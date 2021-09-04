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Formula 1

Canlı anlatım: Hollanda GP 3. antrenman seansı

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Ekleyen: Betim Aker

Özet
Durum: Canlı
06:31 Seans bir dakikaya başlayacak
06:29 Tekrar yeşil bayrak çıkıyor!
06:29 Kırmızı bayraktan önceki mevcut sıralama:
  1. Alonso
  2. Leclerc
  3. perez
  4. Norris
  5. Sainz
  6. Hamilton
  7. Giovinazzi
  8. Ocon
  9. Gasly
  10. Ricciardo
  11. Stroll
  12. Tsunoda
  13. Russell
  14. Latifi
  15. Schumacher
  16. Mazepin
  17. Kubica
  18. Vettel
  19. Bottas (zaman yok)
  20. Verstappen (zaman yok)
06:26
 
06:23 Seans durduruluyor fakat süre işlemeye devam ediyor
06:22
 
06:21 Üç seans, dört kırmızı bayrak!
06:21 Kırmızı bayrak çıkıyor!
06:21 Sainz bariyerlerde!
06:20 Sarı bayrak!
06:20 Perez üçüncü sırayı alıyor
06:19 Bu hafta hızlı bir tempo yakalayan Giovinazzi yedinci sıraya yerleşiyor
06:18 Vettel dışarıya uçuyor
06:18
 
06:17 Leclerc ikinci sırada, Norris üç, Sainz dört ve Hamilton'la ilk beş tamamlanıyor
06:16 Alonso derecesini 1:11.705'e geliştiriyor
06:15 15 pilot pistte
06:14 Alonso orta lastiklerle 1:11.996 yaparak ilk sıraya yerleşiyor
06:13 Alonso birinci ve üçüncü sektörlerde mor dereceyle geliyor
06:12 Norris ilk sektörde mor dereceyi alıyor
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