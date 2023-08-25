Canlı anlatım: Hollanda GP 1. antrenman seansı
2023 Hollanda Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Verstappen
Alonso
Hamilton
Perez
Albon
Norris
Sargeant
Piastri
Tsunoda
Ocon!
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