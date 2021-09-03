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Formula 1

Canlı anlatım: Hollanda GP 2. antrenman seansı

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Ekleyen: Betim Aker

Özet
Durum: Durdu
10:10 Hollanda Grand Prix'si hafta sonunun ikinci antrenmanını bizlerle takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yarınki üçüncü antrenman ve ardından sıralama turlarını birlikte takip etmek üzere iyi günler dileriz!
10:09 Sainz bugün ikinci kere ilk üçe giriyor! Leclerc lider, Ocon ise üçüncü sırada!
10:07 Üçüncü seans sıralaması:
  1. Leclerc
  2. Sainz
  3. Ocon
  4. Bottas
  5. Verstappen
  6. Alonso
  7. Gasly
  8. Norris
  9. Giovinazzi
  10. Vettel
  11. Hamilton
  12. Perez
  13. Tsunoda
  14. Stroll
  15. Ricciardo
  16. Raikkonen
  17. Schumahcer
  18. Latifi
  19. Mazepin
  20. Russell
10:05 İlk üçte ne bir Mercedes ne de Red Bull var!
10:05 Damalı bayrak çıkıyor! Seans sona eriyor
10:04 Son iki dakika kala Leclerc hâlâ lider, Sainz ikinci, Ocon ise üçüncü sırada
10:03
 
10:02 Ricciardo çakıllara takılıyor
10:02 Geçtiğimiz hafta podyumda olan Russell, şu anda 20. sırada
10:01 Son 4 dakikadayız
10:01 Bottas küçük bir blokaj yaşıyor
09:59 Sainz-Ocon farkı: 0.018 saniye
09:58 En hızlı sektör zamanları:

 
09:57 Alonso alıncı sıraya yerleşiyor
09:54 Vettel de tekrar piste çıkıyor
09:53 Son 12 dakikaya giriyoruz
09:52 Ne Verstappen ne de Bottas sürelerini gelişritebiliyorlar
09:51 Verstappen tekrar piste çıkıyor
09:50 Tsunoda 13. sıraya yerleşiyor
09:50
 
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