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Formula 1

Canlı anlatım: İspanya GP 3. antrenman seansı

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Ekleyen: Kemal Şengül

Özet
Durum: Canlı
06:19 Leclerc 1:18.997 ile liderliği alıyor!
06:18 Leclerc en hızlı turla geliyor. Alfa Romeo pilotları garaja geldi.
06:17 Ferrari pilotlarında da yumuşak lastik var.
06:17 Vettel'i de pistte görüyoruz.
06:16 Alonso attığı 7 turun ardından garaja geldi.
06:16 Raikkonen 1:19.732 ile liderliği alıyor; Fakat Antonio Giovinazzi 1:19.368 ile takım arkadaşını geçiyor.
06:16 Raikkonen en iyi zamanla geliyor. Yumuşak lastik var.
06:15 Pistteki pilot sayısı artıyor. Şu anda Ferrari ve Haas pilotları da pistte.
06:14 Perez 1:20.388 yaparak ilk sıraya yükseliyor. Ricciardo 1:20.583'le ikinci sıraya çıktı. Alonso'dan da 1:20.689 geliyor.
06:13 Alonso en iyi ilk sektörle geliyor. Alfa Romeo pilotları da pistte.
06:12 Pistteki pilot sayısı üç oldu: Alonso, Perez ve Ricciardo.
06:11 Alonso'ya şimdi Perez katılıyor.
06:10 Alonso ilk sektörde en iyi zamanla geliyor. Hâlâ tek başına devam ediyor.
06:08 İlk 10 dakika geride kalmak üzere.
06:07 Alonso 1:21.020 yapıyor.
06:06 Zaman turuna başlıyor.
06:06 İspanyol pilotta orta lastikler var.
06:05 Alonso tek başına turluyor.
06:05
 
06:05 Sessizliği sona erdiren isim Fernando Alonso oluyor.
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