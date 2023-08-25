Canlı anlatım: Hollanda GP 2. antrenman seansı

17:57 Dördüncü sıradaki Hamilton ve Mercedes de iyi bir gün geçirdiler diyebiliriz. Onlar da ayar değişiklikleri sayesinde yarına daha güçlü geleceklerdir ve belki de pole mücadelesinde yer alabilirler. Mercedes'te Russell ise takım arkadaşının gerisinde kalmaya devam etti. İngiliz pilot bu sezon araçta gerçekten rahat değil gibi duruyor ve ikinci yarının ilk günü de kendisi için pek iyi geçmedi.