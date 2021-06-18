Canlı anlatım: Fransa GP 1. antrenman seansı
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Ekleyen: Kemal Şengül
Özet
Durum: Durdu
06:36 Paul Ricard'da gerçekleştirilen 2021 Fransa Grand Prix hafta sonunun ilk antrenman seansını bizlerle takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Öğleden sonra yapılacak ikinci antrenman seansında tekrar görüşmek üzere!
06:35 Ocon kendi ülkesindeki ilk antrenman turlarında beşinci sırayı alırken takım arkadaşı Alonso 7. sırada. Alpine'leri McLaren'dan Ricciardo ayırdı ve Gasly, Norris, Tsunoda üçlüsü ilk 10'u tamamlıyor
06:33 Bottas'a takım radyosundan ''İyi bir tempon vardı Valtteri'' mesajıgeliyor
06:33 Bottas'ın ardında takım arkadaşı Hamilton ve Red Bull ikilisi geliyor
06:31 Henüz turlarını bitirmeyen sürücüler var ancak şu anda lider Bottas gibi görünüyor
06:30 Ve damalı bayrak açılıyor! Fransa Grand Prix hafta sonunun ilk antrenman seansında süre doluyor!
06:30 Mevcut sıralama:
- Bottas
- Hamilton
- Verstappen
- Perez
- Ocon
- Ricciardo
- Alonso
- Gasly
- Norris
- Tsunoda
- Leclerc
- Giovinazzi
- Raikkonen
- Stroll
- Vettel
- Sainz
- Latifi
- Mazepin
- Schumacher
- Nissany
06:28 Şu anda ilk 10'da bir tek Bottas sert lastikle sürüşüne devam ediyor
06:28 Ricciardo'nun da piste çıkmasıyla tüm sürücüler artık pistte
06:27 Seansın bitimine 4 dakikadan az kala Ricciardo dışında tüm sürücüler pistte son turlarını atıyorlar
06:26 Gasly süresini geliştiremedi
06:26 Vettel turunu geliştirdi ve takım arkadaşı Stroll'ün arkasında 15. sıraya yükseldi
06:25 Gasly ilk iki sektörde kendi en iyi derecelerini yaparak geliyor
06:24 Henüz Bottas'a daha da yaklaşabilen sürücü yok
06:23 Ocon kendi derecesini geliştiriyor. Fransız pilot 1:34.329'la Ricciardo'nun beşinci sıradaki yerini eline alıyor
06:21 Mevcut ilk 10:
- Bottas
- Hamilton
- Verstappen
- Perez
- Ricciardo
- Alonso
- Gasly
- Norris
- Tsunoda
- Leclerc
06:21 Ricciardo da kendi zamanını geliştirerek 1:34.644'le iki Red Bull'un arkasında 5. sıraya yerleşti
06:20 Gasly süresini geliştirdi ve 1:34.699'la Alonso'nun hemen arkasında 6. sıraya yerleşti
06:19
06:19 Aracının tabanını kerblere sürten Verstappen de tekrar piste çıkıyor
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