Canlı anlatım: Fransa GP sıralama turları

18:04 Sıralama turları sona ererken, bizler de anlatımımızı noktalıyoruz.



Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Yarın 16.00'da Fransa GP'si canlı anlatımında görüşmek üzere, hoşça kalın.