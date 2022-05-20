Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: İspanya GP 1. antrenman seansı

2022 İspanya Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Canlı anlatım: İspanya GP 1. antrenman seansı

Ekleyen: altaygoksf

Özet
Durum: Durdu

İspanya GP 1. antrenman: Leclerc lider, Ferrari 1-2!

2022 İspanya Grand Prix'si öncesinde 1. antrenman seansını Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sırada tamamladı.

İspanya GP 1. antrenman: Leclerc lider, Ferrari 1-2!

Biz de anlatıma yavaş yavaş son veriyoruz.

 

Ben Altay Gök bu seansın anlatımında sizlerleydim, ikinci antrenman seansında görüşmek üzere, hoşça kalın! 
Pilotlar start antrenmanları için griddeler, sonrasında ikinci antrenmana hazırlanmak için garaja dönecekler.

Tam sonuç:

 

Leclerc

Sainz

Verstappen

Russell

Alonso

Hamilton

Norris

Gasly

Ricciardo

Tsunoda

Ocon

Stroll

Kubica

Magnussen

Schumacher

Vettel

Bottas

De Vries

Latifi

Vips
Seansta sorun yaşayan, spin atan veya kaza yapan herhangi bir pilot olmadı, sakin bir seansı geride bıraktığımızı söyleyebiliriz.
Tüm pilotlar damalı bayrağa ulaşıyor ve 2022 İspanya GP'si 1. antrenman seansı resmen sonlanıyor!
Pilotlar seansın ilk kısmını hızlı turlara, ikinci kısmını yumuşak hamur ile istikrarlı turlara, son kısmını ise veri toplamaya ayırdılar.
Damalı bayrak sallanıyor fakat derecesini geliştiren çıkacak gibi durmuyor.
Çoğu pilot seansın son bölümünü yavaş turlar atarak geçirmeyi tercih etmekte.
An itibariyle hızlı tur denemesi yapan pilot yok.
 
Son 5 dakika, bakalım dereceler gelişecek mi?
Alonso sert, Hamilton yumuşak hamuru tercih etmiş durumda.
Alonso ve Hamilton da pite dönüyorlar, böylece tüm pilotlar pistteler.
George Russell, Max Verstappen tarafından engellenmiş gibi duruyor.
Gasly, Ricciardo, Tsunoda, Stroll ve Latifi dışında tüm pilotlarda yumuşak lastik var.
Gasly de yeniden pistte.
Şu anda Alonso, Hamilton ve Gasly hariç tüm pilotlar pistteler.
Leclerc de piste dönüyor.
Fernando Alonso ve Lewis Hamilton, engelleme sebebiyle inceleme altında, olay seanstan sonra incelenecek.
Russell ve Sainz da yeniden pistteler, Kubica ise yumuşak hamurla attığı ilk turun ardından 13. sıraya yükseldi.

Son 10 dakikaya girilirken sıralama şu şekilde:

 

LEC

SAI

VER

RUS

ALO

HAM

NOR

GAS

RIC

TSU
Hamilton, Alonso ve Gasly pite döndüler, Norris ve Verstappen ise yeniden pistte.
Kubica yumuşak, Latifi orta hamurla yeniden pistteler.
Şu ana kadar en çok tur atan isim 21 tur ile Hamilton, onu 20 tur ile De Vries takip ediyor.
Gasly derecesini geliştiriyor ancak sekizincilikten ileri gidemiyor.
Pistteki diğer isimler ise Gasly, De Vries ve Vips.
İlk dört sıradaki pilotlar pite dönerken, Alonso ve Hamilton istikrarlı turlarla yola devam ediyorlar.
Fernando Alonso iyi bir turla beşinciliğe yükseldi.
Fernando Alonso da yumuşak hamurla pistte.
Gasly yumuşak hamurla ilk turunda 7. sıraya yükseliyor.
Leclerc de kısa bir pit ziyaretinin ardından yeniden pistte.
Leclerc pite dönüyor.

Son 20 dakikaya girilirken ilk 10 şu şekilde:

 

LEC

SAI

VER

RUS

HAM

NOR

RIC

TSU

STR

DEV
Verstappen kısa bir pit ziyaretinin ardından yeniden pistte.
Verstappen pitte.
Leclerc liderliğin yeni sahibi! 1.19.828 ile takım arkadaşını geçiyor ve 1.20'nin altına inen ikinci pilot oluyor.
Şu anda Vettel, Bottas ve Vips dışında pistteki tüm pilotlarda yumuşak lastik var.
Leclerc yumuşak hamurla ilk zaman turuna başlıyor.
Verstappen son sektörde zaman kaybediyor fakat ikinciliğe yükseliyor: 1.20.164
Daha fazla göster
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

İspanya GP: Leclerc bu yıl dördüncü kez pole pozisyonunda!

4 s
2
Formula 1

Wolff: "Dalgalanmayı çözen Mercedes, rakiplerini yakalamaya başlayabilir"

1 s
3
Formula 1

Horner: "Verstappen son turu atsaydı bile Leclerc'in derecesini geçemezdik"

2 s
4
Formula 1

Russell: "Artık gelecek için temel oluşturabilecek bir pakete sahibiz"

40 dk
5
Formula 1

Hamilton: "Aracın arka tarafıyla boğuşuyorum"

3 s
Son Haberler
Russell: "Artık gelecek için temel oluşturabilecek bir pakete sahibiz"
F1

Russell: "Artık gelecek için temel oluşturabilecek bir pakete sahibiz"

40dk
Wolff: "Dalgalanmayı çözen Mercedes, rakiplerini yakalamaya başlayabilir"
F1

Wolff: "Dalgalanmayı çözen Mercedes, rakiplerini yakalamaya başlayabilir"

1 s
Perez: "İlk seansı kaçırmak pahalıya patladı"
F1

Perez: "İlk seansı kaçırmak pahalıya patladı"

1 s
Horner: "Verstappen son turu atsaydı bile Leclerc'in derecesini geçemezdik"
F1

Horner: "Verstappen son turu atsaydı bile Leclerc'in derecesini geçemezdik"

2 s
Hamilton: "Aracın arka tarafıyla boğuşuyorum"
F1

Hamilton: "Aracın arka tarafıyla boğuşuyorum"

3 s
Son Videolar
Grand Prix Greats: İspanya GP'den öne çıkan kareler 04:46
Formula 1
19 May 2022

Grand Prix Greats: İspanya GP'den öne çıkan kareler

2022 İspanya Grand Prix Hot Lap - Mercedes W13 05:06
Formula 1
19 May 2022

2022 İspanya Grand Prix Hot Lap - Mercedes W13

2022 Miami GP Değerlendirmesi - Leclerc vs Verstappen, Perez vs Sainz 10:12
Formula 1
16 May 2022

2022 Miami GP Değerlendirmesi - Leclerc vs Verstappen, Perez vs Sainz

Miami GP'den en iyi kareler 03:01
Formula 1
12 May 2022

Miami GP'den en iyi kareler

İlk Miami GP neden sıkıcıydı? 07:33
Formula 1
12 May 2022

İlk Miami GP neden sıkıcıydı?

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.