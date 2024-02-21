Canlı anlatım: 2024 Bahreyn sezon öncesi testleri 1. gün
2024 Formula 1 sezonu öncesinde Bahreyn'de gerçekleştirilecek testlerin 1. gününden herkese merhaba. Testlerde yaşananları anlık olarak sizlere aktaracağız.
Ekleyen: can çarpıcı
Özet
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Bahreyn'de sezon öncesi testleri başladı
Zaman tablosu
1. Verstappen 1:31.344
2. Norris + 1.140
3. Sainz +1.240
En son uzun stint bilgileri şu şekildeRussell (C3) outlap 1: 38.468 1: 38.730 1: 38.956 1: 38.651 1: 38.693 1: 38.981 1: 39.263 1: 38.861 1: 38.819 1: 38.655 1: 38.493 1: 38.959 1: 39.212 1: 38.985 1: 39.244 1: 41.974 inlap
Verstappen (C3) #RB20 outlap 1: 31.662 2: 31.700 2: 26.609 1: 32.805 1: 44.487 inlap 2: 19.718 outlap 1: 34.975 1: 35.247 1: 35.332 1: 35.489 1: 36.093 1: 35.414 1: 35.460 inlap
Sainz (C3) #SF24 outlap 1: 32.881 2: 12.365 inlap 2: 38.333 outlap 1: 33.582 inlap
Norris (C2) #MCL38 outlap 1: 36.915 1: 37.051 1: 37.940 1: 37.605 1: 38.839 inlap
Hulkenberg (C2) #VF24 outlap 1: 37.038 1: 37.279 1: 37.682 1: 37.874 1: 37.697 1: 38.169 1: 38.136 1: 38.066 1: 38.141 1: 38.250 1: 38.380 1: 39.210 1: 38.348 inlap
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