Formula 1 Antrenman raporu
Canlı anlatım: Fransa GP 1. antrenman seansı
2022 Fransa Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: altaygoksf
Özet
Durum: Durdu
Bizler de yavaş yavaş diğer seansa kadar veda ediyoruz.
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. 18.00'da, ikinci antrenman seansında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. 18.00'da, ikinci antrenman seansında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar start antrenmanları için pistteler, bir boş turun ardından garaja dönerek 2. antrenman seansını beklemeye başlayacaklar.
Seansın tam sonucu şu şekilde:
LEC VER
SAI RUS
GAS PER
NOR ALB
DEV RIC
ZHO STR
OCO VET
ALO MSC
MAG TSU
KUB LAT
LEC VER
SAI RUS
GAS PER
NOR ALB
DEV RIC
ZHO STR
OCO VET
ALO MSC
MAG TSU
KUB LAT
Seans başındaki hatalı bir ifademizi düzeltelim:
Nyck De Vries, İspanya GP'si 1. antrenman seansında piste çıkmıştı, bu onun katıldığı ikinci yarış hafta sonu.
Nyck De Vries, İspanya GP'si 1. antrenman seansında piste çıkmıştı, bu onun katıldığı ikinci yarış hafta sonu.
Ancak Latifi hariç herkes en hızlı turunu yumuşak hamurla attı. En hızlı turunu orta hamurla atan Latifi, Kubica'nın 0.7 saniye gerisinde sonuncu sırada.
Bu da sıcak pistte değişken stratejilerle karşılaşabileceğimizin bir işareti olabilir, bu sorunun cevabını elbette Pazar günü alacağız.
Son dakikalara girilirken lastik tercihleri de değişmiş durumda, bugün tüm pilotların aynı lastikleri kullandığı uzun periyotlar izlemedik.
Son 7 dakika. Sıralama şu şekilde:
LEC VER
SAI RUS
GAS PER
NOR ALB
DEV RIC
ZHO STR
VET ALO
MSC MAG
TSU KUB
OCO LAT
LEC VER
SAI RUS
GAS PER
NOR ALB
DEV RIC
ZHO STR
VET ALO
MSC MAG
TSU KUB
OCO LAT
Alpine 14 ve 19. sırada, kendi evindeki yarışta pek de iyi başlayamadılar. Seans başlarken nispeten daha iyilerdi.
GAS, PER, NOR, RIC, STR, MSC, ZHO, KUB pistte, kalan herkes pitte.
Sekiz pilotun tamamında yumuşak hamur var.
Sekiz pilotun tamamında yumuşak hamur var.
Pistte 10 pilot var ve herkes yumuşak hamur tercih etmiş durumda. Tur zamanları sürekli hızlanıyor, 5. sıra ve 14. sırayı 1 saniye ayırıyor.
Son 20 dakika. Sıralama şu şekilde:
VER LEC
SAI RUS
PER DEV
ALB ALO
VET MAG
GAS TSU
RIC OCO
ZHO NOR
LAT MSC
KUB STR
VER LEC
SAI RUS
PER DEV
ALB ALO
VET MAG
GAS TSU
RIC OCO
ZHO NOR
LAT MSC
KUB STR
Çok Okunanlar
21 Tem 2022
20 Tem 2022