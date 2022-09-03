Formula 1 Haberler
Canlı anlatım: Hollanda GP sıralama turları
2022 Hollanda GP sıralama turlarında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: altaygoksf
Özet
Durum: Durdu
Bizler de anlatıma yavaş yavaş son veriyoruz.
Ben Altay Gök, bu çok yakın geçen seansın anlatımında sizlerleydim. Yarın 16.00'da görüşmek üzere, hoşça kalın.
Ben Altay Gök, bu çok yakın geçen seansın anlatımında sizlerleydim. Yarın 16.00'da görüşmek üzere, hoşça kalın.
Pilotlar sıralama turları sonrası rutinleri için kapalı parka dönüyorlar, birazdan Verstappen röportaj verecek.
Röportajları kısa süre sonra Motorsport.com'da bulabilirsiniz.
Röportajları kısa süre sonra Motorsport.com'da bulabilirsiniz.
Leclerc sadece 0.021 saniye geride ikinci, Sainz üçüncü, son turlarını atamayan Hamilton, Perez ve Russell ise hemen arkadalar.
3. sektörde sarı bayraklar var! Perez son virajda spin atıyor ve Mercedes pilotlarının son turları da çöpe gidiyor!
Tsunoda da pistte, böylece seansa katılmayacağı açıklanan Stroll dışında 9 pilotun tamamı mücadeleye dahil oluyor.
Son 3 dakika kala pit yolu hareketleniyor ve pole mücadelesi için pilotlar son bir kez piste yöneliyorlar!
Vettel'in pist dışına çıkmasına ise pistteki bir toz tabakasının sebep olduğunu öğreniyoruz takımdan.
Aston Martin hızlı oldukları böyle bir günde şanssızlıkla 10-19 olabildi.
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