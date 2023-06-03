Canlı anlatım: İspanya GP sıralama turları
2023 İspanya GP sıralama turlarında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Ben Altay Gök, bu sürprizli seansın anlatımında sizlerleydim. Yarın 16.00'da görüşmek üzere, hoşça kalın!
VER HAM
HUL NOR
OCO SAI
PIA STR
GAS ALO
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