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Formula 1 Antrenman raporu

Canlı anlatım: Fransa GP 1. antrenman seansı

2022 Fransa Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Canlı anlatım: Fransa GP 1. antrenman seansı

Ekleyen: altaygoksf

Özet
Durum: Durdu
Bizler de yavaş yavaş diğer seansa kadar veda ediyoruz.

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. 18.00'da, ikinci antrenman seansında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar start antrenmanları için pistteler, bir boş turun ardından garaja dönerek 2. antrenman seansını beklemeye başlayacaklar.
McLaren ve Williams hafta sonuna iyi başlayan takımlar olarak karşımıza çıkıyor.
Seansın tam sonucu şu şekilde:

LEC VER
SAI RUS
GAS PER
NOR ALB
DEV RIC
ZHO STR
OCO VET
ALO MSC
MAG TSU
KUB LAT
Seans başındaki hatalı bir ifademizi düzeltelim:

Nyck De Vries, İspanya GP'si 1. antrenman seansında piste çıkmıştı, bu onun katıldığı ikinci yarış hafta sonu.
Damalı bayrak sallanıyor, birazdan seans sona erecek.
Turlar oldukça yavaş, az önce 1.39 ile turladı Leclerc. Bir değişiklik görmeyecek gibiyiz.
Son 1 dakika, Leclerc halen lider. Son dakikada bir sürpriz görecek miyiz?
Son 2 dakika. Herkes pistte.
Verstappen'in aracının sağ ön kısmında bir parçanın bantlandığını görüyoruz.
Zhou ve Stroll pistte.
Kalan herkeste yumuşak hamur var.
RUS, NOR, DEV, RIC, ZHO, TSU ve LAT orta, Albon sert hamurla pistte.
Son 4 dakika. GAS, ZHO, STR, MSC, KUB hariç herkes pistte.
Ancak Latifi hariç herkes en hızlı turunu yumuşak hamurla attı. En hızlı turunu orta hamurla atan Latifi, Kubica'nın 0.7 saniye gerisinde sonuncu sırada.
Bu da sıcak pistte değişken stratejilerle karşılaşabileceğimizin bir işareti olabilir, bu sorunun cevabını elbette Pazar günü alacağız.
Son dakikalara girilirken lastik tercihleri de değişmiş durumda, bugün tüm pilotların aynı lastikleri kullandığı uzun periyotlar izlemedik.
Ocon 13. sıraya yükseliyor.
Son 7 dakika. Sıralama şu şekilde:

LEC VER
SAI RUS
GAS PER
NOR ALB
DEV RIC
ZHO STR
VET ALO
MSC MAG
TSU KUB
OCO LAT
Latifi de pitte.
Perez pitte.
Sainz piste dönüyor.
Alpine 14 ve 19. sırada, kendi evindeki yarışta pek de iyi başlayamadılar. Seans başlarken nispeten daha iyilerdi.
GAS, PER, NOR, RIC, STR, MSC, ZHO, KUB pistte, kalan herkes pitte.

Sekiz pilotun tamamında yumuşak hamur var.
Bugün ilk kez 1.34'ün altına iniyoruz.
Leclerc 1.33.930 ile lider!
Russell 4. sıraya yükseliyor.
Pistte 10 pilot var ve herkes yumuşak hamur tercih etmiş durumda. Tur zamanları sürekli hızlanıyor, 5. sıra ve 14. sırayı 1 saniye ayırıyor.
VER, SAI, PER, ALB, VET, MAG, OCO, LAT pitteki isimler. Kalan herkes pistte.
Norris 7. sıraya yükseliyor.
De Vries, Russell'ın 0.3 saniye gerisinde dokuzunculuğa kadar geriledi.
Gasly 1.34.979 ile 4. sırada!
Vettel ise 8. sırada. Aston Martin de fena gitmiyor.
Williams şu ana kadar oldukça hızlı göründü.
Albon De Vries'i geçerek 6. sıraya yükseliyor.
Sainz ve Perez de pitte.
Verstappen pite dönüyor ve araç garaja çekiliyor.
Schumacher zaman turlarına başladı ancak halen geride.
Son 20 dakika. Sıralama şu şekilde:

VER LEC
SAI RUS
PER DEV
ALB ALO
VET MAG
GAS TSU
RIC OCO
ZHO NOR
LAT MSC
KUB STR
Ocon ve Kubica hariç herkes pistte.
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