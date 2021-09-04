Canlı anlatım: Hollanda GP 3. antrenman seansı
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Ekleyen: Betim Aker
Özet
Durum: Canlı
06:31 Seans bir dakikaya başlayacak
06:29 Tekrar yeşil bayrak çıkıyor!
06:29 Kırmızı bayraktan önceki mevcut sıralama:
- Alonso
- Leclerc
- perez
- Norris
- Sainz
- Hamilton
- Giovinazzi
- Ocon
- Gasly
- Ricciardo
- Stroll
- Tsunoda
- Russell
- Latifi
- Schumacher
- Mazepin
- Kubica
- Vettel
- Bottas (zaman yok)
- Verstappen (zaman yok)
06:26
06:23 Seans durduruluyor fakat süre işlemeye devam ediyor
06:22
06:21 Üç seans, dört kırmızı bayrak!
06:21 Kırmızı bayrak çıkıyor!
06:21 Sainz bariyerlerde!
06:20 Sarı bayrak!
06:20 Perez üçüncü sırayı alıyor
06:19 Bu hafta hızlı bir tempo yakalayan Giovinazzi yedinci sıraya yerleşiyor
06:18 Vettel dışarıya uçuyor
06:18
06:17 Leclerc ikinci sırada, Norris üç, Sainz dört ve Hamilton'la ilk beş tamamlanıyor
06:16 Alonso derecesini 1:11.705'e geliştiriyor
06:15 15 pilot pistte
06:14 Alonso orta lastiklerle 1:11.996 yaparak ilk sıraya yerleşiyor
06:13 Alonso birinci ve üçüncü sektörlerde mor dereceyle geliyor
06:12 Norris ilk sektörde mor dereceyi alıyor
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