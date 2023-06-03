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Canlı anlatım: İspanya GP 3. antrenman seansı

2023 İspanya GP'si öncesi 3. antrenman seansında yaşananları canlı aktarıyoruz.

Altay Gök
Ekleyen:

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Seans sona eriyor, bizim de anlatımımız burada son buluyor.

Ben Altay Gök, bu nispeten sıkıcı seansın anlatımında sizlerleydim. Saat 17.00'da sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
TAM SIRALAMA:

VER PER
HAM SAI
ALO RUS
LEC BOT
TSU NOR
ZHO DEV
STR HUL
PIA OCO
MAG GAS
ALB SAR
Böylece yağmurun etkilediği üçüncü antrenman seansı Max Verstappen liderliğinde tamamlıyoruz, son şampiyon üç antrenman seansının tamamında zirvede yer aldı!
De Vries'ten 1.15'lerde bir derece görüyoruz, seans 10 dakika daha devam etse koşullar normalleşebilirmiş.
Damalı bayrak sallanıyor!
GAS ve HUL da pistte.
Ocon da piste çıkıyor.
HUL, OCO, GAS, ALB ve SAR hariç herkes yumuşak hamurla pistte.
1.17-1.18 seviyelerine geldi tur zamanları.
Şu an 15 pilot pistte, hepsinde yumuşak hamur var.
Evet, son dört dakikaya girilirken herkes yavaş yavaş yumuşak hamura dönüyor!
De Vries ve Albon da yumuşak hamurda şu an.
1.21.621! Pist kuru zemin lastiklerine uygun gibi duruyor.
Norris ikinci sektörün kuruduğunu, son sektörün ise halen ıslak olduğunu belirtiyor. Şu an kendisinde yumuşak hamur var!
Fernando Alonso pistte!
Hamilton aracının dışında, diğerlerini inceliyor :)
Evet, kaos kokusu alıyoruz.
Hulkenberg ve Norris şimdiden geçiş lastiklerinin tükendiğini söylüyor!

Geçiş koşullarında yeşil logolu yağmur lastikleri bu kadar sıkıntı yaratıyorsa pilotların sıralama ve yarıştaki olası bir yağmurda risk alması gerekecektir.
Verstappen pite dönüyor.
HAM, ALO, LEC ve SAR hariç 16 pilot pistte. Son 11 dakika.
1.24.518 geliyor Gasly'den. Şu ana kadar ıslak zeminde 1.25'in altına sadece Alpine pilotları ve Verstappen inebildi.
1.24.100! Verstappen ıslak zeminin en hızlı turunu atıyor.
Perez 1.25.060 ile iyi bir derece kaydediyor, ancak Ocon'un derecesine pek yaklaşabilen olmadı.
Russell'dan 1.25.310 geliyor.
Norris'ten 1.25.260 geliyor. Ocon ıslak zeminde diğer herkesten 1-2 saniye bandında daha hızlı bir tur attı. Verstappen'in turunu bekliyoruz.
Ocon 1.24.262 yapıyor, ıslak zeminde Ferrari'den daha iyi bir derece!
Russell'dan ilginç bir mesaj: yağmur yağıyor ancak pist ıslak değil.
Şu an HAM, ALO, BOT, TSU, ZHO ve SAR hariç herkes pistte! Sargeant kaza yaparak kapatmıştı seansı.
Pist hareketleniyor, Alpine pilotları ve Haas pilotları da pistteler!
McLaren pilotları da pistte! Onlarda da geçiş lastikleri var.
Tur zamanları geliyor.

Sainz 1.26.155, Leclerc 1.25.380. Yaklaşık 12-13 saniye yavaşlar.
İlk sektörün çıkışı ve ikinci sektör neredeyse spreysiz.
İlk sektörde 3.6 saniye yavaş kalıyor Sainz. Pist ıslak, yer yer yoğun, her yer yer hafif sprey de mevcut.
Leclerc de zaman turunda.
Sainz zaman turuna başlıyor kendi seyircisinin önünde! Geçiş lastiklerini görüyoruz.
Ferrari pilotları sonunda pistte!
2021'de İstanbul Park'a giden herkesin aşina olacağı yağmurluklar da menüde :)
Son 25 dakika, motor seslerini duyuyoruz Ferrari'den. Yağmur bir tık hızlanmış gibi, herkes şemsiyeleri çıkartmış tribünlerde :)
Norris bir keşif turunun ardından pite döndü. Bakalım onu izleyenler olacak mı?
Geçiş lastiği olarak "hafif yağmur lastiği" veya "intermediate" olarak bilinen hamurdan bahsediyoruz bu arada.
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