08:55 Normalde bildiğiniz gibi ön grupta mücadele eden takımlar yarışa orta lastiklerle başlarlar ancak Barselona'da pit yolu kaybı az olduğu için en hızlı strateji genelde iki pit stop oluyor. Bu yüzden ilk 10'daki herkes yarışa yumuşak lastiklerle başlayacak.