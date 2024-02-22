Canlı anlatım: 2024 Bahreyn sezon öncesi testleri 2. gün
2024 Formula 1 sezonu öncesinde Bahreyn'de gerçekleştirilen testlerin 2. gününde yaşananları anlık olarak sizlere aktarıyoruz.
Ekleyen: Abdullah Çelik, Burak Yasul
Özet
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Zaman tablosu
1. Perez 129 tur
2. Hamilton 123 tur
3. Sargeant 117 tur
- Sainz, Ferrari, 1m29.921s, C4
- Perez, Red Bull, 1m30.679s, C3
- Hamilton, Mercedes, 1m31.066s, C3
2: 03.454 outlap 36.361 36.669 36.777 36.690 36.631 36.548 36.675 36.832 36.622 36.680 36.703 36.540 36.624 36.459 36.383 36.338 35.973 36.179 36.165 36.310 inlap - in
1: 59.382 outlap 37.629 37.647 37.827 38.059 38.370 38.106 37.924 38.047 38.012 37.983 38.110 38.049 38.004 37.895 37.970 38.179 37.973 40.270 inlap box (C1)
outlap 37.646 38.275 38.545 38.496 38.460 38.709 38.567 38.755 39.033 39.133 39.449 39.822 40.675 39.994 42.724 inlap box (C2)
2: 01.870 outlap 36.732 37.052 36.454 36.690 36.789 37.229 37.754 37:017 36.853 36.921 37.181 37.098 36.850 37.150 36.894 37.773 37.587 37.556 37.581 37.223 inlap - in
- Sainz, Ferrari, 1:29.921s, C4 - 57 laps
- Norris, McLaren, 1:31.256s, C3 - 37 laps
- Perez, Red Bull, 1:31.461s, C3 - 112 laps
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