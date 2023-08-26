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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Hollanda GP sıralama turları

2023 Hollanda GP sıralama turlarında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Altay Gök
Ekleyen:

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Pilotlar röportajlar için pite dönerlerken, bizler de anlatımımıza nokta koyuyoruz.

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Röportajlar için Motorsport Türkiye'den ayrılmayın, hoşça kalın!
Q3 TAM SIRALAMA:

VER NOR
RUS ALB
ALO SAI
PER PIA
LEC SAR
İlk altı sırada tam altı farklı takım var!
Verstappen ilk sektörde zaman kaybetmesine rağmen muazzam bir turla pole pozisyonunu aldı, 0.6 saniye fark!
Sainz son saniyede altıncılığı alıyor, Perez yedinciliğe, Piastri sekizinciliğe kadar geriliyor!
RUSSELL SON SÖZÜ SÖYLÜYOR VE ÜÇÜNCÜLÜĞÜ ALBON'DAN ÇALIYOR!
ALEX ALBON ÜÇÜNCÜLÜĞÜ ALIYOR! İNANILMAZ BİR TUR!
ALONSO ÜÇÜNCÜ!
Perez üçüncülüğü alıyor, Piastri dördüncü sırada kalıyor!
1.11.104! NORRIS İKİNCİ SIRADA KALIYOR!
1.10.567! Verstappen lider!
Damalı bayrak sallanıyor!
Pole savaşı VER-NOR arasında olacak gibi, ancak Piastri de iyi bir turda!
Norris ilk sektör itibariyle Verstappen'e göre çok daha hızlı! 0.4 saniye alıyor!
Önden çıkan üç pilot çift lastik ısıtma turu attılar büyük ihtimalle, dereceleri gelişmiyor.
VER zaman turuna başlıyor! Birazdan iki McLaren da başlayacak turlarına.
Her pilotun sadece bir turu olacak, şu an herkes pistte. PER, ALB ve ALO'nun turları erkenden gelecek, bu üçlünün iki turu olacak aslında.
Norris kariyerinin ikinci pole pozisyonunu arayacak, ancak Verstappen faktörü asla es geçilmemeli.
LEC yok, SAR yok, sekiz isim kaldı mücadelede.
İlk dakika geride kaldı bile, birçok isim piste çıkmadan önce beklemeyi seçti. PER, ALB, ALO hemen piste çıktılar, Verstappen henüz çıkıyor.
Seans yeniden başlıyor, 4 dakikamız var sadece. McLaren şu an 1-2, geçici pole pozisyonu Norris'e ait.
Q3 iki dakika sonra devam edecek, Leclerc'in aracı hızlıca çekildi.
Seansın ikinci kırmızı bayrağı, bakalım bu iş nereye kadar gidecek :)
9. virajda pist dışına taşıyor Leclerc ve sol arka tarafıyla bariyerlere gömülüyor.
KIRMIZI BAYRAK! LECLERC İÇİN SEANS SONA ERİYOR!
CHARLES LECLERC PİST DIŞINDA! ARAÇTAN İNİYOR!
İKİNCİ SEKTÖRDE SARI BAYRAKLAR VAR!
Alonso en iyi ilk sektörle geliyor!
RUS 4, LEC 5, PER 6 sıradalar.
1.12.389! VERSTAPPEN ÜÇÜNCÜ SIRADA KALIYOR!
1.12.248 geliyor Piastri'den.
1.12.049 geliyor Norris'ten.
Russell 1.12.578 ile açılışı yapıyor yeniden başlayan seansta.
İlk zaman turunu Albon'dan göreceğiz... derken turunu tamamlamayıp pite döndü!
Zaman turları başladı, herkes pistte şu an. Dereceler ciddi anlamda gelişecek.
Pardon, bu kez Albon değil, Carlos Sainz en öndeki isim.
Seans 20 dakikalık aranın ardından yeniden başlıyor!
Dokuz pilot pole pozisyonu için mücadele verecek.
Seans birazdan başlayacak, onarım çalışmaları tamamlandı. Albon hemen konvoyun en önüne atladı :)
Bariyerlerin onarımından ötürü bekleyiş uzadı, Norris uyuyor hatta şu an aracın içinde :)
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