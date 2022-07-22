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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Fransa GP 2. antrenman seansı

2022 Fransa Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Canlı anlatım: Fransa GP 2. antrenman seansı

Ekleyen: altaygoksf

Özet
Durum: Durdu
Bizler de anlatıma yavaş yavaş son veriyoruz.

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Yarın görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın!
Pilotlar start antrenmanları için gride gidiyorlar, sonrasında bir boş tur atıp garaja dönecek ve Cumartesi için hazırlıklara başlayacaklar.
Russell'ın damalı bayraktan önceki son turunda dışarı taştığını gördük son olarak.
Sıralama şu şekilde:

SAI LEC
VER RUS
HAM NOR
GAS MAG
RIC PER
ALO BOT
VET TSU
STR ALB
ZHO OCO
MSC LAT
Verstappen ise 0.5 saniye geride üçüncü. Ferrari Cuma günü çok iyi bir performans sergiledi.
Sainz 1.32.527 gibi oldukça kuvvetli bir turla lider, 0.1 saniye gerideki Leclerc 2. sırada.
Damalı bayrak sallanıyor ve seans sona eriyor. Pilotlar birazdan damalı bayrağa ulaşacak ve günü kapatacaklar.
Son 1 dakika. Derecelerde yaklaşık 20 dakikadır bir değişim yok.
Kendi evindeki mücadele Ocon için iyi başlamadı.
Alpine ise hayal kırıklığı bu seansta da. Alonso 11, Ocon ancak 18. sırada.
Gasly ise 7.
Seansta bir kez daha McLaren'ların ve Gasly'nin iyi bir iş yaptığını söyleyebiliriz. Norris 6, Ricciardo 9. sırada.
Son 2.30 dakika.
Son 4 dakika. Takımlar 1.38-1.39'lu turlara devam etmekteler.
Uzun simülasyonlara odaklanılmasa da önemli verilerin toplandığı bir seans oldu 2. antrenman seansı. Yarın sıralama turları 17.00'da olacak, dolayısıyla koşullar da benzer sayılabilir, bu nedenle yumuşak hamurla hızlı turlar da gördük seansta.
Dereceler çok uzun süredir gelişmiyor. Perez 10. sırada, belki ondan son bir atak gelebilir.
Seansın lastik seçimleri genel olarak orta-yumuşak-orta oldu. Takımlar olası iki pit stratejilerini hesap ediyor olabilirler.
Lastik durumları:

BOT ve MSC yumuşak;

LAT, STR ve RIC sert hamur tercih etmiş durumda.

Kalan herkeste orta hamur var.
Russell, Hamilton ve Perez hariç herkes pistte.
Sainz'ın az önce uzun düzlükteki şikanı kestiğini görüyoruz.
Sıralama şu şekilde:

SAI LEC
VER RUS
HAM NOR
GAS MAG
RIC PER
ALO BOT
VET TSU
STR ALB
ZHO OCO
MSC LAT
Son 10 dakika, tur zamanları iyice yavaşladı.
Perez 1.34.060 ile 10. sırada.
LEC, NOR, GAS, MAG, ALB, ZHO, MSC pitte. Kalan herkes pistte.
Perez yumuşak hamurla ilk turunda ancak hızlı bir tur değil.
Yumuşak hamurla geçen orta bölümün ardından son dakikalarda karışık lastik seçimleri var. Takımlar bu saniyeden sonra yarış performansına odaklanabilir.
Alonso'da da orta hamur var.
Stroll de ise sert hamur var.
Vettel ve Sainz orta hamurla pistteler.
Son 20 dakika. Sıralama şu şekilde:

SAI LEC
VER RUS
HAM NOR
GAS MAG
RIC ALO
BOT VET
TSU STR
ALB ZHO
OCO PER
MSC LAT
19. sıradaki Norris 6. sıraya kadar yükseliyor. Seansın ileri dakikalarında ritim buldu McLaren.
Russell 1.33.291 ile dördüncü. Takım arkadaşını geçiyor.
Kerblere çok sert çarptığını belirtiyor K-Mag.
Magnussen hafifçe dışarı çıkıyor ve mavi bölgeye temas ediyor.
Hamilton 4. sıraya yükseliyor.
Derken Leclerc 1.32.628 ile ikinciliğe yükseliyor.
1.33'ün altına inebilen tek isim var: Carlos Sainz!
Leclerc ilk sektörde en hızlı zamanla geliyor.
Verstappen 1.33.077 ile ikinci sırada.
Verstappen ilk iki sektörde Sainz'dan yavaş.
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