Canlı anlatım: Fransa GP 3. antrenman seansı
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Ekleyen: Betim Aker
Özet
Durum: Durdu
07:04 Öğleden sonra yapılacak sıralama turlarında da sizinle olacağız. Tekrar görüşmek üzere!
07:04
07:03
07:03 Böylelikle Verstappen Paul Ricard'daki üçüncü antrenmanı da lider tamamlamış oldu.
07:02
Mevcut sıralama:
Mevcut sıralama:
Verstappen
Bottas
Sainz
Perez
Hamilton
Norris
Alonso
Ocon
Gasly
Ricciardo
Leclerc
Giovinazzi
Stroll
Vettel
Raikkonen
Russell
Tsunoda
Latifi
Schumacher
Mazepin
07:00 Fransa Grand Prix'sindeki son antrenman da sonlanıyor!
07:00 Ve damalı bayrak çıkıyor!
06:58 Beş isim dışında herkes pistteki son iki dakikayı değerlendirmek için pistte
06:57 Son üç dakika kala Perez tekrar piste çıkıyor
06:56 Mevcut sıralama:
Verstappen
Bottas
Sainz
Perez
Hamilton
Norris
Alonso
Ocon
Gasly
Ricciardo
Verstappen
Bottas
Sainz
Perez
Hamilton
Norris
Alonso
Ocon
Gasly
Ricciardo
06:55 Son beş dakika içine giriyoruz
06:55
06:51 Leclerc, takım radyosundan tur zamanını geliştiremeyeceğini düşündüğünü söyledi
06:48 Verstappen - Bottas farkı 0.747 saniye
06:48 Bu hafta sonu Hollandalı pilotla birlikte ilk kez 1:31'lere iniyoruz
06:47 1:31.300'le Verstappen birinci sırada!
06:47 Ancak Verstappen en iyi ikinci sektör zamanıyla geliyor
06:47 Norris de beşinci sırayı eline aldı
06:46 1:32.238 yapan Perez de üçüncü sırada!
06:46 1:32.195 yapan Sainz ikinci sıraya yerleşiyor!
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