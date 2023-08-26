Canlı anlatım: Hollanda GP sıralama turları
2023 Hollanda GP sıralama turlarında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Röportajlar için Motorsport Türkiye'den ayrılmayın, hoşça kalın!
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