Canlı anlatım: Hollanda GP 2. antrenman seansı
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Ekleyen: Betim Aker
Özet
Durum: Durdu
10:10 Hollanda Grand Prix'si hafta sonunun ikinci antrenmanını bizlerle takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yarınki üçüncü antrenman ve ardından sıralama turlarını birlikte takip etmek üzere iyi günler dileriz!
10:09 Sainz bugün ikinci kere ilk üçe giriyor! Leclerc lider, Ocon ise üçüncü sırada!
10:07 Üçüncü seans sıralaması:
- Leclerc
- Sainz
- Ocon
- Bottas
- Verstappen
- Alonso
- Gasly
- Norris
- Giovinazzi
- Vettel
- Hamilton
- Perez
- Tsunoda
- Stroll
- Ricciardo
- Raikkonen
- Schumahcer
- Latifi
- Mazepin
- Russell
10:05 İlk üçte ne bir Mercedes ne de Red Bull var!
10:05 Damalı bayrak çıkıyor! Seans sona eriyor
10:04 Son iki dakika kala Leclerc hâlâ lider, Sainz ikinci, Ocon ise üçüncü sırada
10:03
10:02 Ricciardo çakıllara takılıyor
10:02 Geçtiğimiz hafta podyumda olan Russell, şu anda 20. sırada
10:01 Son 4 dakikadayız
10:01 Bottas küçük bir blokaj yaşıyor
09:59 Sainz-Ocon farkı: 0.018 saniye
09:58 En hızlı sektör zamanları:
09:57 Alonso alıncı sıraya yerleşiyor
09:54 Vettel de tekrar piste çıkıyor
09:53 Son 12 dakikaya giriyoruz
09:52 Ne Verstappen ne de Bottas sürelerini gelişritebiliyorlar
09:51 Verstappen tekrar piste çıkıyor
09:50 Tsunoda 13. sıraya yerleşiyor
09:50
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