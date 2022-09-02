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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Hollanda GP 2. antrenman seansı

2022 Hollanda GP 2. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.

Canlı anlatım: Hollanda GP 2. antrenman seansı

Ekleyen: altaygoksf

Özet
Durum: Durdu
Bizler de bu olaysız seansın anlatımına yavaş yavaş nokta koyuyoruz.

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Yarın 3. antrenman seansında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar start antrenmanları için gride diziliyorlar, pole pozisyonunda Esteban Ocon var :) Bir boş turun ardından pilotlar pite dönecekler ve dinlenmeye çekilecekler.
Tam sıralama:

LEC SAI
HAM NOR
RUS STR
ALO VER
OCO RIC
TSU PER
MSC VET
ZHO GAS
ALB BOT
MAG LAT
Red Bull ise hayal kırıklığına uğradı. Verstappen 8, Perez 12. sırada.
İlk seansın lideri Mercedes HAM ile 3, RUS ile 5. sırada.
LEC lider, sadece 0.004 saniye geride Sainz ikinci!
Son turlar 1.16-1.17 civarında geldi ve tur zamanları gelişmedi. Böylece seans, Ferrari liderliğinde tamamlanıyor!
Damalı bayrak sallanıyor ve seans sona eriyor!
Lastik durumları zaman ekranlarında görünmüyor, dolayısıyla bu konuda herhangi bir veri aktaramıyoruz.
RUS ve ALO pistteler.
RUS ve ALO pite dönüyorlar. Son 1.30 dakika, son zaman turları.
Son 2 dakika. RIC ve TSU hariç herkes pistte. Ricciardo bir hasar nedeniyle garajdaydı.
10 pilot pistte. Son 3 dakika.
Piste ilk çıkan isim yerel kahraman Max Verstappen.
Seans başlıyor!
Pilotlar hızlıca pit yoluna diziliyorlar. En önde bir Red Bull, arkasında bir Alpine var.
Son 4 dakika kalacak, dolayısıyla birçok ismin sadece bir zaman turu kaydedebilmesi olası.
Seans 1 dakika içinde başlayacak.
Son 6 dakika. Kırmızı bayrak periyodu devam etmekte.
Tsunoda'nın aracı çekiciye alınıyor. Seans 2-3 dakika içinde başlayabilir.
Kırmızı bayrak öncesi sıralama şu şekildeydi:

LEC SAI
HAM NOR
RUS STR
ALO VER
OCO RIC
TSU PER
MSC VET
ZHO GAS
ALB BOT
MAG LAT
Son 9 dakikaya girildi, Tsunoda'nın aracını pistten almak için çalışmalar sürüyor.
Antrenman seanslarında kırmızı bayrak çıksa da zaman akıyor, dolayısıyla pilotlar ilk seansta olduğu gibi bir kez daha zaman kaybedecekler.
Son sektörde, birçok pilotu gafil avlayan 12. virajın çıkışında çakıl havuzuna saplanıyor ve aracı piste döndüremiyor Tsunoda, böylece seansı son buluyor.
Kırmızı bayrak!
Çakıl havuzuna saplanıyor Japon pilot!
Sarı bayraklar var, Tsunoda pist dışında!
Size aktardığımız lastik durumlarında hatalar olabilir, nitekim zaman çizelgelerinde arıza var.
Gasly pite dönüyor.
Hamilton pistte.
ALO sert, VER ve ALB yumuşak lastiklerde halen.
Tur zamanları epey yavaş, 1.17-1.18'lerde turluyor pilotlar.
18 pilot pistte an itibariyle.
Bottas da pistte.
HAM, RIC ve BOT hariç herkes pistte.
Hava 26, pist 36 derece. Antrenmanlar geçtiğimiz hafta olduğu kadar soğuk geçmiyor ancak aşırı sıcak bir hava da yok.

Eylül ayına girmemizle birlikte yüksek sıcaklıklara da veda edeceğiz.
Pist hareketlendi, 15 pilot pistte. LEC, HAM, RIC, TSU ve GAS pitte, kalan herkes pistte.
 
Son 20 dakika. Sıralama şu şekilde:

LEC SAI
HAM NOR
RUS STR
ALO VER
OCO RIC
TSU PER
MSC VET
ZHO GAS
ALB BOT
MAG LAT
STR, VER, MSC, VET, ZHO, ALB, BOT ve GAS piste döndüler.
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