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Canlı anlatım: Fransa GP 2. antrenman seansı
2022 Fransa Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: altaygoksf
Özet
Durum: Durdu
Bizler de anlatıma yavaş yavaş son veriyoruz.
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Yarın görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın!
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Yarın görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın!
Pilotlar start antrenmanları için gride gidiyorlar, sonrasında bir boş tur atıp garaja dönecek ve Cumartesi için hazırlıklara başlayacaklar.
Damalı bayrak sallanıyor ve seans sona eriyor. Pilotlar birazdan damalı bayrağa ulaşacak ve günü kapatacaklar.
Seansta bir kez daha McLaren'ların ve Gasly'nin iyi bir iş yaptığını söyleyebiliriz. Norris 6, Ricciardo 9. sırada.
Uzun simülasyonlara odaklanılmasa da önemli verilerin toplandığı bir seans oldu 2. antrenman seansı. Yarın sıralama turları 17.00'da olacak, dolayısıyla koşullar da benzer sayılabilir, bu nedenle yumuşak hamurla hızlı turlar da gördük seansta.
Seansın lastik seçimleri genel olarak orta-yumuşak-orta oldu. Takımlar olası iki pit stratejilerini hesap ediyor olabilirler.
Lastik durumları:
BOT ve MSC yumuşak;
LAT, STR ve RIC sert hamur tercih etmiş durumda.
Kalan herkeste orta hamur var.
BOT ve MSC yumuşak;
LAT, STR ve RIC sert hamur tercih etmiş durumda.
Kalan herkeste orta hamur var.
Yumuşak hamurla geçen orta bölümün ardından son dakikalarda karışık lastik seçimleri var. Takımlar bu saniyeden sonra yarış performansına odaklanabilir.
Son 20 dakika. Sıralama şu şekilde:
SAI LEC
VER RUS
HAM NOR
GAS MAG
RIC ALO
BOT VET
TSU STR
ALB ZHO
OCO PER
MSC LAT
SAI LEC
VER RUS
HAM NOR
GAS MAG
RIC ALO
BOT VET
TSU STR
ALB ZHO
OCO PER
MSC LAT
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