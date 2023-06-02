Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: İspanya GP 1. antrenman seansı

2023 İspanya GP'si öncesi 1. antrenman seansında yaşananları canlı aktarıyoruz.

Altay Gök
Ekleyen:

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim.

18.00'da ikinci antrenman seansında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar dinlenmeye, bizler ise gelişmeleri sizlere aktarmak için çalışmak üzere seansı noktalamaya gidiyoruz!
Start antrenmanının ardından pilotlar pite dönecek ve ikinci antrenman seansı için hazırlıklara başlayacaklar.
Pilotlar start antrenmanları için griddeler. Verstappen start antrenmanını orta hamurla yaptı.
TAM SIRALAMA

VER PER
OCO DEV
GAS ALO
MAG LEC
SAI RUS
NOR HAM
ZHO TSU
STR BOT
PIA HUL
SAR ALB
Ferrari ve Mercedes zayıf kaldı diyebiliriz, Leclerc sekiz, Sainz dokuzuncu. Mercedes'te ise Russell 10, Hamilton 12. sırada.
De Vries sürpriz yapan bir diğer isim, pist hızlıyken attığı turla dördüncü. Alonso arkalarda geçirdiği seansta son saniyelerde altıncı.
Alpine hafta sonuna yine iyi başladı, Ocon üç, Gasly beşinci.
Derecesini geliştiren başka bir isim yok, böylece Max Verstappen tam 0.8 saniye farkla ilk seansı lider tamamlıyor! İkinci sırada Perez var.
Alonso son turunda derecesini geliştirip altıncılığı alıyor!
Damalı bayrak sallanıyor! Perez son saniye pite girip yumuşak hamur taktı.
Red Bull pilotları seansın son dakikasında orta hamurda, start antrenmanını bu hamurla yapacaklar. Bize Pazar günü için erkenden ipucu verebilir bu durum...
Hamilton 12. sırayı aldı yumuşak hamurla. Şu an herkes pistte.
Son 3 dakikadayız artık.

Bir diğer ilginç nokta şu şekilde:

 
Hamilton sonunda yumuşak hamurla pistte! Günün ilk geçerli zaman turlarını atacak birazdan Lewis!
Son beş dakika. Sıralama:

VER PER
OCO DEV
GAS LEC
SAI ALO
RUS NOR
ZHO TSU
STR BOT
MAG PIA
HUL SAR
ALB HAM
Hava kapandı ancak kalan altı dakikada yağmur gelmeyecek.
Alonso pistte, hangi hamurda olduğu ekranlara yansımadı. Hava da epey kapanmış vaziyette, kara bulutlar pistin üstünde kol geziyor.
Russell 1.15.753 ile sekizinci.
Gasly de beşinciliği alıyor. Alpine sadece bu antrenmana göre değerlendirme yapılırsa en iyi ikinci takım görünümünde.
1.15.418! Esteban Ocon yumuşak hamurla üçüncü, üstelik Perez'in sadece 0.044 saniye gerisinde!
George Russell yumuşak hamurda! Mercedes sonunda elini biraz olsun gösterecek.
Alonso garajda şu anlık.
Aston Martin şu an sadece Stroll ile pistte ve orta hamurla turluyor. 18. sırada devam ediyor yola Stroll.
Alpine de yeni yeni yuuşak hamura geçiyor. Orta hamurla attıkları turlar hiç kötü değildi, geçen haftaki kadar rekabetçi olmayı bekliyorlar.
Bu seans iki takım elini saklamayı tercih etti: pist hızlandıktan sonra orta hamuru bırakan ve prototip lastikleri deneyen Mercedes ve henüz yumuşak hamur kullanmayan Aston Martin.
1.15.504! De Vries üçüncü!
1.15.694! Biz sıralamayı yazarken Leclerc yumuşak hamurla üçüncülüğü alıyor. De Vries de yine yumuşak hamurla hızlı bir turda.
Sıralama:

VER PER
SAI NOR
ZHO BOT
MAG PIA
GAS HUL
SAR OCO
ALB ALO
DEV LEC
TSU STR
HAM RUS
Sainz'ın yumuşak hamurla ilk derecesi 1.15.726. Verstappen'in en hızlı turundan 1.1 saniye yavaş.
Son 15 dakika. Yumuşak hamur tercihi artıyor, McLaren pilotları da yumuşak hamura geçtiler. Ferrari sürücülerinin yumuşak hamurla turları birazdan gelecek.
Alfa Romeo pilotlarından yumuşak hamurla iyi dereceler geliyor: Zhou üç, Bottas dördüncü sırada! Sargeant da yumuşak hamura geçti ve sekizinci sırayı aldı.
Mercedes pilotları ilginç bir şekilde halen prototip lastiklerdeler.
Albon da yumuşak hamura döndü ve ilk turuyla dokuzunculuğu aldı. Son 20 dakikada yumuşak hamurla turlar göreceğiz.
Magnussen yumuşak hamurla 1.16.321 yapıyor, üçüncülüğü alıyor. Hulkenberg altıncı.
 
Sıralama:

VER PER
MAG GAS
OCO ALO
DEV SAI
SAR LEC
TSU NOR
HUL BOT
ZHO ALB
PIA HAM
RUS STR
1.14.606! Verstappen lider!
Verstappen de yumuşak hamurda, en iyi ilk iki sektörle geliyor! 1.15'in altını göreceğiz.
Daha fazla göster

Çok Okunanlar

2023 İspanya GP 2. antrenman seansı: Verstappen yine lider, Alonso ikinci!

2023 İspanya GP 2. antrenman seansı: Verstappen yine lider, Alonso ikinci!

1
Formula 1
İspanya GP

2023 İspanya GP 2. antrenman seansı: Verstappen yine lider, Alonso ikinci! 2023 İspanya GP 2. antrenman seansı: Verstappen yine lider, Alonso ikinci!

Hamilton: "Sıralamada ilk 10'a girmek zor olacak"

Hamilton: "Sıralamada ilk 10'a girmek zor olacak"

2
Formula 1
İspanya GP

Hamilton: "Sıralamada ilk 10'a girmek zor olacak" Hamilton: "Sıralamada ilk 10'a girmek zor olacak"

Aston Martin kabullendi: "Alonso, Monako'da geçiş lastiğine geçseydi, liderliği alırdı"

Aston Martin kabullendi: "Alonso, Monako'da geçiş lastiğine geçseydi, liderliği alırdı"

3
Formula 1
Monako GP

Aston Martin kabullendi: "Alonso, Monako'da geçiş lastiğine geçseydi, liderliği alırdı" Aston Martin kabullendi: "Alonso, Monako'da geçiş lastiğine geçseydi, liderliği alırdı"

Bautista, Rea ve Gerloff; Toprak'ın BMW'ye geçmesini nasıl yorumluyor?

Bautista, Rea ve Gerloff; Toprak'ın BMW'ye geçmesini nasıl yorumluyor?

4
World Superbike
Misano

Bautista, Rea ve Gerloff; Toprak'ın BMW'ye geçmesini nasıl yorumluyor? Bautista, Rea ve Gerloff; Toprak'ın BMW'ye geçmesini nasıl yorumluyor?

Güncellenmiş Ferrari'yi sadece Sainz test edebilir

Güncellenmiş Ferrari'yi sadece Sainz test edebilir

5
Formula 1
İspanya GP

Güncellenmiş Ferrari'yi sadece Sainz test edebilir Güncellenmiş Ferrari'yi sadece Sainz test edebilir

Son Haberler
Alonso: "Güncellemeler işe yarıyor"

Alonso: "Güncellemeler işe yarıyor"

Formula 1

Alonso: "Güncellemeler işe yarıyor" Alonso: "Güncellemeler işe yarıyor"

Hamilton: "Sıralamada ilk 10'a girmek zor olacak"

Hamilton: "Sıralamada ilk 10'a girmek zor olacak"

Formula 1
İspanya GP

Hamilton: "Sıralamada ilk 10'a girmek zor olacak" Hamilton: "Sıralamada ilk 10'a girmek zor olacak"

Perez: "Lastikleri daha iyi anlamalıyız"

Perez: "Lastikleri daha iyi anlamalıyız"

Formula 1
İspanya GP

Perez: "Lastikleri daha iyi anlamalıyız" Perez: "Lastikleri daha iyi anlamalıyız"

Son Videolar
2023 Monaco GP: Verstappen, yağmura rağmen rahat kazandı, Alonso 2., Ocon 3. oldu! #F1 #monacogp

2023 Monaco GP: Verstappen, yağmura rağmen rahat kazandı, Alonso 2., Ocon 3. oldu! #F1 #monacogp

10:29
Formula 1

2023 Monaco GP: Verstappen, yağmura rağmen rahat kazandı, Alonso 2., Ocon 3. oldu! #F1 #monacogp
Resmi: Aston Martin, 2026'dan itibaren Honda motoruna geçiyor! #F1 #f12026

Resmi: Aston Martin, 2026'dan itibaren Honda motoruna geçiyor! #F1 #f12026

06:17
Formula 1

Resmi: Aston Martin, 2026'dan itibaren Honda motoruna geçiyor! #F1 #f12026
F1 23: Las Vegas'a dair ilk görüntüler

F1 23: Las Vegas'a dair ilk görüntüler

05:43
Formula 1

F1 23: Las Vegas'a dair ilk görüntüler
Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.