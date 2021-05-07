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Formula 1

Canlı anlatım: İspanya GP 1. antrenman seansı

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Ekleyen: Kemal Şengül

Özet
Durum: Canlı
06:30 Max Verstappen üçüncü sektörde en iyi zamanı yapıyor
06:30 Barselona'nın ev sahipliği yaptığı İspanya Grand Prix'sinin birinci antrenman turları bitiyor!
06:29 Leclerc 1:18.996'yla takım arkadaşının önüne geçiyor ve 5. sıraya yerleşiyor
06:28 Seansımızın bitimine 1.5 dakika kalmışken tüm pilotlar pistte yerini alıyor
06:28 Valtteri Bottas pist dışına taşıyor!
06:27 Anlık sıralama:
Bottas
Verstappen
Hamilton
Norris
Sainz
Leclerc
Gasly
Vettel
Perez
Stroll
06:27 Verstappen 1:18.537'yle ikinci sıraya yerleşiyor
06:26 Verstappen bataryasında bir sorun olup olmadığını soruyor
06:26 Max Verstappen ilk iki sektörde kendi en iyi zamanlarıyka geliyor
06:26 Ricciardo pite giriyor
06:25 Seansta son beş dakikaya girdik
06:25 Leclerc 1:19.051'le beşinci sıraya yükseliyor
06:25 Şu anda Kubica'nın çekilen aracı dışında her araç pistte
06:25 Leclerc ikinci sektörde mor zamanla geliyor
06:24 Perez iki Aston Martin aracını bölüyor ve 6. sıraya yerleşiyor
06:24 Perez ilk iki sektörde kendi en iyi zamanlarını çıkarıyor
06:22 Norris ve Giovinazzi dışında herkes pistte yerini alıyor
06:22 Pit yolu açıldı ve sürücüler piste çıkıyor
06:21 Seans başladı ve son 10 dakika içerisine girdik
06:20 Ve heyecan kaldığı yerden devam ediyor!
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