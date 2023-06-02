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Canlı anlatım: İspanya GP 2. antrenman seansı

2023 İspanya GP'si öncesi 2. antrenman seansında yaşananları canlı aktarıyoruz.

Altay Gök
Ekleyen:

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Yarın üçüncü antrenman seansı ve sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Yarın üçüncü antrenman seansı ve sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Cuma günü start antrenmanlarıyla sona eriyor, bizler de anlatımımıza nokta koyuyoruz.

TAM SIRALAMA:

VER ALO
HUL PER
OCO LEC
SAI RUS
BOT GAS
HAM PIA
ZHO NOR
MAG DEV
TSU STR
ALB SAR
Yarın sıralama turlarında ortalık karışacak :) Üstelik henüz tam ellerini görmediğimiz Ferrari ve Mercedes de var!
Fernando Alonso 2, Nico Hulkenberg üçüncü. Perez 4, Ocon beşinci.
Son 20 dakikadır olduğu gibi yine turunu geliştiren kimse yok, böylece 2. antrenman seansı da Max Verstappen liderliğinde sona eriyor!
DAMALI BAYRAK SALLANIYOR!
Son 2 dakika.
Son beş dakika. Sıralamalarda hiçbir değişiklik yok. Yarış simülasyonları 1.19-1.20 bandında, 1.21 bandına iniş pek yok.
MAG, DEV ve SAR orta hamurda.

ZHO, NOR ve ALB prototip lastikleri deniyor.

Kalan herkeste yumuşak hamur mevcut.
Son 10 dakika. Sıralama:

VER ALO
HUL PER
OCO LEC
SAI RUS
BOT GAS
HAM PIA
ZHO NOR
MAG DEV
TSU STR
ALB SAR
Şu anda 1.19-1.21 civarındaki stintlerde pilotlar. Prototip lastikleri deneyen de dört pilot var.
Verstappen yeniden pistte.
Hava ilk seansın sonundaki gibi kapandı, Norris'e göre yağmur damlaları piste düşmeye başladı bile!
Son 12 dakikadayız. Seans rölantide gidiyor. Verstappen hariç herkes pistte. Verstappen de birazdan piste dönecektir.
HUL, RUS, SAR ve STR gibi yumuşak hamurdaki isimler de var. Onlardan farklı denemeler gelebilir.
Verstappen'in ardından Albon da orta hamura geçti ve tur zamanları yaklaşık 6-7 saniye yavaşladı. Zaman turu denemeleri sona erdi gibi, artık yarış simülasyonları göreceğiz.
Leclerc ve Sainz prototip lastiklerle pistteler.
Verstappen orta hamura geçiş yaptı. Dokuz turluk bir bölüm atacak Max.
Pilotlar bir süre daha nispeten benzer tempolarda turladıktan sonra yarış simülasyonlarına yönelecekler. İkinci antrenman seanslarının son 20 dakikası bu nedenle oldukça rutin geçer çoğunlukla.
Stroll de yumuşak hamurla ilk turunu attı ve 18. sıraya yerleşt, böylece herkesten en az bir yumuşak hamur turu gördük.
1.14.219, Perez yumuşak hamurla ilk turunda dördüncülüğe yükseliyor. Ocon'un 0.023 saniye önünde.
Nando çok iyi bir tur attı gerçekten.
1.14.077! Alonso yumuşak hamurla müthiş bir son sektör atıyor, 0.170 saniye geride ikinciliği alıyor!
Elbette antrenmanlardan niyet okunmaz, yarın sıralamalara kadar göreceğimiz her veri yanıltıcı.
Alonso orta hamurla 1.5 saniye geride, yumuşak hamurla atacağı bir turla 3-4 civarına yerleşebilir -ancak Aston Martin'de ufak bir gerileme eğilimi var gibi.
ALO, PER, STR, NOR ve PIA henüz yumuşak hamur denemesi yapmadı. Kalan herkes yumuşak hamurla en az bir tur attı.
Şu an tek tur denemelerindeyiz, herkeste yumuşak hamur var.
Biz tam bunu yazarken Russell altı, Magnussen 11. sıraya yükseldi.
İlk yarım saat geride kaldı. Sıralama:

VER HUL
OCO LEC
SAI BOT
GAS HAM
ZHO ALB
ALO SAR
DEV PER
TSU RUS
STR NOR
PIA MAG
1.14.549! Hamilton son iki sektörde zaman kaybetti ve sekizinci. Mercedes iyi başlayamadı hafta sonuna.
Hamilton yumuşak hamurla turluyor, ilk sektörde mor dereceyle geliyor!
1.14.177! Hulkenberg ikinciliği alıyor!
1.14.242! Esteban Ocon ikinci, Leclerc'in sadece 0.004 saniye önünde!
1.14.457 ile Gasly altıncı.
1.13.907! VERSTAPPEN 1.14 BARAJININ ALTINA İNEREK LİDER!
Ocon ve Gasly de zaman turlarındalar.
Verstappen ilk sektörde mor dereceyle geliyor!
1.14'ün altını zorlayacaktır Max.
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