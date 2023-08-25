Canlı anlatım: Hollanda GP 2. antrenman seansı
2023 Hollanda Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: can çarpıcı
Özet
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Piastri ve Ricciardo, birkaç saniye arayla aynı virajda kaza yaptılar ve seansa erken veda ettiler.
Tek tur denemelerinin ardından Norris lider, artık yarış simülasyonlarına geçildi.
İlk 10:
Seansı kaçıran izleyicilerimiz raporumuza göz atabilir.
2023 Hollanda GP 2. antrenman: Norris zirvede, Verstappen takipte
Zandvoort'ta hafta sonunun ikinci antrenman seansı da geride kaldı, Lando Norris seansın orta noktasına doğru attığı turla liderliği alırken, onu az farkla Max Verstappen takip etmekte.
- Norris, McLaren
- Verstappen, Red Bull
- Albon, Williams
- Hamilton, Mercedes
- Tsunoda, AlphaTauri
- Gasly, AlphaTauri
- Perez, Red Bull
- Stroll, Aston Martin
- Bottas, Alfa Romeo
- Alonso, Aston Martin
Red Bull'da Verstappen aracın ayarlarıyla tamamen mutlu değildi ve bu seansın orta noktasında bile ayarları değiştirmeye devam ediyordu. Bu gece yapılacak birkaç analiz ve ayar değişikliği onlar da yarına daha güçlü geleceklerdir.
- Norris, McLaren
- Verstappen, Red Bull
- Albon, Williams
- Hamilton, Mercedes
- Tsunoda, AlphaTauri
- Gasly, AlphaTauri
- Perez, Red Bull
- Stroll, Aston Martin
- Bottas, Alfa Romeo
- Alonso, Aston Martin
İlk 10:
- Norris, McLaren
- Hamilton, Mercedes
- Gasly, AlphaTauri
- Stroll, Aston Martin
- Bottas, Alfa Romeo
- Sargeant, Williams
- Perez, Red Bull
- Tsunoda, AlphaTauri
- Albon, Williams
- Ocon, Alpine
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