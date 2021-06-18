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Formula 1

Canlı anlatım: Fransa GP 2. antrenman seansı

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Ekleyen: Betim Aker

Özet
Durum: Canlı
09:29 Alonso 1:33.384'le üçüncü sıraya yerleşiyor
09:29 Alonso ilk iki sektörde en iyi dereceleriyle geliyor
09:29 Tüm pilotlar pistte
09:28 Tsunoda ilk sektörde kendi en iyi derecesiyle geliyor
09:27 Ocon 1:33.821'le üçüncü sıraya yükseliyor
09:26 Norris 1:34.457'yle 10.sırada
09:25 Stroll de 11. sırada ve 1:34.719 derecesi var
09:25 Vettel 1:34.447'yle 9. sıraya yükseliyor
09:24 Perez de aynı şekilde kendi en iyi dereceleriyle geliyor
09:24 Vettel ilk iki sektörde kendi en iyi zamanlarıyla geliyor
09:23 Mevcut sıralama:
Sıra Sürücü Takım Fark
1 Valtteri Bottas Mercedes 1:32.880
2 Lewis Hamilton Mercedes 0.409s
3 Max Verstappen Red Bull 1.002s
4 Sergio Perez Red Bull 1.245s
5 Esteban Ocon Alpine 1.311s
6 Pierre Gasly AlphaTauri 1.330s
7 Fernando Alonso Alpine 1.448s
8 Charles Leclerc Ferrari 1.457s
9 Lando Norris McLaren 1.577s
10 Carlos Sainz Ferrari 1.849s
09:22 Gasly derecesini 1:34.210'a geliştirdi ve altıncı sıraya yerleşerek Alpine'leri böldü
09:21 Aston Martin ikilisi tekrar piste çıktı
09:19 Bottas ilk sektörde mor dereceyle geliyor
09:18 Bottas ve Hamilton arasındaki fark ise 0.409 saniye
09:18 Leclerc de kendi derecesini 1:34.337'ye geliştirdi ve Alpine'lerin arkasında yedinci sıraya yerleşti
09:17 Bottas tekrar piste çıkıyor
09:17 Alonso derecesini geliştirdi ve 1:34.328'le altıncı sıraya yerleşti
09:16 Alonso ilk iki sektörde kendi en iyi dereceleriyle turuna devam ediyor
09:15 Pistteki parça alınıyor ve sanal güvenlik aracı uygulaması kalkıyor
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