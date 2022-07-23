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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Fransa GP sıralama turları

2022 Fransa Grand Prix'si sıralama turlarında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Canlı anlatım: Fransa GP sıralama turları

Ekleyen: altaygoksf

Özet
Durum: Durdu
Sıralama turları sona ererken, bizler de anlatımımızı noktalıyoruz.

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Yarın 16.00'da Fransa GP'si canlı anlatımında görüşmek üzere, hoşça kalın.
Leclerc gride geliyor ve taraftarları selamlıyor.
Ancak Sainz'ın arkada olacağı düşünülürse strateji avantajı Red Bull'a ait, bakalım bunu kullanabilecek mi Horner ve ekibi?
Verstappen Leclerc'in 0.3 saniye gerisinde kaldı, bir kez daha Leclerc ile yan yana olacaklar startta.
Tam sıralama:

LEC VER
PER HAM
NOR RUS
ALO TSU
SAI MAG
RIC OCO
BOT VET
ALB GAS
STR ZHO
MSC LAT
Sainz'a teşekkür ediyor Leclerc! Ferrari akıllıca bir takım oyunu oynadı.
Böylece pole pozisyonu Charles Leclerc'e gidiyor!
Norris Russell'ı geçiyor ve 5. sıraya yükseliyor!
Sainz hava koridoru verdikten sonra turunu tamamlamadı.
Hamilton 4, Russell 5. sırada.
Verstappen 1.31.176 ile ikinci!
Leclerc derecesini geliştiriyor: 1.30.872!
Damalı bayrak sallanıyor!
Verstappen ikinci sektörde çok hızlı geliyor! Mücadele son sektörde belirlenecek!
Verstappen ilk sektörde Leclerc'ten yavaş!
Leclerc ilk sektörde en hızlı isim!
Verstappen, Leclerc'in arkasında. Mercedes pilotları ve Norris son sözü söyleyecek.
İlk zaman turunu Perez'den göreceğiz. Sainz ve Leclerc yine arka arkaya.
Sainz, Alonso'nun arkasında ilerliyor.
Son 2.30 dakika, birazdan nihai pole mücadelesi başlayacak!
Norris de pistte. Sadece Magnussen pitte.
RUS ve HAM pistte.
RUS, HAM, NOR, MAG pitte. Kalan isimler pistte.
Son 4 dakika, pilotlar yavaş yavaş piste dönüyorlar.
Derken onlar da pite dönüyor. Pist boş.
Son 5 dakika. Russell ve Norris hariç herkes pitte.
İlk turların ardından sıralama:

LEC VER
PER RUS
HAM NOR
ALO TSU

Cezalı SAI ve MAG zaman turu atmadı.
Böylece ilk zaman turları tamamlandı.
Norris 6. sıraya yükseldi.
Russell 4, Hamilton 5. sırada.
Verstappen 1.31.217 ile ikinci! Aradaki fark 0.008 saniye!
Sainz pitte.
Leclerc 1.31.209 ile lider!
Alonso 2, Tsunoda 3. sırada.
Perez 1.31.640 ile lider.
Verstappen ikinci sektörde Leclerc'den hızlı!
Leclerc ilk iki sektörde en hızlı isim!
Arkasından Sainz, Leclerc ve Verstappen'in turlarını göreceğiz.
Perez ikinci sektörde en hızlı isim.
Zaman turları başlıyor.
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