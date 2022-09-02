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Canlı anlatım: Hollanda GP 2. antrenman seansı
2022 Hollanda GP 2. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.
Ekleyen: altaygoksf
Özet
Durum: Durdu
Bizler de bu olaysız seansın anlatımına yavaş yavaş nokta koyuyoruz.
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Yarın 3. antrenman seansında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Yarın 3. antrenman seansında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar start antrenmanları için gride diziliyorlar, pole pozisyonunda Esteban Ocon var :) Bir boş turun ardından pilotlar pite dönecekler ve dinlenmeye çekilecekler.
Son turlar 1.16-1.17 civarında geldi ve tur zamanları gelişmedi. Böylece seans, Ferrari liderliğinde tamamlanıyor!
Lastik durumları zaman ekranlarında görünmüyor, dolayısıyla bu konuda herhangi bir veri aktaramıyoruz.
Kırmızı bayrak öncesi sıralama şu şekildeydi:
LEC SAI
HAM NOR
RUS STR
ALO VER
OCO RIC
TSU PER
MSC VET
ZHO GAS
ALB BOT
MAG LAT
LEC SAI
HAM NOR
RUS STR
ALO VER
OCO RIC
TSU PER
MSC VET
ZHO GAS
ALB BOT
MAG LAT
Antrenman seanslarında kırmızı bayrak çıksa da zaman akıyor, dolayısıyla pilotlar ilk seansta olduğu gibi bir kez daha zaman kaybedecekler.
Son sektörde, birçok pilotu gafil avlayan 12. virajın çıkışında çakıl havuzuna saplanıyor ve aracı piste döndüremiyor Tsunoda, böylece seansı son buluyor.
Hava 26, pist 36 derece. Antrenmanlar geçtiğimiz hafta olduğu kadar soğuk geçmiyor ancak aşırı sıcak bir hava da yok.
Eylül ayına girmemizle birlikte yüksek sıcaklıklara da veda edeceğiz.
Eylül ayına girmemizle birlikte yüksek sıcaklıklara da veda edeceğiz.
Son 20 dakika. Sıralama şu şekilde:
LEC SAI
HAM NOR
RUS STR
ALO VER
OCO RIC
TSU PER
MSC VET
ZHO GAS
ALB BOT
MAG LAT
LEC SAI
HAM NOR
RUS STR
ALO VER
OCO RIC
TSU PER
MSC VET
ZHO GAS
ALB BOT
MAG LAT
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