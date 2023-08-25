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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Hollanda GP 1. antrenman seansı

2023 Hollanda Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Altay Gök
Ekleyen:

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
İkinci seansta görüşmek üzere diyelim, kendinize çok iyi bakın!
Ferrari pilotları Leclerc ve Shwartzaman en hızlı tur denemesi yapmadılar. Bu yüzden 16. ve 19. oldular.
Evet ilk seansın sonunda sıralama;
Verstappen
Alonso
Hamilton
Perez
Albon
Norris
Sargeant
Piastri
Tsunoda
Ocon!
Tabanı biraz traşlamış olmalı
Verstappen, Alonso ile aynı noktada pist dışına çıkmış
Fakat bir yere çarpmadan yola devam ediyor
Verstappen çakıl havuzuna giriyor
Sarı bayrak!
Böylelikle Hollanda'daki ilk antrenman seansını Red Bull pilotu Max Verstappen 1:11.852'lik turuyla lider tamamlıyor!
Hamilton son sektörde turu bırakıyor
Hamilton ilk sektörde yine mor dereceyi yaptı ancak orta sektörde vakit kaybetti
Son dakikaya doğru ilerliyoruz
Shwartzman aracın arka tarafının acayip dengesiz olduğunu söylüyor
Ferrari pilotları en hızlı tur denemesi yapmamayı seçti. Leclerc 16, Shwartzman 19. sırada
Fakat aracını iyi toplamış
Bu arada Hamilton da Hulkenberg'in bariyerlere çarptığı noktada spin atmaya yakınmış
Anlık sıralama;
Verstappen
Alonso
Hamilton
Perez
Albon
Sargeant
Piastri
Norris
Ocon
Gasly
Alonso 0.278 saniye geride ikinci sıraya çıkmış durumda
Ocon aracın kendiliğinden hızlandığını söylüyor
Verstappen turu tamamlıyor ve 1:11.852 ile liderliğe çıkıyor. Son sektörde mor derece geldi
Verstappen ikinci sektörde de yeşil dereceyi yakalıyor
Hamilton'ın en hızlı ilk sektörünü geçebilen isim yok henüz
Verstappen ilk sektörde  yeşil zamanı yakaladı
Bu arada Aston Martin, Stroll'ün güç ünitesi sorunu nedeniyle seansa devam edemeyeceğini açıkladı
Bu arada henüz katılmadıysanız bu çekilişe muhakkak katılın; 


 
1 dakika sonra tekrar başlıyoruz.
 
Seans birazdan tekrar başlayacak gibi görünüyor. Hulkenberg'in aracı pist dışına alındı
Hamilton turu tamamlayamadı
Seans bitime 17 dakika kala kırmızı bayrakla durdurulmuş oldu
Büyük bir hasar yok fakat araç saplanmış durumda
Hulkenberg arkadan kayma yaşayarak bariyerlere çarpmış ve ön kanadın sağ tarafını kırmış
Aracın ön kanadı kırılmış durumda. Acaba yeni kanat mı? Çünkü bu hafta sonuna özgü yeni bir ön kanat vardı ve bundan ellerinde pek yedek yok
Ve evet, Hulkenberg için seans bitiyor
Muhtemelen kırmızı bayrak göreceğiz
Hulkenberg!
Bariyerlerde bir isim var!
İlk sektörde 0.3 saniye daha hızlı
Hamilton zaman turuna başlıyor, yumuşa lastik var
Anlık sıralama;
Perez
Albon
Sargeant
Gasly
Ricciardo
Verstappen
Ocon
Magnussen
Leclerc
Hamilton
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