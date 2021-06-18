Canlı anlatım: Fransa GP 2. antrenman seansı
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Ekleyen: Betim Aker
Özet
Durum: Canlı
09:29 Alonso 1:33.384'le üçüncü sıraya yerleşiyor
09:29 Alonso ilk iki sektörde en iyi dereceleriyle geliyor
09:29 Tüm pilotlar pistte
09:28 Tsunoda ilk sektörde kendi en iyi derecesiyle geliyor
09:27 Ocon 1:33.821'le üçüncü sıraya yükseliyor
09:26 Norris 1:34.457'yle 10.sırada
09:25 Stroll de 11. sırada ve 1:34.719 derecesi var
09:25 Vettel 1:34.447'yle 9. sıraya yükseliyor
09:24 Perez de aynı şekilde kendi en iyi dereceleriyle geliyor
09:24 Vettel ilk iki sektörde kendi en iyi zamanlarıyla geliyor
09:23 Mevcut sıralama:
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Fark
|1
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:32.880
|2
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|0.409s
|3
|Max Verstappen
|Red Bull
|1.002s
|4
|Sergio Perez
|Red Bull
|1.245s
|5
|Esteban Ocon
|Alpine
|1.311s
|6
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|1.330s
|7
|Fernando Alonso
|Alpine
|1.448s
|8
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1.457s
|9
|Lando Norris
|McLaren
|1.577s
|10
|Carlos Sainz
|Ferrari
|1.849s
09:22 Gasly derecesini 1:34.210'a geliştirdi ve altıncı sıraya yerleşerek Alpine'leri böldü
09:21 Aston Martin ikilisi tekrar piste çıktı
09:19 Bottas ilk sektörde mor dereceyle geliyor
09:18 Bottas ve Hamilton arasındaki fark ise 0.409 saniye
09:18 Leclerc de kendi derecesini 1:34.337'ye geliştirdi ve Alpine'lerin arkasında yedinci sıraya yerleşti
09:17 Bottas tekrar piste çıkıyor
09:17 Alonso derecesini geliştirdi ve 1:34.328'le altıncı sıraya yerleşti
09:16 Alonso ilk iki sektörde kendi en iyi dereceleriyle turuna devam ediyor
09:15 Pistteki parça alınıyor ve sanal güvenlik aracı uygulaması kalkıyor
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