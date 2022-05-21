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Canlı anlatım: İspanya GP sıralama turları
2022 İspanya Grand Prix'sinin sıralama turlarında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: altaygoksf
Özet
Durum: Durdu
Heyecanlı fakat olaysız bir sıralama seansı geride kalırken, biz de şimdilik veda ediyoruz.
Ben Altay Gök, 2022 İspanya GP'si sıralama seansının anlatımında sizinle birlikteydim. Yarın 16.00'da yarış anlatımı için görüşmek üzere, hoşça kalın!
Mercedes ise dalgalanmayı çözmüş göründüğü bu hafta sonunda nispeten yakın olmasına rağmen ancak 4 ve 6. olabiliyor.
Charles Leclerc, ilk turunda hata yapmasının ardından iki tur atabilmek adına erkenden piste çıkmıştı fakat ikinci tura gerek kalmadan, 0.323 saniye farkla pole pozisyonunu elde etmeyi başardı.
Son turunu atamayan Verstappen 2. sırada kalıyor ve Charles Leclerc arka arkaya ikinci kez pole pozisyonunun sahibi oluyor!
Pilotlar son zaman turları için yavaş yavaş piste çıkıyorlar. Piste çıkan ilk pilot Leclerc, onu Haas pilotları takip ediyor.
An itibariyle tüm pilotlar garajda, ilk zaman turlarının ardından Mercedes beklenen sürprizi yapamadı.
Leclerc ikinci sektörde en hızlı zamana sahipti fakat bu hatasıyla ciddi avantaj kaybetti ve yalnızca tek tur hakkı olacak gibi.
Max Verstappen liderliğe yükseliyor! 1.19.073, ilk ve üçüncü sektörde en iyi zamanları elde etmiş vaziyette.
Son bölüm başlamadan Q2 sonuçlarını da tam liste olarak verelim:
VER
SAI
RUS
HAM
MAG
PER
LEC
BOT
RIC
MSC
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