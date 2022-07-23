Formula 1 Haberler
Canlı anlatım: Fransa GP sıralama turları
2022 Fransa Grand Prix'si sıralama turlarında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: altaygoksf
Özet
Durum: Durdu
Sıralama turları sona ererken, bizler de anlatımımızı noktalıyoruz.
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Yarın 16.00'da Fransa GP'si canlı anlatımında görüşmek üzere, hoşça kalın.
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Yarın 16.00'da Fransa GP'si canlı anlatımında görüşmek üzere, hoşça kalın.
Ancak Sainz'ın arkada olacağı düşünülürse strateji avantajı Red Bull'a ait, bakalım bunu kullanabilecek mi Horner ve ekibi?
Verstappen Leclerc'in 0.3 saniye gerisinde kaldı, bir kez daha Leclerc ile yan yana olacaklar startta.
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