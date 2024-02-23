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Canlı anlatım

Canlı anlatım: F1 2024 Bahreyn testleri 3. gün

2024 Formula 1 sezonu öncesinde Bahreyn'de gerçekleştirilen testlerin 3. gününde yaşananları anlık olarak sizlere aktarıyoruz.

Abdullah Çelik
Ekleyen:

Ekleyen: can çarpıcı

Özet

Bahreyn'de testlerin son günü başladı. 


Zaman tablosu: 
  1. Leclerc, Ferrari, 1m30.322s, C4 - 73 tur
  2. Russell, Mercedes 1m30.368s, C4 - 67 tur
  3. Zhou, Sauber, 1m30.647s, C4 - 85 tur
  4. Verstappen, Red Bull, 1m30.755s, C3 - 65 tur
  5. Tsunoda, RB, 1m30.775s, C4 - 52 tur
  6. Albon, Williams, 1m30.984s, C4 - 120 tur
  7. Piastri, McLaren, 1m31.030s, C3 - 90 tur
  8. Alonso, Aston Martin, 1m31.159s, C3 - 74 tur
  9. Sainz, Ferrari, 1m31.247s, C3 - 71 tur
  10. Perez, Red Bull, 1m31.483s, C3 - 53 tur
  11. Hulkenberg, Haas, 1m31.686s, C3 - 88 tur
  12. Hamilton, Mercedes, 1m31.999s, C5 - 49 tur
  13. Stroll, Aston Martin, 1m32.038s, C3 - 46 tur
  14. Norris, McLaren, 1m32.108s, C3 - 20 tur
  15. Gasly, Alpine, 1m32.149s, C3 - 47 tur
  16. Magnussen, Haas, 1m33.053s, C3 - 80 tur
  17. Ocon, Alpine, 1m33.079s, C3 - 55 tur
  18. Bottas, Sauber, 1m33.528s, C3 - 28 tur
  19. Ricciardo, RB, 1m37.015s, C1 - 70 tur
Durum: Durdu
 
Önümüzdeki hafta 2024 sezonunun ilk yarışının canlı anlatımında görüşmek üzere...
Bizi üç uzun gün boyunca takip ettiğiniz için teşekkür ederiz
Biz de Motorsport.com Türkiye olarak Bahreyn testlerinin anlatımının sonuna geliyoruz...
Araçlar keyifli geçen son bölümünden ardından garajlarına alınıyor...
Günün en çok tur atan ismi bütün günü görev başında geçiren Alex Albon oldu (121 tur)
Günün en hızlı isimleri
  1. Leclerc, Ferrari, 1m30.322s, C4 - 74 tur
  2. Russell, Mercedes 1m30.368s, C4 - 67 tur
  3. Zhou, Sauber, 1m30.647s, C4 - 85 tur
Yarış startı testi beklerken pilotlar bizi şaşırttı ve sırayla kalkış antrenmanı yaptı
Pilotlar toplu bir şekilde start antrenmanı yapıyor !
Seansın son bölümünde pistteki güvenlik sistemleri test ediliyor
Russell C4 lastikleriyle beraber 1:30.368 ile 2. sıraya tırmanıyor. Aynı zamanda en hızlı üçüncü sektör zamanını da geliştiriyor
Leclerc yarış simülasyonuna devam ediyor (C1)

2:11.159 outlap 39.393 36.403 35.880 36.015 36.261 36.016 36.257 36.167 36.282 36.062 36.629 36.463 36.432 36.599 36.901 36.670 37.271 39.710 inlap box - out
Russell 1:30.870'lik turuyla beraber en hızlı üçüncü sektör zamanını elde ediyor
Albon C4 lastikleriyle 1:30.984 ile 5. sıraya çıkıyor
Russell bir kez daha yeni C3 lastikleri takıp piste çıkıyor
Piastri'den de bir yarış simülasyonu dereceleri (C1)

1:59.301 outlap 37.234 37.840 37.682 37.838 37.897 37.849 37.925 38.004 37.550 37.618 37.704 37.699 37.458 37.439 37.245 37.555 37.223 37.083 37.331 37.065 39.809 inlap
Günün en hızlı üç ismi
  1. Leclerc, Ferrari, 1m30.322s, C4 - 58 tur
  2. Verstappen, Red Bull, 1m30.755s, C3 - 51 tur
  3. Tsunoda, RB, 1m30.835s, C4 - 45 tur
Verstappen C2 lastikleriyle stintine başlıyor
Verstappen tekrar pistteki yerini alıyor
Russell 1:30.960 4. sıra 
Tsunoda 1:30.835 3. sıra
Russell yeni C3 lastikleriyle stintine başlıyor
Gasly de bir pit stop antrenmanıyla beraber tekrar piste dönüyor
Leclerc'in uzun stintinin dereceleri (C3)

37.173 37.366 37.363 37.476 37.583 37.724 37.598 37.613 37.703 38.215 37.742 38.177 38.109 38.336 38.161 38.458 38.410 38.668 41.698 inlap box (C1) - out
Piastri tekrar piste dönüyor
Bahreyn antrenmanlarının son saatine girerken takımlar uzun sürüşlerle birlikte yarış simülasyonlarına devam ediyor
Verstappen'in son stintinden dereceler (C1)

outlap 1: 37.559 1: 37.446 1: 37.430 1: 37.207 1: 37.284 1: 37.176 1: 37.178 1: 37.049 1: 36.934 1: 36.822 1: 37.001 1: 36.805 1: 36.901 1: 37.013 1: 47.668 inlap
Ferrari, Leclerc'i bir pit stop antrenmanıyla beraber tekrar piste yolluyor
Leclerc vs Russell

 
Piastri'den uzun bir stint (C3)

outlap 38.625 37.843 38.129 38.213 38.216 38.453 38.587 38.922 38.791 38.894 38.928 38.932 39.035 38.644 41.289 inlap box - out
Takımlar testlerin son bölümünü iyi değerlendirebilmek için öğleden sonra pistte geçirdikleri zamanı arttırdılar. Elde edecekleri en ufak veriyi bile kaçırmak istemiyorlar
Russell start-finish düzlüğünde Leclerc'i güzel bir atakla geçiyor
Tsunoda 1:31.945 9. sıraya çıkıyor
Verstappen bir süre garajında zaman geçirdikten sonra start antrenmanı yaptıktan sonra piste geri döndü
Leclerc kokpite geçtikten sonra kısa stintlerle zaman kaydettikten sonra şu an C4 lastikleriyle pistte
Hatırlatmakta fayda var... Dün tüm gün sürüş yapan Sargeant bugün kokpiti Albon'a teslim etti


 
 Verstappen'in son stintinden dereceler (C3) outlap 1: 37.752 1: 37.575 1: 37.422 1: 37.285 1: 37.172 1: 37.177 1: 37.221 1: 37.160 1: 37.130 1: 37.058 1: 37.124 1: 37.208 1: 37.205 1: 37.233 1: 37.116 inlap
Testin şimdiye kadarki bölümünde iyi bir görüntü çizen Ferrari'den bir açıklama. Testleri yerinden Motorsport.com Türkiye olarak yerinden takip ettiğimizi hatırlatmak isterim...

 
Hulkenberg'in son stinti (C3)

outlap 38.644 38.723 38.626 38.504 38.661 38.961 38.776 38.706 38.951 38.602 39.672 39.693 41.829 inlap box - out
Testlerde son iki saate girmişken öğleden sonra bölümünün en çok tur atan pilotu 41 tur ile Hulkenberg oldu
Testler sırasında takımlar eğlenmeyi de ihmal etmiyor

 
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