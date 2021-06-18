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Formula 1

Canlı anlatım: Fransa GP 1. antrenman seansı

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Ekleyen: Kemal Şengül

Özet
Durum: Durdu
06:36 Paul Ricard'da gerçekleştirilen 2021 Fransa Grand Prix hafta sonunun ilk antrenman seansını bizlerle takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Öğleden sonra yapılacak ikinci antrenman seansında tekrar görüşmek üzere!
06:35 Ocon kendi ülkesindeki ilk antrenman turlarında beşinci sırayı alırken takım arkadaşı Alonso 7. sırada. Alpine'leri McLaren'dan Ricciardo ayırdı ve Gasly, Norris, Tsunoda üçlüsü ilk 10'u tamamlıyor
06:33 Bottas'a takım radyosundan ''İyi bir tempon vardı Valtteri'' mesajıgeliyor
06:33 Bottas'ın ardında takım arkadaşı Hamilton ve Red Bull ikilisi geliyor
06:31 Henüz turlarını bitirmeyen sürücüler var ancak şu anda lider Bottas gibi görünüyor
06:30 Ve damalı bayrak açılıyor! Fransa Grand Prix hafta sonunun ilk antrenman seansında süre doluyor!
06:30 Mevcut sıralama:
  1. Bottas
  2. Hamilton
  3. Verstappen
  4. Perez
  5. Ocon
  6. Ricciardo
  7. Alonso
  8. Gasly
  9. Norris
  10. Tsunoda
  11. Leclerc
  12. Giovinazzi
  13. Raikkonen
  14. Stroll
  15. Vettel
  16. Sainz
  17. Latifi
  18. Mazepin
  19. Schumacher
  20. Nissany
06:28 Şu anda ilk 10'da bir tek Bottas sert lastikle sürüşüne devam ediyor
06:28 Ricciardo'nun da piste çıkmasıyla tüm sürücüler artık pistte
06:27 Seansın bitimine 4 dakikadan az kala Ricciardo dışında tüm sürücüler pistte son turlarını atıyorlar
06:26 Gasly süresini geliştiremedi
06:26 Vettel turunu geliştirdi ve takım arkadaşı Stroll'ün arkasında 15. sıraya yükseldi
06:25 Gasly ilk iki sektörde kendi en iyi derecelerini yaparak geliyor
06:24 Henüz Bottas'a daha da yaklaşabilen sürücü yok
06:23 Ocon kendi derecesini geliştiriyor. Fransız pilot 1:34.329'la Ricciardo'nun beşinci sıradaki yerini eline alıyor
06:21 Mevcut ilk 10:
  1. Bottas
  2. Hamilton
  3. Verstappen
  4. Perez
  5. Ricciardo
  6. Alonso
  7. Gasly
  8. Norris
  9. Tsunoda
  10. Leclerc
06:21 Ricciardo da kendi zamanını geliştirerek 1:34.644'le iki Red Bull'un arkasında 5. sıraya yerleşti
06:20 Gasly süresini geliştirdi ve 1:34.699'la Alonso'nun hemen arkasında 6. sıraya yerleşti
06:19
 
06:19 Aracının tabanını kerblere sürten Verstappen de tekrar piste çıkıyor
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