyor.
Leclerc ikinci sektörde en hızlı isim!
Sainz ilk sektörde derecesini geliştiremiyor.
Leclerc ilk sektörde 0.030 saniye geride.
Leclerc tura başlıyor.
Son iki dakika! Geçici pole pozisyonunda Verstappen var, bakalım yerini koruyabilecek mi?
Leclerc ikinci bir zaman turu atabilmek için yeterli zamana sahip.
Pilotlar son zaman turları için yavaş yavaş piste çıkıyorlar. Piste çıkan ilk pilot Leclerc, onu Haas pilotları takip ediyor.
Mercedes özellikle son sektörde ciddi zaman kaybediyor.
An itibariyle tüm pilotlar garajda, ilk zaman turlarının ardından Mercedes beklenen sürprizi yapamadı.
Leclerc ikinci sektörde en hızlı zamana sahipti fakat bu hatasıyla ciddi avantaj kaybetti ve yalnızca tek tur hakkı olacak gibi.
Bottas 6, Ricciardo 7, Magnussen 8, Schumacher 9, tur atamayan Leclerc ise 10. sırada.
Carlos Sainz 0.350 saniye geride ikinci, onu Perez, Russell ve Hamilton takip ediyor.
Max Verstappen liderliğe yükseliyor! 1.19.073, ilk ve üçüncü sektörde en iyi zamanları elde etmiş vaziyette.
İkinci sektörde mor dereceyi elde etmesinin ardından spin atan Leclerc turu tamamlayamıyor!
Charles Leclerc spin atıyor!
Hamilton'un ilk turu 1.19.664.
Russell ilk sektörde Hamilton'dan daha hızlı.
Leclerc de Hamilton'dan yavaş!
Carlos Sainz ilk sektörde Hamilton'dan yavaş.
Haas pilotları ve Hamilton zaman turuna başladılar.
Sainz, Leclerc ve Russell arka arkaya, Verstappen ise konvoyun epey arkasında.
Favorilerden açılışı Lewis Hamilton yapacak.
Ricciardo hariç herkes pistte.
Yeşil bayrak çıkıyor ve son bölüm başlıyor! Açılışı Haas pilotları yapıyor.

Son bölüm başlamadan Q2 sonuçlarını da tam liste olarak verelim:

VER

SAI

RUS

HAM

MAG

PER

LEC

BOT

RIC

MSC
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