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Formula 1
Canlı anlatım

Canlı anlatım: 2024 Bahreyn sezon öncesi testleri 2. gün

2024 Formula 1 sezonu öncesinde Bahreyn'de gerçekleştirilen testlerin 2. gününde yaşananları anlık olarak sizlere aktarıyoruz.

Ekleyen:

Ekleyen: Abdullah Çelik, Burak Yasul

Özet

Zaman tablosu
  1. Sainz, Ferrari, 1m29.921s, C4 - 84 tur
  2. Perez, Red Bull, 1m30.679s, C3 - 129 tur
  3. Hamilton, Mercedes, 1m31.066s, C3 - 123 tur
  4. Norris, McLaren, 1m31.256s, C3 - 52 tur
  5. Ricciardo, RB, 1m31.361s, C4 - 88 tur
  6. Leclerc, Ferrari, 1m31.750s, C3 - 54 tur
  7. Stroll, Aston Martin, 1m32.029s, C3 - 96 tur
  8. Ocon, Alpine, 1m32.061s, C3 - 78 tur
  9. Bottas, Sauber, 1m32.227s, C3 - 97 tur
  10. Piastri, McLaren, 1m32.328s, C3 - 35 tur
  11. Sargeant, Williams, 1m32.578s, C4 - 117 tur
  12. Alonso, Aston Martin - 1m33.053s, C3 - 31 tur
  13. Zhou, Sauber, 1m33.715s, C3 - 38 tur
  14. Gasly, Alpine, 1m33.804s, C3 - 33 tur
  15. Magnussen, Haas, 1m36.611s, C3 - 93 tur
  16. Hulkenberg, Haas, 1m37.509s, C3 - 31 tur
  17. Tsunoda, RB, 1m38.074s, C3 - 40 tur
Durum: Durdu
 
Bahreyn testlerinin ikinci gününün sonuna geldik... Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yarın sabah testlerin üçüncü ve son gününde saat 10:00'da görüşmek üzere...
Günün bireysel anlamda en çok tur atan isimleri
1. Perez 129 tur
2. Hamilton 123 tur
3. Sargeant 117 tur
Günün en hızlı ilk üç ismi
  1. Sainz, Ferrari, 1m29.921s, C4 
  2. Perez, Red Bull, 1m30.679s, C3 
  3. Hamilton, Mercedes, 1m31.066s, C3 
Damalı bayrak sallanıyor ve testin bugünlük sonuna geliyoruz...
Takımlar şimdi de pit stop antrenmanı yapıyorlar
Seansın son bölümü pistteki bütün sistemler test ediliyor. Sainz bir start antrenmanı yaptı
Pistte formasyon turu seansı da test edildikten sonra pilotlar ilk viraja bu şekilde geldi

 
Güvenlik sistemleri test edilirken bütün araçlar pite gelmişti. Şu an testler tamamlandı araçlar pit yolunun sonunda sıralanmış turlamayı bekliyorlardı ve yeşil ışıkla beraber tekrar piste döndüler
Seansın son bölümünde sanal ve gerçek güvenlik aracı sistemini test ediliyor...
Seansın bitimine 15 dakika kalışken Hamilton taze lastikler takarak tekrar piste döndü
Bottas üçüncü Stinti (C1)
2: 03.454 outlap 36.361 36.669 36.777 36.690 36.631 36.548 36.675 36.832 36.622 36.680 36.703 36.540 36.624 36.459 36.383 36.338 35.973 36.179 36.165 36.310 inlap - in
Bottas ikinci Stinti (C2)
1: 59.382 outlap 37.629 37.647 37.827 38.059 38.370 38.106 37.924 38.047 38.012 37.983 38.110 38.049 38.004 37.895 37.970 38.179 37.973 40.270 inlap box (C1)
Bottas ilk Stinti (C3)
outlap 37.646 38.275 38.545 38.496 38.460 38.709 38.567 38.755 39.033 39.133 39.449 39.822 40.675 39.994 42.724 inlap box (C2)
Pilotların özellikle start-finish düzlüğündeki tümseklerden geçerken kıvılcım saçtığı görülüyor
Hamilton tekrar piste çıkıyor...
 
Norris aracındaki sorun giderildikten sonra piste tekrar döndü
Sainz'ın ikinci stinti ( C2 )1: 59.673 outlap 37.278 37.319 37.195 37.204 37.335 37.131 37.247 37.493 37.541 37.357 37.393 37.281 37.141 37.298 37.373 37.190 37.495 37.238 40.317 inlap box (C1) - out
Lando Norris'in aracındaki çalışma sonlanmış durumda Norris kaskını takıp piste çıkmak için hazırlanıyor...
Ricciardo en hızlı turu zamanını 1:31.411'e çekiyor
Ricciardo C4 lastikleriyle pistte
Seansın bitimine 50 dakikadan biraz daha az zaman kalmışken en çok tur atan isim 120 tur ile Peres
Hamilton en hızı ikinci dereceyi elde ettikten sonra pite geldi
Ricciardo 1:32.011 ile 6. sırada
Sargeant'ın son stinti ( C1 )
2: 01.870 outlap 36.732 37.052 36.454 36.690 36.789 37.229 37.754 37:017 36.853 36.921 37.181 37.098 36.850 37.150 36.894 37.773 37.587 37.556 37.581 37.223 inlap - in
Hamilton 1:31.066 ile 2. sıraya çıkıyor
Hamilton piste çıkıyor
Seansın son bir saatine girilerken en hızlı üç pilot:
  1. Sainz, Ferrari, 1:29.921s, C4 - 57 laps
  2. Norris, McLaren, 1:31.256s, C3 - 37 laps
  3. Perez, Red Bull, 1:31.461s, C3 - 112 laps
Hamilton tekrar kokpitte piste çıkmayı bekliyor
Sergio Perez'in aracının sidepod kısmının alt tarafına takımların hava akışını görebilmeleri için kullandıkları boya kullanılmış ve o şekilde pistte yollanmış
Bugünün en çok tur atan pilotu, 114 tur ile şu anlık Lewis Hamilton
Norris'in aracının motor kapağı çıkarılmış ve araç üzerinde mekanikerler çalışma yapıyor...
Ocon 1:32.566 ile 10. sıraya çıkıyor
Stroll'un son stinti (C1) outlap 1: 38.155 1: 38.229 1: 37.931 1: 38.056 1: 37.928 1: 38.042 1: 38.006 1: 38.456 1: 38.017 1: 38.064 1: 38.919 1: 38.208 1: 38.333 1: 39.188 1: 39.739 1: 38.419 1: 38.203 inlap
 
Sainz'ın son stinti ( C3 )1: 35.725 1: 37.038 1: 37.712 1: 37.971 1: 38.147 1: 38.093 1: 38.058 1: 38.121 1: 38.182 1: 38.570 1: 38.733 1: 38.671 1: 38.992 1: 38.848 1: 39.126 1: 41.687 inlap (box - out)
Sainz, pitin ardından C2 lastiklerini takıp pistte turlamaya tekrar başladı
Sainz, pit girişinde büyük bir blokaj yaşamış
Ricciardo kokpitteki yerini almış, kaskını takıp piste çıkmaya hazırlanıyor
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