Canlı anlatım: İspanya GP
2023 İspanya GP'sinde yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Ben Altay Gök, bu mücadelenin anlatımında sizlerleydim. İki hafta sonra Kanada'da, bir gece yarışında görüşmek üzere, hoşça kalın!
VER HAM
RUS PER
SAI STR
ALO OCO
TSU ZHO
GAS LEC
PIA DEV
HUL ALB
MAG SAR
NOR BOT
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