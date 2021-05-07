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Formula 1

Canlı anlatım: İspanya GP 2. antrenman seansı

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Ekleyen: Betim Aker

Özet
Durum: Canlı
09:37 Mevcut sıralamamız:
  1. Hamilton
  2. Bottas
  3. Leclerc
  4. Ocon
  5. Alonso
  6. Gasly
  7. Tsunoda
  8. Sainz
  9. Verstappen
  10. Perez
09:36 Perez. 1:18.918'le. 10. sırada, takım arkadaşının tam arkasında yer aldı
09:35 Vettel de piste çıkan isimlerden oldu
09:34 Mercedes ikilisi de pisttetekrar yerini alıyor
09:34 Perez, yeni set yumuşak lastiklerle pistte
09:33 Şu anda, 1 saniye içerisinde tam 13 pilot bulunuyor
09:33 Yuki Tsunoda, 1:18.619'la takım arkadaşının arkasına yükseliyor! Japon pilot 7. sırada
09:32 Ricciardo kendi en iyi süresi olan 1:19.195'le 14. sıraya yükseliyor
09:30 Raikkonen 1:19.134'le 14. sıraya yükseliyor
09:30 İkinci antrenman seansında son 30 dakikaya giriyoruz!
09:28 Tsunoda 1:18.915'le dokuzuncu sıraya yükseliyor
09:28 Verstappen yeni set yumuşak lastiklerle piste yeniden çıkıyor
09:27 Giovinazzi kendi en iyi zamanı olan 1:19.122'yle 11. sırada
09:26 En iyi turunu çıkaran Alonso, 1:18.518'le beşinci sıraya yerleşiyor
09:26 Alonso ilk iki sektörde kendi en iyi zamanlarıyla geliyor
09:25 Mevcut sıralamamız şu şekilde:
  1. Hamilton
  2. Bottas
  3. Leclerc
  4. Ocon
  5. Sainz
  6. Gasly
  7. Verstappen
  8. Vettel
  9. Norris
  10. Stroll
09:25 Sainz da 1:18.674'le beşinci sırada yerini alıyor
09:24 Leclerc son sektörde mor dereceyle üçüncü sırada! 1:18.335 yapan Monakolu sürücüyü, 1:18.466 yapan Ocon takip ediyor
09:23 Gasly 1:18.728'le üçüncü sıraya yerleşiyor!
09:23 Norris üç sektörde de kendi en iyi zamanlarını yapıyor ve 1:19.092'yle Aston Martin'leri bölerek. 5. sıraya yükseliyor
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