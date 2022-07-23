Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Fransa GP 3. antrenman seansı

2022 Fransa Grand Prix'sinin üçüncü antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Canlı anlatım: Fransa GP 3. antrenman seansı

Ekleyen: altaygoksf

Özet
Durum: Durdu
Bizler de anlatımı yavaş yavaş sonlandırıyoruz.

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. 17.00'da Pole pozisyonu mücadelesinde görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar start antrenmanları için gride geliyorlar, bir boş turun ardından garaja dönecek ve sıralama turlarına hazırlanmaya başlayacaklar.
Williams'ın da bir kez daha iyi göründüğünü söyleyelim.
Son 10 dakikadaki en büyük değişiklikler Verstappen'in liderliği alması ve Alonso'nun 7. sıraya yükselmesi oldu.
Son dakikalarda herhangi bir değişiklik olmuyor ve Verstappen 3. antrenman seansını lider kapatıyor.

Sıralama:

VER SAI
LEC HAM
PER RUS
ALO ALB
NOR TSU
RIC LAT
GAS BOT
ZHO MAG
OCO STR
MSC VET
Bakalım bir değişiklik görecek miyiz?
Damalı bayrak sallanıyor, Vettel hariç tüm pilotlar şu an pistte.
1. sektörde sarı bayraklar sallandı kısa süreliğine.
Son 1 dakika.
Pistteki pilot sayısı 15'e yükseliyor.
13 pilot pistte ve 12'sinde yumuşak hamur var. Günün en revaçta hamuru bir kez daha yumuşak hamur oldu.
Son 2 dakika.
Alonso 7. sırada.
Pist sıcaklığı seans başına göre 6 derece arttı ve dünkü seviyeye geldi.
Aston Martin an itibariyle son iki sırada. Vettel 19, Stroll 20.
Pistte kalabalık biraz azalmış vaziyette.
1.32.272! Verstappen 0.350 saniye farkla lider!
Bakalım 1.32'nin altını zorlayabilecek mi?
Verstappen ikinci sektörde de en hızlı isim!
Bottas dışarı taşıyor.
Verstappen en iyi ilk sektörle geliyor.
Sıralama şu şekilde:

SAI VER
LEC HAM
PER RUS
ALB NOR
TSU RIC
LAT GAS
BOT ZHO
ALO MAG
OCO VET
STR MSC
Sadece 5 pilot pitte, kalan herkes pistte.
Ancak Red Bull pilotları yumuşak lastikle pistteler! Son 10 dakikaya girilirken hareketlilik arttı, pist kalabalıklaşıyor.
1.32.626! Carlos Sainz, Verstappen'i tahtından ediyor!
Sainz en iyi ilk sektörle geliyor ancak ikinci sektörde vakit kaybetti.
Pistte 8 pilot var, Magnussen hariç herkes yumuşak hamur tercih etmiş vaziyette.
Alpine pilotları bir kez daha umduklarını bulamadılar, Alonso 15, Ocon 17. sırada.
Alonso, Hamilton ve Russell pitte.
Schumacher pistte.
Pitteki isimler VER, PER, OCO, VET, STR, MSC.
Zaman turları arka arkaya geliyor.
Tsunoda 9. sıraya yükseldi.
Russell 6. sıraya yükseliyor.
Norris 7. sırada.
Verstappen garajda, en hızlı turunu orta hamurla atmış vaziyette. Yumuşak lastikle temposu merak konusu.
Yumuşak lastiklerle erkenden zaman turlarına başlayan Williams epey yükselmiş durumda.
Son 18 dakika. Sıralama şu şekilde:

VER LEC
SAI HAM
PER ALB
LAT GAS
BOT ALO
MAG TSU
NOR ZHO
RUS OCO
VET STR
MSC RIC
Verstappen'in sadece 0.100 saniye gerisinde.
Leclerc en iyi ilk sektörle geliyor ve 1.32.909 ile ikinciliğe yükseliyor!
Daha fazla göster

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Marko: "Ferrari ile olan farkın sebebi hava koridoru"

2 s
2
Formula 1

Fransa GP: Leclerc, Verstappen'in önünde pole pozisyonunda

21 s
3
Formula 1

Fransa GP öncesi: Sektör zamanları ve en yüksek süratler

2 s
4
Formula 1

Hamilton: "Harika bir tur atıyorum ve buna rağmen 1 saniye yavaş kalıyorum"

5 s
5
Formula 1

Leclerc: "Yarış temposunu cuma gününe oranla geliştirdik"

3 s
Son Haberler
Fransa GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
F1

Fransa GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

36dk
Perez: "Yarış tamamen lastiklerle bağlı"
F1

Perez: "Yarış tamamen lastiklerle bağlı"

51dk
Fransa GP öncesi: Yarış gridi
F1

Fransa GP öncesi: Yarış gridi

1 s
McLaren, orijinal sidepod tasarımını neden bıraktı?
F1

McLaren, orijinal sidepod tasarımını neden bıraktı?

1 s
Marko: "Ferrari ile olan farkın sebebi hava koridoru"
F1

Marko: "Ferrari ile olan farkın sebebi hava koridoru"

2 s
Son Videolar
2022 Fransa GP öncesi: Yarış gridi 00:53
Formula 1
17 s

2022 Fransa GP öncesi: Yarış gridi

Pist tanıtımı: Paul Ricard 00:37
Formula 1
21 Tem 2022

Pist tanıtımı: Paul Ricard

Sanal Tur: Paul Ricard 01:46
Formula 1
20 Tem 2022

Sanal Tur: Paul Ricard

Grand Prix Greats – French GP'de birden fazla kez kazananlar 01:59
Formula 1
20 Tem 2022

Grand Prix Greats – French GP'de birden fazla kez kazananlar

Dünya Şampiyonluğu kazanamamış olan en hızlı F1 araçları 06:57
Formula 1
18 Tem 2022

Dünya Şampiyonluğu kazanamamış olan en hızlı F1 araçları

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.