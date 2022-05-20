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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: İspanya GP 2. antrenman seansı

2022 İspanya Grand Prix'sinin 2. antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Canlı anlatım: İspanya GP 2. antrenman seansı

Ekleyen: Kemal Şengül

Özet
Durum: Durdu

İspanya GP 2. antrenman: Leclerc, Russell'ın 0.1 saniye önünde en hız

2022 İspanya GP öncesinde gerçekleştirilen 2. antrenman seansını Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sırada tamamladı.

İspanya GP 2. antrenman: Leclerc, Russell'ın 0.1 saniye önünde en hız
Yarın görüşmek dileğiyle! Kendinize çok iyi bakın.
Red Bull pilotları geride kaldılar. Verstappen beşinci, Perez yedinci sırada yer alıyor.
Mercedes güçlü göründüğü seansta 0.1 (Russell) ve 0.2 (Hamilton) saniye geride 2. ve 3. sıralarda yer aldı.
Böylelikle İspanya GP'nin 2. antrenman sansını Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sırada tamamladı.
Damalı bayrak çıkıyor!
Artık son turları bekliyoruz!
Sainz (10): 1:25.766
Verstappen (17): 1:26.164 
Hamilton (14): 1:26.525 
Russell (17): 1:26.809
Leclerc (20): 1:27.014
Alonso (17): 1:28.031
Sainz orta hamura geçti az önce ve ondan daha iyi turlar gelmeye başladı
Verstappen 1:26.351
Hamilton 1:26.525
Russell 1:26.692
Leclerc 1:27.343
Alonso 1:27.358
Verstappen 1:26.161 (15 orta)
Hamilton 1:26.286 (11 orta)
Leclerc 1:26.860 (18 orta)
Russell: 1:26.915 (15 orta)
Alonso 1:27.638 (15 orta)
Verstappen 1:25.836
Russell 1:26.737
Leclerc 1:26.925
Ocon 1:27.241
Alonso 1:27.257
Mick 1:28.265
Yumuşaklarda:

Perez: 1:26.221 (15 turluk yumuşak)
Sainz : 1:27.209 (14 turluk yumuşak)
Hamilton 10 turluk orta: 1:26.183
Leclerc 1:26.861 (16 turluk orta)
Verstappen 1:26.295 (13 turluk orta)
Alonso 1:27.097 (12 turluk orta)
Russell 1:26.791 (13 turluk orta)
Bu arada Russell 12 turluk orta hamurla 1:26.225 yaptı
Turlar çok değişken geliyor.
Leclerc 1:26.460 (14 tur orta)
Verstappen 1:25.612 (11 tur orta)
11 turluk yumuşak lastikle Sainz: 1:26.361
6 turluk yumuşakla Hamilton: 1:25.837
Ocon 1:26'larda
Vettel istikrarlı şekilde 1:28'lerde dönüyor. Lastikleri 16 turluk
Leclerc 1:30.395
Verstappen 1:25.704
Verstappen 1:25.880
Leclerc 1:25.980 yapıyor
Verstappen 8 turluk orta hamurla 1:25.178
Leclerc 11 turluk orta hamurla 1:25.853.
Tsunoda'nın son turu 1:26.576
Vettel orta hamurla 1:28.575 yaptı
Sainz yumuşak lastikle 1:25.688 yapıyor, Leclerc orta lastikle 1:25.853 yapıyor. Dolu depoyla turluyorlar
Stroll 18 turla şu ana kadar en çok tur atan isim
Son 20 dakikadayız! Artık yarış tempolarına bakma vakti
McLaren tabanı değiştirmeye çalışıyor, mekanikerler araç üzerinde yoğun şekilde çalışıyorlar
 
Gasly aracında bir problem bildirerek garaja geldi.
McLaren ve Williams pilotları garajdalar.
O zaman sıralamayı tekrar sayalım sizlere...

Leclerc
Russell
Hamilton
Sainz
Verstappen
Alonso
Perez
Vettel
Ocon
Mick.
Hamilton şimdi turu tamamladı ve 1:19.874 ile üçüncü sıraya çıktı.

Mercedes 2-3 oldu
Mercedes'ten taraftarları için iyi haberler geliyor. Dalgalanmayı biraz kontrol altına almış gibiler
Hamilton bakalım nasıl bir tur çıkaracak
Norris pist dışına taştıktan sonra tabana hasar vermiş durumda, şu anda taban değişiyor
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