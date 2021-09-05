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Formula 1

Canlı anlatım: Hollanda GP

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Ekleyen: Cem Özel

Özet
Durum: Durdu
10:48
 
10:46 Yarış boyunca bizi takip ettiğiniz için teşekkürler. Gelecek hafta Monza'da görüşmek üzere, hoşçakalın!
10:45 Böylelikle strateji savaşlarıyla geçen Hollanda GP'yi geride bırakıyoruz
10:41 Verstappen bu galibiyetle beraber şampiyona liderliğine yeniden yükseliyor
10:40
 
10:38
 
10:37
 
10:36 Alonso son turda Sainz'ı geçmeyi başarıyor
10:36 Yarış sonucu:

VER
HAM
BOT
GAS
LEC
ALO
SAI
PER
OCO
NOR

RIC
STR
VET
GIO
KUB
LAT
RUS
MSC

TSU
MAZ
10:35 Podyumu Bottas tamamlıyor
10:34 Hamilton en hızlı turu atarak ikinci oluyor
10:34 Hollanda GP'nin galibi Verstappen oluyor!
10:33 Perez, Ocon'u da geçiyor ve 8. sıraya yerleşiyor
10:33 Pisti turuncu dumanlar kaplamaya başlıyor!
10:33 Verstappen son tura başlıyor
10:32 Hamilton en hızlı turu deneyecek
10:32 Şimdi Hamilton pitte!
10:32 Bottas'a hızlı turu iptal etmesi söyleniyor ancak Fin pilot en hızlı turu atıyor!
10:31 Son iki tura girilirken 6. Sainz ile 9. Perez arasında 3 saniye var!
10:29 Bottas en hızlı turu atmayı deneyecek
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