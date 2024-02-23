Canlı anlatım: F1 2024 Bahreyn testleri 3. gün
2024 Formula 1 sezonu öncesinde Bahreyn'de gerçekleştirilen testlerin 3. gününde yaşananları anlık olarak sizlere aktarıyoruz.
Ekleyen: can çarpıcı
Özet
|
Bahreyn'de testlerin son günü başladı.
Zaman tablosu:
- Leclerc, Ferrari, 1m30.322s, C4 - 74 tur
- Russell, Mercedes 1m30.368s, C4 - 67 tur
- Zhou, Sauber, 1m30.647s, C4 - 85 tur
2:11.159 outlap 39.393 36.403 35.880 36.015 36.261 36.016 36.257 36.167 36.282 36.062 36.629 36.463 36.432 36.599 36.901 36.670 37.271 39.710 inlap box - out
1:59.301 outlap 37.234 37.840 37.682 37.838 37.897 37.849 37.925 38.004 37.550 37.618 37.704 37.699 37.458 37.439 37.245 37.555 37.223 37.083 37.331 37.065 39.809 inlap
- Leclerc, Ferrari, 1m30.322s, C4 - 58 tur
- Verstappen, Red Bull, 1m30.755s, C3 - 51 tur
- Tsunoda, RB, 1m30.835s, C4 - 45 tur
37.173 37.366 37.363 37.476 37.583 37.724 37.598 37.613 37.703 38.215 37.742 38.177 38.109 38.336 38.161 38.458 38.410 38.668 41.698 inlap box (C1) - out
outlap 1: 37.559 1: 37.446 1: 37.430 1: 37.207 1: 37.284 1: 37.176 1: 37.178 1: 37.049 1: 36.934 1: 36.822 1: 37.001 1: 36.805 1: 36.901 1: 37.013 1: 47.668 inlap
outlap 38.625 37.843 38.129 38.213 38.216 38.453 38.587 38.922 38.791 38.894 38.928 38.932 39.035 38.644 41.289 inlap box - out
outlap 38.644 38.723 38.626 38.504 38.661 38.961 38.776 38.706 38.951 38.602 39.672 39.693 41.829 inlap box - out
Çok Okunanlar
2024 Bahreyn testleri 2. gün: Sabah bölümünün lideri Leclerc, seans kerb sorunuyla erken bitirildi!
2024 Bahreyn testleri 2. gün: Sabah bölümünün lideri Leclerc, seans kerb sorunuyla erken bitirildi! 2024 Bahreyn testleri 2. gün: Sabah bölümünün lideri Leclerc, seans kerb sorunuyla erken bitirildi!
2024 Bahreyn testleri 2. gün: Yumuşak lastikle turlayan Sainz lider, Perez ve Hamilton takipte
2024 Bahreyn testleri 2. gün: Yumuşak lastikle turlayan Sainz lider, Perez ve Hamilton takipte 2024 Bahreyn testleri 2. gün: Yumuşak lastikle turlayan Sainz lider, Perez ve Hamilton takipte
Son Haberler
Allison: "Yarış temposunda Ferrari'den hızlıyız ama Red Bull hâlâ önde"
Allison: "Yarış temposunda Ferrari'den hızlıyız ama Red Bull hâlâ önde" Allison: "Yarış temposunda Ferrari'den hızlıyız ama Red Bull hâlâ önde"
Horner, Red Bull soruşturmasının ortasında ilk resmi F1 medya görevini nasıl tamamladı?
Horner, Red Bull soruşturmasının ortasında ilk resmi F1 medya görevini nasıl tamamladı? Horner, Red Bull soruşturmasının ortasında ilk resmi F1 medya görevini nasıl tamamladı?
Hamilton: "Henüz olmak istediğimiz yerde değiliz"
Hamilton: "Henüz olmak istediğimiz yerde değiliz" Hamilton: "Henüz olmak istediğimiz yerde değiliz"
Son Videolar
2024 Bahreyn testleri 3. gün: Güç sıralaması, Mercedes takipte - Padoktan izlenimler
2024 Bahreyn testleri 3. gün: Güç sıralaması, Mercedes takipte - Padoktan izlenimler
2024 F1 Bahreyn testleri 2. gün: Ferrari ve Sainz uçtu (mu), Red Bull takipte - Pistten izlenimler
2024 F1 Bahreyn testleri 2. gün: Ferrari ve Sainz uçtu (mu), Red Bull takipte - Pistten izlenimler
2024 F1 Bahreyn testleri 1. gün - Red Bull mu çok hızlı, diğerleri mi geride? - Pistten izlenimler
2024 F1 Bahreyn testleri 1. gün - Red Bull mu çok hızlı, diğerleri mi geride? - Pistten izlenimler
Öne Çıkan Yorumlar