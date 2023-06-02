Canlı anlatım: İspanya GP 2. antrenman seansı
2023 İspanya GP'si öncesi 2. antrenman seansında yaşananları canlı aktarıyoruz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
ZHO, NOR ve ALB prototip lastikleri deniyor.
Kalan herkeste yumuşak hamur mevcut.
VER HUL
OCO LEC
SAI BOT
GAS HAM
ZHO ALB
ALO SAR
DEV PER
TSU RUS
STR NOR
PIA MAG
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