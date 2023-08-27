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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Hollanda GP

2023 Hollanda GP'sinde yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Altay Gök
Ekleyen:

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Pilotlar podyum için pit alanına dönerlerken, bizler de anlatımımıza burada nokta koyuyoruz.

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Gelecek hafta Monza'da görüşmek üzere, hoşça kalın!
Günün sürücüsü Fernando Alonso oluyor.
Başına ve sonuna yağmurun damga vurduğu, heyecanlı, değişkenlerle dolu bir yarış izledik :) Formula 1'i çok ama çok özlemişiz.
TAM SIRALAMA:

VER ALO
GAS PER
SAI HAM
NOR ALB
PIA OCO
STR HUL
LAW MAG
BOT TSU
RUS

ZHO, LEC, SAR yarış dışı.
En hızlı tur puanı Fernando Alonso'ya gidiyor
Liam Lawson yarışı 13. tamamlıyor, değişken koşullarda çok iyi bir sonuç!
PIERRE GASLY ÜÇÜNCÜ SIRADA, 2021 AZERBAYCAN GP'SİNDEN SONRA İLK KEZ PODYUMA ÇIKIYOR, ALPINE İLE İLK PODYUMUNA ULAŞIYOR!
Fernando Alonso ikinci, Kanada'dan sonra podyuma dönüyor.
MAX VERSTAPPEN 2023 HOLLANDA GP'SİNİ KAZANIYOR, ARKA ARKAYA DOKUZUNCU GALİBİYET GELİYOR!
Verstappen son sektörde, 3.4 saniye farkla bu pistteki üçüncü zaferine koşar adım ilerliyor.
Hamilton şu an Sainz'ı zorluyor, Norris de bir hata kolluyor aynı şekilde.
VER farkı epey açtı, 3.5 saniye farkla son tura giriyor!
PER-GAS farkı 2.2 saniye
Verstappen arka arkaya dokuzuncu zafere çok ama çok yakın.
Son iki tur!
Perez'in hedefi de Alonso'yu hızlıca geçmek olacak.
VER-ALO farkı üç saniyeye çıktı.
Son üç tura girdik yağmur altında.
VER-ALO farkı 1.6 saniye, PER-GAS farkı 2 saniye. Gasly podyuma gidiyor şu anlık.
Son dört tur, Hamilton şu an Sainz'ın ensesinde.
Russell yarış dışı kalacağını söylemişti ancak piste dönüyor. Norris not edildi kazaya sebep olmaktan ötürü.
Şu anda sıralama:

VER ALO
PER GAS
SAI HAM
NOR ALB
PIA OCO

STR HUL
TSU LAW
MAG BOT


RUS, ZHO, LEC ve SAR yarış dışı.
Ocon böylece puan barajında.
RUSSELL PİTE DÖNÜYOR, YARIŞI BIRAKACAK!
Russell bir anda yavaşladı!
GASLY PODYUMUN KOKUSUNU ALDI DİYEBİLİRİZ.
SERGIO PEREZ'E BEŞ SANİYE ZAMAN CEZASI GELİYOR!
Beş saniye zaman cezası Gasly'i podyuma taşıyabilir!
PEREZ PİT YOLUNDA HIZLI GİTMEKTEN ÖTÜRÜ NOT EDİLDİ!
Russell arkalarda Norris'i geçiyor, yedinciliği alıyor.
VER ilk sektörde biraz açtı farkı.
Bir olay yok gibi şu anlık.
Alonso çok yakın düzlük sonunda!
VERSTAPPEN GAZA BASIYOR, HEYECAN YENİDEN BAŞLIYOR!
Güvenlik Aracı arayı açtı, söz artık Max Verstappen'in ve onu takip eden Fernando Alonso'nun!
Verstappen'e 6-7 dakika sonra hafif bir yağmur beklendiği iletildi. 66. turdayız, bu turun sonunda Güvenlik Aracı pite dönecek!
İki tur sonra geçiş lastikleriyle mücadele yeniden başlayacak.
YARIŞ GÜVENLİK ARACI ARKASINDA BAŞLIYOR!
Pilotlar keşif turu sonrası pite geliyorlar, birazdan Güvenlik Aracı arkasında resmen başlayacak yarış.
Pilotlar keşif turu için piste çıkıyorlar!
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