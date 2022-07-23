Formula 1 Haberler
Canlı anlatım: Fransa GP 3. antrenman seansı
2022 Fransa Grand Prix'sinin üçüncü antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: altaygoksf
Özet
Durum: Durdu
Bizler de anlatımı yavaş yavaş sonlandırıyoruz.
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. 17.00'da Pole pozisyonu mücadelesinde görüşmek üzere, hoşça kalın!
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. 17.00'da Pole pozisyonu mücadelesinde görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar start antrenmanları için gride geliyorlar, bir boş turun ardından garaja dönecek ve sıralama turlarına hazırlanmaya başlayacaklar.
Son 10 dakikadaki en büyük değişiklikler Verstappen'in liderliği alması ve Alonso'nun 7. sıraya yükselmesi oldu.
Son dakikalarda herhangi bir değişiklik olmuyor ve Verstappen 3. antrenman seansını lider kapatıyor.
Sıralama:
VER SAI
LEC HAM
PER RUS
ALO ALB
NOR TSU
RIC LAT
GAS BOT
ZHO MAG
OCO STR
MSC VET
Sıralama:
VER SAI
LEC HAM
PER RUS
ALO ALB
NOR TSU
RIC LAT
GAS BOT
ZHO MAG
OCO STR
MSC VET
13 pilot pistte ve 12'sinde yumuşak hamur var. Günün en revaçta hamuru bir kez daha yumuşak hamur oldu.
Ancak Red Bull pilotları yumuşak lastikle pistteler! Son 10 dakikaya girilirken hareketlilik arttı, pist kalabalıklaşıyor.
Verstappen garajda, en hızlı turunu orta hamurla atmış vaziyette. Yumuşak lastikle temposu merak konusu.
Son 18 dakika. Sıralama şu şekilde:
VER LEC
SAI HAM
PER ALB
LAT GAS
BOT ALO
MAG TSU
NOR ZHO
RUS OCO
VET STR
MSC RIC
VER LEC
SAI HAM
PER ALB
LAT GAS
BOT ALO
MAG TSU
NOR ZHO
RUS OCO
VET STR
MSC RIC
Çok Okunanlar
21 Tem 2022
20 Tem 2022