Canlı anlatım: Fransa GP 2. antrenman seansı

18:54 Uzun simülasyonlara odaklanılmasa da önemli verilerin toplandığı bir seans oldu 2. antrenman seansı. Yarın sıralama turları 17.00'da olacak, dolayısıyla koşullar da benzer sayılabilir, bu nedenle yumuşak hamurla hızlı turlar da gördük seansta.