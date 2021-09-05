Canlı anlatım: Hollanda GP
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Ekleyen: Cem Özel
Özet
Durum: Durdu
10:48
10:46 Yarış boyunca bizi takip ettiğiniz için teşekkürler. Gelecek hafta Monza'da görüşmek üzere, hoşçakalın!
10:45 Böylelikle strateji savaşlarıyla geçen Hollanda GP'yi geride bırakıyoruz
10:41 Verstappen bu galibiyetle beraber şampiyona liderliğine yeniden yükseliyor
10:40
10:38
10:37
10:36 Alonso son turda Sainz'ı geçmeyi başarıyor
10:36 Yarış sonucu:
VER
HAM
BOT
GAS
LEC
ALO
SAI
PER
OCO
NOR
RIC
STR
VET
GIO
KUB
LAT
RUS
MSC
TSU
MAZ
VER
HAM
BOT
GAS
LEC
ALO
SAI
PER
OCO
NOR
RIC
STR
VET
GIO
KUB
LAT
RUS
MSC
TSU
MAZ
10:35 Podyumu Bottas tamamlıyor
10:34 Hamilton en hızlı turu atarak ikinci oluyor
10:34 Hollanda GP'nin galibi Verstappen oluyor!
10:33 Perez, Ocon'u da geçiyor ve 8. sıraya yerleşiyor
10:33 Pisti turuncu dumanlar kaplamaya başlıyor!
10:33 Verstappen son tura başlıyor
10:32 Hamilton en hızlı turu deneyecek
10:32 Şimdi Hamilton pitte!
10:32 Bottas'a hızlı turu iptal etmesi söyleniyor ancak Fin pilot en hızlı turu atıyor!
10:31 Son iki tura girilirken 6. Sainz ile 9. Perez arasında 3 saniye var!
10:29 Bottas en hızlı turu atmayı deneyecek
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