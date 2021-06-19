Canlı Anlatım: Fransa GP sıralama turları
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Ekleyen: Betim Aker
Özet
Durum: Canlı
09:51 İkinci bölümde elenen isimler:
Ocon
Vettel
Giovinazzi
Russell
Schumacher
Ocon
Vettel
Giovinazzi
Russell
Schumacher
09:51 1:30.735 yapan Bottas ilk sıraya çıkıyor
09:50 Turlarını bitirmeyen sürücüler var
09:50 Ve damalı bayrak çıktı!
09:50 Gasly 1., Bottas 2. sektörde mor dereceyle geliyorlar
09:49 Yedinci sıradaki Norris pite çağırıldı!
09:49 İkinci bölümün bitimine 1 dakikadan az kaldı
09:48 Giovinazzi, Perez ve Ricciardo yumuşak lastiğe geçti
09:47 Şu anda ilk üçteki isim dışında herkes pistte turlarını geliştirmeye çalışacak
09:46 Seansın bitimine dört dakikadan az kaldı
09:45 Şu anda pistte herhangi bir sürücü yok
09:44 Eleme bölgesindeki isimler:
Ocon
Vettel
Giovinazzi
Russell
Schumacher
Ocon
Vettel
Giovinazzi
Russell
Schumacher
09:44 1:30.959 yapan Hamilton birinci sıraya yerleşiyor
09:43 Norris'in ilk 10'a girmesiyle Vettel eleme bölgesine düşüyor
09:43 1:31.566 yapan Alonso yedinciliği Monakolu pilotun elinden alıyor
09:42 Russell, Norris, Ocon, Alonso ve ikinci bölüme katılmayan Schumacher eleme bölgesindeki isimler
09:41 1:31.653'le Leclerc yedinci, 1:31.767'yle Vettel sekizinci sırada
09:41 1:31.500 yapan Hamilton altıncı sırada
09:41 Bottas, liderin 0.335 saniye gerisinde dördüncü sırada
09:40 Perez hafta sonunun ilk 1:30'lara inen ismi oldu
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