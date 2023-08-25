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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Hollanda GP 2. antrenman seansı

2023 Hollanda Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Kemal Şengül
Ekleyen:

Ekleyen: can çarpıcı

Özet

Piastri ve Ricciardo, birkaç saniye arayla aynı virajda kaza yaptılar ve seansa erken veda ettiler. 

Tek tur denemelerinin ardından Norris lider, artık yarış simülasyonlarına geçildi. 

İlk 10: 
  1. Norris, McLaren
  2. Verstappen, Red Bull
  3. Albon, Williams
  4. Hamilton, Mercedes
  5. Tsunoda, AlphaTauri
  6. Gasly, AlphaTauri
  7. Perez, Red Bull
  8. Stroll, Aston Martin
  9. Bottas, Alfa Romeo
  10. Alonso, Aston Martin
Durum: Durdu
Ben Can Çarpıcı, bu seansın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Seansı bizimle takip ettiğiniz için teşekkürler ve 3. antrenman seansının anlatımında görüşmek üzere!

Seansı kaçıran izleyicilerimiz raporumuza göz atabilir. 



2023 Hollanda GP 2. antrenman: Norris zirvede, Verstappen takipte

Zandvoort'ta hafta sonunun ikinci antrenman seansı da geride kaldı, Lando Norris seansın orta noktasına doğru attığı turla liderliği alırken, onu az farkla Max Verstappen takip etmekte.

2023 Hollanda GP 2. antrenman: Norris zirvede, Verstappen takipte
 
Pilotlar start antrenmanı yapıyorlar.
İlk 10'u tekrar hatırlatalım: 
  1. Norris, McLaren
  2. Verstappen, Red Bull
  3. Albon, Williams
  4. Hamilton, Mercedes
  5. Tsunoda, AlphaTauri
  6. Gasly, AlphaTauri
  7. Perez, Red Bull
  8. Stroll, Aston Martin
  9. Bottas, Alfa Romeo
  10. Alonso, Aston Martin
Ve damalı bayrak sallanıyor, Zandvoort'ta ilk günü tamamladık.
Biz bunu yazarken, Sainz 13. virajda dışarı uçtuğu bir an yaşadı ve piste geri döndü.
Ferrari ise gerçekten kötü bir gün geçirdi. SF-23'ün yüksek yere basma gücü üreten bir arka kanatla yarışınca ön tarafın dengesizleştirdiğini biliyorduk, ayrıca SF-23 uzun yarı çaplı virajları da sevmiyor ama İtalyan marka, bugün gerçekten kötü bir görüntü çizdi.
Aston Martin iyi bir ilk seans geçirmesinin ardından bu seansta biraz daha gerçeğe döndü diyebiliriz. Sezon başındaki AMR23, bu tarz bir pistte kesinlikle podyum alırdı ama Kanada sonrası gördüğümüz AMR23, İngiliz markanın taraftarlarını hayal kırıklığını uğratmaya devam ediyor.
Dördüncü sıradaki Hamilton ve Mercedes de iyi bir gün geçirdiler diyebiliriz. Onlar da ayar değişiklikleri sayesinde yarına daha güçlü geleceklerdir ve belki de pole mücadelesinde yer alabilirler. Mercedes'te Russell ise takım arkadaşının gerisinde kalmaya devam etti. İngiliz pilot bu sezon araçta gerçekten rahat değil gibi duruyor ve ikinci yarının ilk günü de kendisi için pek iyi geçmedi.
Üçüncü sıradaki Albon ve Williams kesinlikle günün en büyük sürpriziydi. Böylesine yere basma gücü gerektiren ve her tür viraja ev sahipliği yapan bir pistte Williams'ı ilk 3'te görmek cidden şaşırtıcı. Yine de bunun sadece bir antrenman seanslı olduğunu unutmamak gerek elbette.
Seansa genel hatlarıyla bakacak olursak, McLaren kesinlikle iyi bir seans geçirdi ve en azından sıralama turlarında Red Bull'a rakip olabilecek gibi duruyor. 

Red Bull'da Verstappen aracın ayarlarıyla tamamen mutlu değildi ve bu seansın orta noktasında bile ayarları değiştirmeye devam ediyordu. Bu gece yapılacak birkaç analiz ve ayar değişikliği onlar da yarına daha güçlü geleceklerdir. 
Grid bir kez daha çok yakın. 16. sırada yer alan Carlos Sainz ile Lider Lando Norris arasında sadece 0.763sn var.
Son 10 dakikaya girdik.
En hızlı ilk sektör derecesi Norris'te, en hızlı ikinci sektör derecesi Verstappen'de, en hızlı son sektör derecesi ise Leclerc'te.
Stroll de son sektördeki şikana gelirken frenlemeyi kaçırdığı bir an yaşamış ve çakıl havuzuna taşmış.
Bu esnada pilotlar yarış simülasyonlarına devam ediyorlar.
Yüksek ihtimalle seansı bu ilk 10 ile noktalayacağız: 
  1. Norris, McLaren
  2. Verstappen, Red Bull
  3. Albon, Williams
  4. Hamilton, Mercedes
  5. Tsunoda, AlphaTauri
  6. Gasly, AlphaTauri
  7. Perez, Red Bull
  8. Stroll, Aston Martin
  9. Bottas, Alfa Romeo
  10. Alonso, Aston Martin
Yarış simülasyonlarına başlamamız zaman tablolarının artık pek de değişmeyeceği anlamına geliyor.
Perez ve Albon orta hamur, Alonso ise sert lastiklerle pistte.
Evet, şimdi orta hamurla piste çıkan isimler görüyoruz. Yarış simülasyonları başlayacaktır.
Artık son 20 dakikaya giriyoruz ve hâlâ yarış simülasyonlarına başlanmadı.
Sainz bir kez daha yumuşak lastikle turluyor.
Ferrari'de işler pek iyi gitmiyor. Tek tur denemelerinin ardından Leclerc 11., Sainz 16. sırada.
Griddeki en az sürüklenmeye sahip olan araç olarak nitelendirebileceğimiz FW45'in bir hafta sonraki Monza yarışında güçlü olmasını bekliyorduk ama Zandvoort'ta böylesine iyi performans göstermesi herkes için sürpriz oldu.
İspanyol pilot şu anda 14. sırada.
Sainz, son sektördeki şikanda frenlemeyi kaçırarak çakıl havuzunu ziyaret etti.
Aracın "garip şeyler" yaptığını söyleyen Verstappen ise takımdan araç dengesini biraz daha arkaya almalarını istedi.
Hollanda'ya yeni bir arka kanat ve daha birçok parça getiren McLaren'ın temposu etkileyici. Norris, tek tur denemelerinin ardından ilk sırada.
Diğer Ferrari'de Sainz turunu daha önce attı ve 11. sıraya yerleşti.
Şimdi sıra Charles Leclerc'te.
Verstappen turunu tamamladı ve Norris'in 0.238 saniye gerisinde ikinci sırada kaldı.
Şimdi ise Verstappen yumuşak lastikle hızlı turuna başladı. Bakalım sektörler nasıl gelecek.

 İlk 10: 

  1. Norris, McLaren
  2. Hamilton, Mercedes
  3. Gasly, AlphaTauri
  4. Stroll, Aston Martin
  5. Bottas, Alfa Romeo
  6. Sargeant, Williams
  7. Perez, Red Bull
  8. Tsunoda, AlphaTauri
  9. Albon, Williams
  10. Ocon, Alpine
Sonrasında sırasıyla Gasly, Hamilton ve Norris ilk sıraya çıktı. Hızlı turlar gelmeye başladı.
Yumuşak lastiklerle turlar gelmeye devam ediyor. Önce Logan Sargeant, ardından da Lance Stroll zirveye yükseldi!
Perez yumuşak lastikle turladı ve ilk sıraya çıktı.
Pilotlar orta hamurla yeniden turlamaya başladılar.
Ricciardo kazasında bileğini incitmiş olabilir.
Yaklaşık 10 dakikalık kırmızı bayrak periyodunun ardından seans yeniden başladı.
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