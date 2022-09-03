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Canlı anlatım: Hollanda GP 3. antrenman seansı
2022 Hollanda GP 3. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.
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Ekleyen: altaygoksf
Özet
Durum: Durdu
Bizler de anlatımımıza burada nokta koyuyoruz.
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. 16.00'da sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. 16.00'da sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar start antrenmanı için griddeler, bir boş turun ardından pite dönecekler ve sıralama turlarını beklemeye başlayacaklar.
Pistin kısa ve dar karakteristiği de düşünülünce sıralama turlarında herkesin amacı ideal boşluğu yaratmak olacak, sürpriz sonuçlar görebiliriz!
Bu yoğun trafikte hızlı tur denemesi gelmeyebilir, zaten birçok pilotun da zaman turu için vakti olmayacak.
RUS, SAI, ALO, VET, MAG, GAS, TSU ve BOT pistteki isimler, fakat start antrenmanı yapmak isteyen pilotlar birazdan piste doluşabilir.
Verstappen az önce en iyi 3. sektör zamanını elde ederek zamanını geliştirdi: 1.11.793, fakat halen 3. sırada.
Verstappen'in 3. viraj çıkışında aracın arkasını hafifçe kaybettiğini, kontra ile toparladığını görüyoruz.
Hamilton 1.12.156 ile 4. sıraya yükseliyor. Verstappen'in ilk dakikalarda yaptığı zaman 4 pilot tarafından geçildi.
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