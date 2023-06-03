Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: İspanya GP sıralama turları

2023 İspanya GP sıralama turlarında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Altay Gök
Ekleyen:

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Bizler de anlatımımıza burada nokta koyuyoruz.

Ben Altay Gök, bu sürprizli seansın anlatımında sizlerleydim. Yarın 16.00'da görüşmek üzere, hoşça kalın!
Sıralama turları sona eriyor, Marc Gene röportajlar için pilotların yanına geliyor.
Norris uzun süre sonra önlerde kendini gösteriyor, özlemişiz onu da buralarda görmeyi!
Q3 TAM SIRALAMA:

VER SAI
NOR GAS
HAM STR
OCO HUL
ALO PIA
Bu arada Stroll de ilk kez Alonso'yu geride bırakıyor sıralama turlarında!
Yağmur gelirse büyük sürprizler görebiliriz!
Perez 11, Russell 12, Leclerc büyük ihtimalle pit yolundan başlayacak!
İlk sekiz sırada yedi takım!
İnanılmaz bir grid dizilimi, ilk altı sırada altı takım var!
Verstappen son turu atmıyor ve tek turla pole pozisyonuna ulaşıyor!
Alonso bir zaman turunda değil, dokuzuncu sırada kalıyor!
1.12.818! Hamilton beşinci sırada kalıyor!
Verstappen mor ikinci sektörle geliyor!
PIERRE GASLY DÖRDÜNCÜ!
Piastri dokuzuncu sırada.
LANDO NORRIS ÜÇÜNCÜ!
Damalı bayrak sallanıyor, Stroll üçüncü! Ocon dördüncü!
Sainz ikinci!
1.13.507! Alonso dördüncü, Hulkenberg'in gerisinde!
Son 30 saniye!
Alonso ilk sektörde 0.350 saniye yavaş Verstappen'den, pole mücadelesinde değil Aston Martin.
Hulkenberg hariç herkes pistte şu an.
Aslında bir tur hakkı daha olacak Nando'nun, acaba kullanır mı?
Son 1.30 dakika, Alonso zaman turlarını başlatıyor! Tek turunda ne yapacak bakalım?
Son 2 dakika, pole pozisyonu mücadelesi başlıyor! Verstappen 0.9 saniye farkla önde, diğerlerinin çok büyük iş yapması gerekecek!
Verstappen ve Hamilton pitteydi, onlar da piste yöneldi! Hulkenberg tek turun ardından pite döndü.
Tek turla ne yapacak acaba Nando?
Hareketlilik başladı, Alonso pistte!
Son 3 dakika, birazdan pist dolacaktır. Alonso hariç herkes tur attı. Sıralama:

VER HAM
HUL NOR
OCO SAI
PIA STR
GAS ALO
Dahası, Hulkenberg şu an Hamilton'ın sadece 0.033 saniye gerisinde!
Çok iyi bir performans Haas pilotundan!
1.13.229! HULKENBERG ÜÇÜNCÜ!
Son beş dakika! Hulkenberg pistte, kalan herkes pitte. Alonso da çıkar birazdan muhtemelen.
Eğer bir sorun varsa dahi çözülmüş gibi, lastikleri yerleştiriyor takım.
Alonso ilk bölümde çakıl havuzuna çıkmış, ikinci bölümde de birkaç ufak kerb ziyareti yapmıştı -acaba bundan ötürü bir taban sorunu mu var?
Hulkenberg de aynı şekilde.
Alonso halen piste çıkamadı!
Verstappen 0.9 saniye farkla lider şu an!
1.13.196! Hamilton ikinciliği alıyor!
Piastri beş, Stroll altı, Gasly yedinci.
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