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Canlı anlatım: Hollanda GP 1. antrenman seansı
2022 Hollanda GP 1. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.
Ekleyen: altaygoksf
Özet
Durum: Durdu
Bizler de anlatıma yavaş yavaş son veriyoruz.
Ben Altay Gök, şampiyona liderinin erkenden havlu attığı bu seansta sizlerleydim. 16.30'da görüşmek üzere, hoşça kalın!
Ben Altay Gök, şampiyona liderinin erkenden havlu attığı bu seansta sizlerleydim. 16.30'da görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar start antrenmanları için gride diziliyorlar, bir boş turun ardından pite dönecekler ve 2. antrenman seansını bekleyecekler.
Hızlı turlar yok, dolayısıyla ilk seansın lideri son 12 dakika atılım yapan Mercedes ile George Russell! Lewis Hamilton ise ikinci!
Norris'in Vettel tarafından engellendiğini görüyoruz, sonrasında Vettel için "bu adam şaşırdı mı" diye soruyor!
Bir son dakika sürprizi olmazsa seans Russell-Hamilton liderliğinde bitecek, nitekim an itibariyle atılan düşük tempolu turlarda da çok hızlı Mercedes ikilisi!
ALO, STR ve VET orta hamur,
ALB ve GAS sert hamur tercih etmiş durumda.
Kalan herkeste yumuşak hamur var.
ALB ve GAS sert hamur tercih etmiş durumda.
Kalan herkeste yumuşak hamur var.
Pist yavaş yavaş doluyor, bir kez daha bir antrenman klasiği olarak son dakikalarda farklı hamurları görüyoruz.
RUS, RIC, piste dönen LEC, MAG, BOT, LAT ve ZHO da pistteki diğer isimler, hepsinde yumuşak hamur var.
16 pilot en hızlı turlarını yumuşak hamurla attılar. Stroll orta, Hamilton, Vettel ve Zhou ise sert lastikle attılar en hızlı turlarını.
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