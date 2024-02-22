Canlı anlatım: 2024 Bahreyn sezon öncesi testleri 2. gün

Ferrari'yi ayağa kaldıran şey neden Hamilton ile anlaşması değil de Zandvoort'taki Cuma günüydü?

Formula 1

Ferrari'yi ayağa kaldıran şey neden Hamilton ile anlaşması değil de Zandvoort'taki Cuma günüydü? Ferrari'yi ayağa kaldıran şey neden Hamilton ile anlaşması değil de Zandvoort'taki Cuma günüydü?