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Canlı anlatım: İspanya GP 1. antrenman seansı
2022 İspanya Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: altaygoksf
Özet
Durum: Durdu
Biz de anlatıma yavaş yavaş son veriyoruz.
Ben Altay Gök bu seansın anlatımında sizlerleydim, ikinci antrenman seansında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar start antrenmanları için griddeler, sonrasında ikinci antrenmana hazırlanmak için garaja dönecekler.
Tam sonuç:
Leclerc
Sainz
Verstappen
Russell
Alonso
Hamilton
Norris
Gasly
Ricciardo
Tsunoda
Ocon
Stroll
Kubica
Magnussen
Schumacher
Vettel
Bottas
De Vries
Latifi
Vips
Seansta sorun yaşayan, spin atan veya kaza yapan herhangi bir pilot olmadı, sakin bir seansı geride bıraktığımızı söyleyebiliriz.
Pilotlar seansın ilk kısmını hızlı turlara, ikinci kısmını yumuşak hamur ile istikrarlı turlara, son kısmını ise veri toplamaya ayırdılar.
Fernando Alonso ve Lewis Hamilton, engelleme sebebiyle inceleme altında, olay seanstan sonra incelenecek.
Russell ve Sainz da yeniden pistteler, Kubica ise yumuşak hamurla attığı ilk turun ardından 13. sıraya yükseldi.
İlk dört sıradaki pilotlar pite dönerken, Alonso ve Hamilton istikrarlı turlarla yola devam ediyorlar.
Leclerc liderliğin yeni sahibi! 1.19.828 ile takım arkadaşını geçiyor ve 1.20'nin altına inen ikinci pilot oluyor.
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