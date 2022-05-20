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Canlı anlatım: İspanya GP 2. antrenman seansı
2022 İspanya Grand Prix'sinin 2. antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: Kemal Şengül
Özet
Durum: Durdu
Mercedes güçlü göründüğü seansta 0.1 (Russell) ve 0.2 (Hamilton) saniye geride 2. ve 3. sıralarda yer aldı.
Sainz (10): 1:25.766
Verstappen (17): 1:26.164
Hamilton (14): 1:26.525
Russell (17): 1:26.809
Leclerc (20): 1:27.014
Alonso (17): 1:28.031
Verstappen (17): 1:26.164
Hamilton (14): 1:26.525
Russell (17): 1:26.809
Leclerc (20): 1:27.014
Alonso (17): 1:28.031
Verstappen 1:26.161 (15 orta)
Hamilton 1:26.286 (11 orta)
Leclerc 1:26.860 (18 orta)
Russell: 1:26.915 (15 orta)
Alonso 1:27.638 (15 orta)
Hamilton 1:26.286 (11 orta)
Leclerc 1:26.860 (18 orta)
Russell: 1:26.915 (15 orta)
Alonso 1:27.638 (15 orta)
Sainz yumuşak lastikle 1:25.688 yapıyor, Leclerc orta lastikle 1:25.853 yapıyor. Dolu depoyla turluyorlar
O zaman sıralamayı tekrar sayalım sizlere...
Leclerc
Russell
Hamilton
Sainz
Verstappen
Alonso
Perez
Vettel
Ocon
Mick.
Leclerc
Russell
Hamilton
Sainz
Verstappen
Alonso
Perez
Vettel
Ocon
Mick.
Mercedes'ten taraftarları için iyi haberler geliyor. Dalgalanmayı biraz kontrol altına almış gibiler
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