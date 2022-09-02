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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Hollanda GP 1. antrenman seansı

2022 Hollanda GP 1. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.

Canlı anlatım: Hollanda GP 1. antrenman seansı

Ekleyen: altaygoksf

Özet
Durum: Durdu
Bizler de anlatıma yavaş yavaş son veriyoruz.

Ben Altay Gök, şampiyona liderinin erkenden havlu attığı bu seansta sizlerleydim. 16.30'da görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar start antrenmanları için gride diziliyorlar, bir boş turun ardından pite dönecekler ve 2. antrenman seansını bekleyecekler.
Tam sıralama:

RUS HAM
SAI NOR
RIC LEC
PER ALO
OCO ALB
MSC STR
MAG GAS
VET ZHO
TSU BOT
VER LAT
Seansa devam eden tek Red Bull ile Perez 7. sırada. Ferrari ise Sainz ile 3, Leclerc ile 6. sırada.
Geçen hafta epey hızlı olan Alpine'de Alonso 8, Ocon 9. sırada.
McLaren bir kez daha antrenmanlarda güçlü göründü; NOR 4, RIC 5. sırada.
Hızlı turlar yok, dolayısıyla ilk seansın lideri son 12 dakika atılım yapan Mercedes ile George Russell! Lewis Hamilton ise ikinci!
Damalı bayrak sallanıyor ve seans sona eriyor!
Norris'in Vettel tarafından engellendiğini görüyoruz, sonrasında Vettel için "bu adam şaşırdı mı" diye soruyor!
Norris'in az önce 12. virajda bir Aston Martin tarafından engellendiğini görüyoruz.
Albon pite dönüyor ve yumuşak lastiklere geçtikten sonra yeniden piste çıkıyor.
Bir son dakika sürprizi olmazsa seans Russell-Hamilton liderliğinde bitecek, nitekim an itibariyle atılan düşük tempolu turlarda da çok hızlı Mercedes ikilisi!
Sainz pite giriyor ve sert hamura geçiyor son turları için.
Son 2 dakika, dereceler gelişmiyor, daha çok yarış temposunda turlar görüyoruz.
Düzeltme: Latifi ve Zhou'da da sert hamur var.
Stroll ve Vettel orta, Ricciardo ve Albon sert hamurla turluyor. Kalan herkeste yumuşak hamur var.
An itibariyle Verstappen hariç herkes pistte.
Pilotların çoğu iki hazırlık turu tercih ediyor.
RUS ve VER hariç herkes pistte.
Son 5 dakika, Alonso dahil kendi derecesinden daha iyi bir turla gelen kimse yok.
Ricciardo da bir süredir sert hamurla turluyor.
Bakalım hızlı tur denemesi gelecek mi İspanyol pilottan?
Alonso yumuşak lastiklerle yeniden pistte.
Lider Russell da pitte.
LEC, ALO, ve ZHO pitteler.
Red Bull'un elini ikinci antrenmana kadar göremeyeceğiz.
Son 8 dakika. Sıralama:

RUS HAM
SAI NOR
RIC LEC
PER ALO
OCO ALB
MSC STR
MAG GAS
VET ZHO
TSU BOT
VER LAT
Hamilton 1.12.695 ile ikinci! Seansa sonlarda başlayan Mercedes bir anda gaza basıyor!
ALO, STR ve VET orta hamur,

ALB ve GAS sert hamur tercih etmiş durumda.

Kalan herkeste yumuşak hamur var.
BOT ve VER hariç herkes pistte.
Liderlik uzun bir süre sonra el değiştirdi.
1.12.455! Russell lider!
Pist yavaş yavaş doluyor, bir kez daha bir antrenman klasiği olarak son dakikalarda farklı hamurları görüyoruz.
Russell en iyi ilk sektörle geliyor.
RUS, RIC, piste dönen LEC, MAG, BOT, LAT ve ZHO da pistteki diğer isimler, hepsinde yumuşak hamur var.
Norris sert hamurla pistte.
Leclerc pitte.
16 pilot en hızlı turlarını yumuşak hamurla attılar. Stroll orta, Hamilton, Vettel ve Zhou ise sert lastikle attılar en hızlı turlarını.
Alonso orta hamurla pistte.
Russell yumuşak hamurla 3. sıraya yükseliyor!
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