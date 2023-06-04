Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: İspanya GP

2023 İspanya GP'sinde yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Altay Gök
Ekleyen:

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Bu olaysız yarış sona ererken bizler de anlatımımıza noktayı koyuyoruz.

Ben Altay Gök, bu mücadelenin anlatımında sizlerleydim. İki hafta sonra Kanada'da, bir gece yarışında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Röportajlara kısa süre içinde sitemizden ulaşabilirsiniz!
Pilotlar araçlarından iniyorlar, röportajları tanıdık bir yüz yapacak: Nico Rosberg!
Hatta tek bir sarı bayrak dahi görmedik bir kez daha! Bu sene ikinci kez "mükemmel yarış" izledik :)
Bu sene ikinci kez tüm sürücüler yarışı tamamlıyor.
TAM SIRALAMA

VER HAM
RUS PER
SAI STR
ALO OCO
ZHO GAS
LEC TSU
PIA DEV
HUL ALB
MAG NOR
BOT SAR
Mercedes takımlar şampiyonasında Aston Martin'in önüne geçti bu arada! İşler kızışıyor bu bölgede!
11. sırada kalıyor Leclerc. Tsunoda 12. sırada, 9. sırada gelmişti damalı bayrağa.
Günün son puanları ise Ocon, Zhou ve Gasly'e gidiyor. Leclerc son turlarda zorlasa da Gasly'i geçemedi!
Sainz beş, Stroll altıncı.
Yedinci olarak sezonun en kötü sonucunu alıyor Nando.
Alonso son turda seyircileri selamlayarak geliyor :)
Perez 11. başladığı yarışta dördüncü.
George Russell üçüncü, sezonun ilk podyumu geliyor Russell için!
Lewis Hamilton podyumda!
Kariyerinin kırkıncı zaferi, iki zafer sonra Ayrton Senna'yı geçecek!
VERSTAPPEN ÇİZGİYE GELİYOR VE BU SEZONKİ BEŞİNCİ ZAFERİNE ULAŞIYOR!
Leclerc halen kovalıyor Gasly'i, bakalım geçebilecek mi?
Mercedes bu sezon Red Bull dışında çifte podyum yapan ilk takım olmaya ilerliyor!
Son turdayız! VER-HAM-RUS podyumuna gidiyoruz! Perez farkı 2.5 saniyeye indirdi ama yetmeyecek!
Son iki tur! Leclerc Gasly'e çok yakın, geçerse puan alacak! Az önce bir viraja biraz geniş girdi Leclerc, fark 0.7 saniye.
Perez farkı 3.9 saniyeye çekti ancak tur yetmeyecek büyük ihtimalle.
Hamilton ve Russell podyumu tamamlayacaklar. Russell için sezonun ilk podyumu çok yakın!
Son 3 tur! Verstappen 20 saniye farkla önde, rahat bir zafer gelecek.
12. sıradaki Leclerc cezayı duyduktan sonra gaza bastı, Gasly'nin DRS mesafesine geldi. Alpine'i geçerse günü bir puanla kapatacak.
Tsunoda'ya Zhou'yu dışarı ittiği için ceza geliyor! Dokuzuncu sıradaydı, muhtemelen 12. sıraya gerileyecek.
Perez'e tamamen zorlaması gerektiği söyleniyor! 5.5 saniyeden 5.2 saniyeye indiriyor farkı hemen Checo.
Verstappen 1.16.330 ile en hızlı turu alıyor!
Son sırada kalmamak için de iki isim mücadele ediyor: Sargeant ve Bottas.
Arka sıralarda mücadeleler devam ediyor: Magnussen Norris'i geçiyor, 17. sırayı alıyor.
PER-RUS farkı da 5.4 saniye. Perez dokuz saniyeden 5.4 saniyeye kadar geldi -ancak bu tempo podyum için yetmeyecek gibi.
Alonso Stroll ile farkı 1.3 saniyeye indirdi, birazdan takım arkadaşını geçecek.
Verstappen'e pist limitlerini aştığı için siyah-beyaz bayrak geliyor! Bir sonraki ihlalinde ceza alacak.
59. turdayız. Pist üstü aksiyon bitmeye yüz tuttu.
Tsunoda önde kaldı böylece.
Zhou Tsunoda'ya atak yapıyor, ancak Tsunoda'nın savunması sonucu dışarı taşıyor!
Perez farkı 7.5 saniyeye kadar indirdi.
55. turdayız. Son 11 tur. Sıralama:

VER HAM
RUS PER
SAI STR
ALO OCO
TSU ZHO
GAS LEC
PIA DEV
HUL ALB
MAG SAR
NOR BOT
Ocon aracı ortalıyor ve geçit vermiyor.
Orta grupta OCO-TSU-ZHO grubu var. Ocon'a atak yapacak Yuki şimdi.
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