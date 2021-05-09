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Formula 1

Canlı anlatım: İspanya GP

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Ekleyen: Abdullah Çelik

Özet
Durum: Canlı
09:05 İlk 10: Verstappen, Hamilton, Leclerc, Bottas, Ricciardo, Perez, Ocon, Sainz, Norris, Alonso
09:05 İlk tur sorunsuz bir şekilde tamamlanıyor. Verstappen 1.6 sn farkla lider
09:04 Bottas da 4. sıraya geriledi. Mercedes pilotları birer sıra kaybettiler
09:04 Hamilton 2. sırada kalırken Ferrari'de Leclerc ise 3. sıraya yükselmiş durumda
09:04 Verstappen iyi bir kalkış yapmasının ardından ilk virajda içeriye dalarak öne geçmeyi başardı
09:04 Verstappen ilk sıraya yükseliyor!
09:03 5 kırmızı ışık yanıyor ve İspanya GP başlıyor!!!
09:03 Herkese iyi seyirler diliyorum
09:03 Start her zamandan daha önemli olacak. Heyecan ve gerilim dorukta
09:02 Hamilton yerini aldı. Diğer pilotları bekleyeceğiz.
09:02 Hamilton start finiş düzlüğüne ulaştı. Grid pozisyonuna doğru ilerliyor
09:02 Bu sene pistin 10. virajında küçük bir değişiklik bulunuyor. O bölümde yapılan değişikliğin, son sektörde araçların daha yakın takip etmelerine yardımcı olması ve bu sayede ana düzlüğün sonunda daha fazla geçiş fırsatı sağlaması bekleniyor.
09:00 Raikkonen yarışa orta lastiklerle başlarken, diğer tüm pilotlarda yumuşak lastikler bulunuyor.
09:00 Formasyon turu başlıyor
09:00 Lastik battaniyeleri çıkarılıyor
08:59 Alonso, 3 sene sonra yeniden kendi ülkesinde, kısıtlı da olsa kendi taraftarları önünde yarışacak. Bir diğer yerel kahraman Sainz ise yeni takımı Ferrari ile kendi evinde ilk yarışına çıkacak.
08:59
 
08:58 Diğer taraftan İngiltere'deki son gelişmelerin ardından Türkiye GP'nin geleceği sıkıntıya girdi. Türkiye'nin kırmızı listeye alınması nedeniyle Türkiye'den İngiltere'ye gidenlerin zorunlu karantinaya girmesi gerekiyor ve kimse bunu istemiyor.

 
08:56 Hamilton, dün 100. pole pozisyonunu kazanarak zaten kendisine ait rekoru yeni bir seviyeye ulaştırmıştı. Bakalım İngiliz pilot bugün 98. F1 zaferini kazanabilecek mi?
08:55 Normalde bildiğiniz gibi ön grupta mücadele eden takımlar yarışa orta lastiklerle başlarlar ancak Barselona'da pit yolu kaybı az olduğu için en hızlı strateji genelde iki pit stop oluyor. Bu yüzden ilk 10'daki herkes yarışa yumuşak lastiklerle başlayacak.
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