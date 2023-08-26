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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Hollanda GP 3. antrenman seansı

2023 Hollanda Grand Prix'sinin üçüncü antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Altay Gök
Ekleyen:

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Pilotlar start antrenmanlarını gerçekleştirdiler, birazdan pite dönecek ve 16.00'daki sıralama turları için beklemeye başlayacaklar.

Bizler de anlatımımıza burada nokta koyuyoruz. Ben Altay Gök, bir gün aranın ardından bu seansın anlatımında sizlerleydim. Saat 4'te görüşmek üzere, hoşça kalın!
ZHO ve MAG seansı hatalar sonucu erken kapattılar.
TAM SIRALAMA

VER RUS
PER ALO
HAM ALB
PIA BOT
EC NOR
GAS SAI
TSU SAR
HUL OCO
STR LAW
ZHO MAG
Norris uzun süre lider götürdüğü seansı onuncu kapatıyor.
Albon Williams'ı altıncılığa taşırken, Piastri yedi, Bottas sekiz, Leclerc dokuzuncu.
Leclerc'in az önce üçüncü kez ilk virajda pist dışına çıktığını görüyoruz.
Perez son saniyede üçüncülüğü alırken, Alonso dört, Hamilton beşinci sıralardalar.
Üç kırmızı bayraklı ve dağınık geçen seansın lideri böylece Max Verstappen oluyor, ona en yakın performans gösteren isim George Russell.
Perez üçüncülüğü, Hamilton beşinciliği alıyorlar! Albon'u altıncılığa itiyorlar böylece.
1.22.750! Alex Albon dördüncü!
Lawson seansı 17. sırada tamamlıyor, liderin 4.7 saniye gerisinde.
1.22.634! Alonso son turunda üçüncü -ancak liderin 1 saniye gerisinde.
Damalı bayrak sallanıyor, seans sona erecek. Bottas son turuyla dördüncülüğe yükseldi!
Verstappen çakıl havuzunda, piste dönüyor ancak son hızlı turu çöpe gidiyor.
Piastri üçüncülüğü alıyor!
1.23.093 ile Leclerc dördüncü!
Verstappen de ilk sektörde mor ışığı yakıyor.
Piastri en iyi ikinci sektörle geliyor!
Russell derecesini geliştiriyor: 1.22.010.
Son dakikadayız.
Dereceler beklendiği kadar dramatik şekilde gelişmedi bu arada.
Norris takım arkadaşını geçiyor, üçüncülüğü alıyor.
Hamilton beşinciliğe yükseliyor.
Albon altıncılığa yükseliyor, Gasly de yedinci şu an.
Leclerc hızlı turundayken bir McLaren'e takılıyor ve turunu bırakıyor.
Son 2.30 dakikadayız.
1.21.631! 1.22 barajı aşılıyor, Verstappen liderliği geri alıyor!
Verstappen iki mor sektörle geliyor yine.
Bottas derecesini geliştiremiyor kalan bölümde.
Russell sadece 0.021 saniye farkla ikincil!
Bottas mor ilk sektörü yakalıyor!
Pist epey hızlanacak, son dakikalarda liderlik değişimleri görebiliriz.
Son dört dakikadayız artık.
Russell en iyi ilk sektörle geliyor.
1.22.758! Verstappen liderliği geri alıyor!
Verstappen mor sektörlerle geliyor! 1.23 barajının da altına inilebilir.
Yine piste dönebiliyor Leclerc.
İlk sektörde sarı bayraklar var! Leclerc bir kez daha ilk virajda pist dışında!
Herkes hızlıca piste yöneliyor, NOR, ALO, STR ve OCO hariç herkes pistte.
Alonso ve Russell tam da kırmızı bayrak öncesi çok iyi derecelere imza attılar.
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