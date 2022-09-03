Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Hollanda GP sıralama turları

2022 Hollanda GP sıralama turlarında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Canlı anlatım: Hollanda GP sıralama turları

Ekleyen: altaygoksf

Özet
Durum: Durdu
Bizler de anlatıma yavaş yavaş son veriyoruz.

Ben Altay Gök, bu çok yakın geçen seansın anlatımında sizlerleydim. Yarın 16.00'da görüşmek üzere, hoşça kalın.
Pilotlar sıralama turları sonrası rutinleri için kapalı parka dönüyorlar, birazdan Verstappen röportaj verecek.

Röportajları kısa süre sonra Motorsport.com'da bulabilirsiniz.
Tam sıralama:

VER LEC
SAI HAM
PER RUS
NOR MSC
TSU STR
GAS OCO
ALO ZHO
ALB BOT
MAG RIC
VET LAT
İlk 10 sırayı ise Norris, Schumacher, Tsunoda ve Stroll tamamladı.
Leclerc sadece 0.021 saniye geride ikinci, Sainz üçüncü, son turlarını atamayan Hamilton, Perez ve Russell ise hemen arkadalar.
BÖYLECE ZANDVOORT'TA POLE POZİSYONU ARKA ARKAYA İKİNCİ KEZ MAX VERSTAPPEN'E GİDİYOR!
Perez'in oval bölümün ortasında spin attığını görüyoruz.
Perez 3. sektörde kalmış vaziyette.
3. sektörde sarı bayraklar var! Perez son virajda spin atıyor ve Mercedes pilotlarının son turları da çöpe gidiyor!
1.10.342! Verstappen ilk sırada!
Schumacher 8. sırada kalıyor.
Verstappen ikinci sektörde en hızlı isim!
Leclerc 1.10.363 ile derecesini geliştiriyor!
Sainz ilk sektörde Verstappen'den hızlı!
Verstappen ilk sektörde Leclerc'den yavaş ancak sadece 0.030 saniye yavaş!
Leclerc ilk sektörde yine en iyi zamanı elde etti!
Son 1 dakika, zaman turları başlıyor!
1. sektörde kısa süreliğine sarı bayraklar sallandı.
Tsunoda da pistte, böylece seansa katılmayacağı açıklanan Stroll dışında 9 pilotun tamamı mücadeleye dahil oluyor.
Mercedes pilotları da pistteler.
HAM, RUS, TSU ve STR pitte. Kalan altı pilot pistte.
Son 3 dakika kala pit yolu hareketleniyor ve pole mücadelesi için pilotlar son bir kez piste yöneliyorlar!

Vettel'in pist dışına çıkmasına ise pistteki bir toz tabakasının sebep olduğunu öğreniyoruz takımdan.

Aston Martin hızlı oldukları böyle bir günde şanssızlıkla 10-19 olabildi. 

 
Pistteki dört pilot pite döndü ve 4.30 dakika kala pist boş.

Stroll'ün aracında arıza var, sıralama turları sona erdi Aston Martin pilotu için.

 
Sıralama şu şekilde:

LEC VER
HAM SAI
PER RUS
NOR TSU
MSC STR
LEC, HAM, SAI ve RUS pistte, kalan isimler pitte.
Stroll hariç herkes ilk zaman turlarını kaydettiler.
Sainz 1.10.747 yapıyor ve 4. sırada kalıyor!
Leclerc 1.10.456 ile lider!
Leclerc ikinci sektörde de en hızlı isim!
Hamilton 1.10.648 ile ikinci sırada!
Russell 1.11.147 ile 3. sırada.
Hamilton ikinci sektörde en hızlı isim!
Leclerc ilk sektörde 0.036 saniye farkla daha hızlı!
Mercedes pilotları zaman turlarına başladılar.
Tsunoda Schumacher'in önünde 4. sırada.
Verstappen'in 3. virajda hafifçe dışa açıldığını görüyoruz, buna rağmen çok hızlı!
Schumacher ise 2.2 saniye geride 4. sırada.
Norris 1.12.150 ile 3. sırada.
Daha fazla göster

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hollanda GP: Verstappen, Ferrari pilotlarının önünde pole pozisyonunu kazandı!

9 s
2
Formula 1

Horner: "Perez Hollanda'da gridde ikinci çizgide olmalıydı"

4 s
3
Formula 1

Pilotlarıyla yaşadığı sorunlarda Alpine suçu kendisinde aramalı

2 s
4
Formula 1

2022 Hollanda GP saat kaçta, hangi kanalda?

1 g
5
Formula 1

Hamilton: "İlk çizgiyi alabilirdik ama pole pozisyonu 'fazla iyimser' olurdu"

7 s
Son Haberler
Pilotlarıyla yaşadığı sorunlarda Alpine suçu kendisinde aramalı
F1

Pilotlarıyla yaşadığı sorunlarda Alpine suçu kendisinde aramalı

2 s
Schumacher: “Sıralamaların üçüncü bölümüne kalabilmek bizi şaşırttı”
F1

Schumacher: “Sıralamaların üçüncü bölümüne kalabilmek bizi şaşırttı”

3 s
Russell, yarış için umutlu: "Podyum için savaşabiliriz"
F1

Russell, yarış için umutlu: "Podyum için savaşabiliriz"

3 s
Horner: "Perez Hollanda'da gridde ikinci çizgide olmalıydı"
F1

Horner: "Perez Hollanda'da gridde ikinci çizgide olmalıydı"

4 s
Wolff: "Bence kesinlikle pole pozisyonu için savaşıyorduk"
F1

Wolff: "Bence kesinlikle pole pozisyonu için savaşıyorduk"

4 s
Son Videolar
Yarış gridi: Hollanda GP 00:53
Formula 1
4 s

Yarış gridi: Hollanda GP

Sanal tur: Zandvoort 01:14
Formula 1
2 Eyl 2022

Sanal tur: Zandvoort

MAX güle oynaya - Ne olacak bu FERRARI - Belçika GP 2022 ÖZET 08:33
Formula 1
29 Ağu 2022

MAX güle oynaya - Ne olacak bu FERRARI - Belçika GP 2022 ÖZET

2022 Belçika GP - Cezaların ardından grid pozisyonları 00:53
Formula 1
27 Ağu 2022

2022 Belçika GP - Cezaların ardından grid pozisyonları

Yarış gridi: Belçika GP 00:53
Formula 1
27 Ağu 2022

Yarış gridi: Belçika GP

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.