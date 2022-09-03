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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Hollanda GP 3. antrenman seansı

2022 Hollanda GP 3. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.

Canlı anlatım: Hollanda GP 3. antrenman seansı

Dereceler: 

 

Ekleyen: altaygoksf

Özet
Durum: Durdu
Bizler de anlatımımıza burada nokta koyuyoruz.

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. 16.00'da sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar start antrenmanı için griddeler, bir boş turun ardından pite dönecekler ve sıralama turlarını beklemeye başlayacaklar.
Pistin kısa ve dar karakteristiği de düşünülünce sıralama turlarında herkesin amacı ideal boşluğu yaratmak olacak, sürpriz sonuçlar görebiliriz!
İlk 13 sıra 1.2 saniye içinde, hem ön grup, hem orta grup epey sıkışık!
Tam sıralama:

LEC RUS
VER SAI
HAM PER
ALO VET
MSC NOR
MAG STR
ALB OCO
GAS TSU
RIC BOT
ZHO LAT
Gasly'nin ikinci sektörde dışarı taştığını ve 150 metre tabelasını parçaladığını görüyoruz.
İlk üç sırada üç farklı pilot!
İkinci sırada Russell, üçüncü sırada Verstappen var.
Böylece 2. antrenman seansı da Ferrari liderliğinde son buluyor, zirvedeki isim Charles Leclerc.
Tur zamanını geliştiren herhangi bir isim yok, son turlar 1.16-1.17 bandında geldi.
Damalı bayrak sallanıyor!
Bu yoğun trafikte hızlı tur denemesi gelmeyebilir, zaten birçok pilotun da zaman turu için vakti olmayacak.
Pist dediğimiz gibi son saniyede doluyor: Verstappen ve Ricciardo hariç herkes pistte!
Sainz da kısa bir pit ziyaretinin ardından piste dönüyor.
Leclerc pistte, Russell pitte.
RUS, SAI, ALO, VET, MAG, GAS, TSU ve BOT pistteki isimler, fakat start antrenmanı yapmak isteyen pilotlar birazdan piste doluşabilir.
Bakalım hızlı tur denemeleri gelecek mi son saniyede?
Garaja çekiliyor Verstappen'in aracı, seans onun için sona erdi gibi.
Son 2 dakikaya giriş yaptık, Verstappen pitte.
Verstappen az önce en iyi 3. sektör zamanını elde ederek zamanını geliştirdi: 1.11.793, fakat halen 3. sırada.
Red Bull pilotları pistteler, Ferrari ve Mercedesler ise pitte.
An itibariyle 1.12-1.13 bandında turlar geliyor.
Schumacher 9. sıraya yükseldi.
Bottas hariç tüm pilotlar en hızlı turlarını yumuşak hamurla kaydettiler.
LEC, RUS, SAI, ALO, NOR, STR, ALB, ZHO ve LAT pitte. Kalan herkes yumuşak hamurla pistte.
Verstappen'in 3. viraj çıkışında aracın arkasını hafifçe kaybettiğini, kontra ile toparladığını görüyoruz.
Red Bull şu anda Mercedes ve Ferrari'nin gerisinde gibi.
1.11.837! Verstappen 0.2 saniye geride 3. sırada!
Perez 1.12.176 ile 6. sırada.
Perez Verstappen'in önünde turluyor ve ilk sektörü takım arkadaşından daha iyi.
Verstappen ilk sektörde Leclerc'ten hızlı!
Verstappen'in hızlı turunu bekliyor olacağız.
1.13.058 yaptı Fransız pilot. İlk 10 sıradaki pilotlar 1.2 saniye içinde dizilmiş durumdalar.
Ocon 11. sıraya yükseliyor.
Verstappen sıfır set yumuşak hamurla pistte!
Norris 8. sıraya yükseldi.
Sıralama şu şekilde:

LEC RUS
SAI HAM
VER ALO
VET STR
ALB MSC
ZHO PER
MAG LAT
NOR OCO
GAS TSU
BOT RIC
Son 10 dakikaya yaklaşıyoruz. McLaren pilotları epey gerideler, Norris 15, Ricciardo 20. sırada.
Hamilton 1.12.156 ile 4. sıraya yükseliyor. Verstappen'in ilk dakikalarda yaptığı zaman 4 pilot tarafından geçildi.
Son sektörde yoğun bir trafik var.
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