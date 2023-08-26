Canlı anlatım: Hollanda GP 3. antrenman seansı

13:34 Pilotlar start antrenmanlarını gerçekleştirdiler, birazdan pite dönecek ve 16.00'daki sıralama turları için beklemeye başlayacaklar.



Bizler de anlatımımıza burada nokta koyuyoruz. Ben Altay Gök, bir gün aranın ardından bu seansın anlatımında sizlerleydim. Saat 4'te görüşmek üzere, hoşça kalın!