Canlı anlatım: Hollanda GP
2023 Hollanda GP'sinde yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Gelecek hafta Monza'da görüşmek üzere, hoşça kalın!
VER ALO
PER GAS
SAI HAM
NOR ALB
PIA OCO
STR HUL
TSU LAW
MAG BOT
RUS, ZHO, LEC ve SAR yarış dışı.
Çok Okunanlar
Alonso, çifte geçiş yaptığı çizgiyi Cuma günü keşfetmiş!
Alonso, çifte geçiş yaptığı çizgiyi Cuma günü keşfetmiş! Alonso, çifte geçiş yaptığı çizgiyi Cuma günü keşfetmiş!
Massa: "Alonso, 2008 Singapur'da yaşananları önceden biliyordu"
Massa: "Alonso, 2008 Singapur'da yaşananları önceden biliyordu" Massa: "Alonso, 2008 Singapur'da yaşananları önceden biliyordu"
Ferrari pilotlarının Monza'da kullanacağı yarış tulumu ortaya çıktı
Ferrari pilotlarının Monza'da kullanacağı yarış tulumu ortaya çıktı Ferrari pilotlarının Monza'da kullanacağı yarış tulumu ortaya çıktı
Alonso: "Son turlarda Verstappen'e atak yapmayı düşündüm ama sonra vazgeçtim"
Alonso: "Son turlarda Verstappen'e atak yapmayı düşündüm ama sonra vazgeçtim" Alonso: "Son turlarda Verstappen'e atak yapmayı düşündüm ama sonra vazgeçtim"
Red Bull, Hollanda'da en hızlı pit stopu yaptı
Red Bull, Hollanda'da en hızlı pit stopu yaptı Red Bull, Hollanda'da en hızlı pit stopu yaptı
Resmi: Alex Rins, Katalunya GP'sini de kaçıracak!
Resmi: Alex Rins, Katalunya GP'sini de kaçıracak! Resmi: Alex Rins, Katalunya GP'sini de kaçıracak!
Alonso, çifte geçiş yaptığı çizgiyi Cuma günü keşfetmiş!
Alonso, çifte geçiş yaptığı çizgiyi Cuma günü keşfetmiş! Alonso, çifte geçiş yaptığı çizgiyi Cuma günü keşfetmiş!
Ferrari pilotlarının Monza'da kullanacağı yarış tulumu ortaya çıktı
Ferrari pilotlarının Monza'da kullanacağı yarış tulumu ortaya çıktı Ferrari pilotlarının Monza'da kullanacağı yarış tulumu ortaya çıktı
Yarış Gridi: Hollanda GP
Yarış Gridi: Hollanda GP
Röportaj: Massa, 2008 F1 şampiyonluğunu istiyor
Röportaj: Massa, 2008 F1 şampiyonluğunu istiyor
Hız sınırını aşan Verstappen, kendi evinde yeni bir rekora yakın! - 2023 Hollanda GP önizleme
Hız sınırını aşan Verstappen, kendi evinde yeni bir rekora yakın! - 2023 Hollanda GP önizleme
Öne Çıkan Yorumlar