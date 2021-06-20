Canlı anlatım: Fransa GP
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Ekleyen: Abdullah Çelik
Özet
Durum: Durdu
10:40 Kazananları tebrik ediyoruz. Tüm babaların, babalar gününü kutluyoruz. Herkese iyi pazarlar
10:40 Yarış sonrası tüm açıklamalar için bizi takibe devam edin.
10:40 Bir süre dinlenmemizin ardından 18:15 gibi Motorsport.com Türkiye Youtube kanalında canlı yayında olacağız. Sizleri de sohbet için yayında bekliyoruz.
10:37 Lastik sorunlarına rağmen iki pit stop yapan isimler sadece yarışı kazanan Verstappen ile günün ilk pit stopunu yapan Leclerc oldular.
10:37 Tüm pilotların yarışı tamamladığı Fransa'da Ferrari pilotları puan alamadılar. Sainz pit stoptan önce 5. sırada yer alsa da, son bölümde lastiklerini koruyamadı ve gerilemekten kurtulamadı. İspanyol pilot yarışı 11. sırada tamamladı.
10:36 Fransa'da son puanın sahibi Aston Martin'den Lance Stroll oldu. Stroll de takım arkadaşı gibi çok geç pit yapmıştı ve puan alabildi.
10:35 AlphaTauri pilotu Pierre Gasly 7. olurken onu Alpine'den Fernando Alonso ve geç pit stopla öne geçmeyi başaran Sebastian Vettel takip ettiler. Alonso, yarışın başında lastik sorunu yaşasa da tek pit stopla iyi puanlar almayı başardı
10:34 İlk 4'ü Red Bull ve Mercedes pilotlarının elde etmesinin ardından orta grupta kazananlar McLaren oldu. Lando Norris 5. olurken onu takım arkadaşı Daniel Ricciardo takip etti.
10:34 Serhan Acar'ın da hatırlattığı üzere bu Red Bull ve Verstappen için İspanya'nın rövanşı oldu. Orada da Hamilton 2 pit stopla kazanan isim olmuştu.
10:33 Perez ve Bottas incelemesine herhangi bir ceza çıkmıyor ve Perez böylece podyumdaki yerini garantilemiş oluyor.
10:33 Hamilton, Verstappen'in arkasında 2. olarak kaybı minimum seviyede tutarken Perez 3. olarak podyumu tamamlıyor.
10:32 Şu ana kadar hep Mercedes'in eninde sonunda "vanayı açarak" şampiyonada rahat olacağı söylense de öyle olmuyor. Red Bull ve Verstappen, bu sene şampiyonluk için gerçekçi aday olduklarını her türlü pistte gösteriyorlar
10:32 Bu sayede Max Verstappen pilotlar, Red Bull ise takımlar şampiyonasında liderliğini koruyorlar!
10:31 Pole pozisyonundan başlayan ancak ilk virajın ardından liderliği kaybeden Verstappen, Fransa'da kazanıyor ve bu sene 3. yarış zaferini elde ediyor
10:31 2021 Fransa GP'de kazanan isim Max Verstappen oluyor!!!
10:31 Son virajlar dönülüyor
10:30 Verstappen zafere doğru gidiyor!
10:30 Bu arada Perez de Bottas ile farkı 5 sn üzerine taşıyarak olası bir ceza ihtimaline karşı fark açıyor
10:30 Yarışın en hızlı turu da Verstappen'de. Bu ekstra bir puan demek
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