Canlı anlatım: Hollanda GP 3. antrenman seansı
2023 Hollanda Grand Prix'sinin üçüncü antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Bizler de anlatımımıza burada nokta koyuyoruz. Ben Altay Gök, bir gün aranın ardından bu seansın anlatımında sizlerleydim. Saat 4'te görüşmek üzere, hoşça kalın!
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