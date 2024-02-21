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Formula 1
Canlı anlatım

Canlı anlatım: 2024 Bahreyn sezon öncesi testleri 1. gün

2024 Formula 1 sezonu öncesinde Bahreyn'de gerçekleştirilecek testlerin 1. gününden herkese merhaba. Testlerde yaşananları anlık olarak sizlere aktaracağız.

Ekleyen: can çarpıcı

Özet

Bahreyn'de sezon öncesi testleri başladı

Zaman tablosu

Leaderboard
  1. Verstappen, Red Bull, 1m31.344s, C3 - 142 tur
  2. Norris, McLaren, 1m32.484s, C3 - 72 tur
  3. Sainz, Ferrari, 1m32.584s, C3 - 69 tur
  4. Ricciardo, RB, 1m32.599s, C3 - 51 tur
  5. Gasly, Alpine, 1m32.805s, C3 - 60 tur
  6. Stroll, Aston Martin, 1m33.007s, C3 - 53 tur
  7. Leclerc, Ferrari, 1m33.247s, C3 - 64 tur
  8. Alonso, Aston Martin, 1m33.385s, C3 - 77 tur
  9. Piastri, McLaren, 1m33.658s, C3 - 57 tur
  10. Zhou, Sauber, 1m33.871s, C3 - 62 tur
  11. Sargeant, Williams, 1m33.882s, C3 - 21 tur
  12. Russell, Mercedes, 1m34.109s, C3 - 121 tur
  13. Tsunoda, RB, 1m34.136s, C3 - 64 tur
  14. Bottas, Sauber, 1m34.431s, C3 - 68 tur
  15. Albon, Williams, 1m34.587s, C3 - 40 tur
  16. Ocon, Alpine, 1m34.677s, C2 - 60 tur
  17. Magnussen, Haas, 1m35.692s, C3 - 66 tur
  18. Hulkenberg, Haas, 1m35.906s, C3 - 81 tur
Durum: Durdu
Ayrıca Motorsport.com Türkiye'nin Testleri yerinden takip ettiğini unutmayın...
Yarın sabah saat 10:00'da kaldığımız yerden tekrar devam edeceğiz...
3 aylık kış arasından sonra sezon öncesi testlerin bugünlük sonuna geldik
Bireysel olarak en çok atan pilot ise 142 tur ile Max Verstappen oldu
İlk gün en çok mesafe kat eden takım ise, 148 tur ile Haas oldu
Sezon öncesi testlerin ilk gününde ilk üç sırada:
1. Verstappen 1:31.344
2. Norris  + 1.140
3. Sainz  +1.240
Damalı bayrak sallanıyor ve sezon öncesi testlerin sonuna geliyoruz
 
Seansın son dakikalarına gelmişken pist sıcaklığı iyice düşmüş durumda. Bu yüzden zamanların hızlanmasını beklemek doğru olmaz. Aynı zamanda pilotlar sert lastikler de piste çıkıp performansını görmek istiyor
Russell bir kez daha blokaj yaşıyor...
Son 15 dakikanın içerisindeyiz ve pistte trafik artmış durumda
Stroll 10. virajda bir blokaj yaşıyor ve zor yavaşlayarak pist dışına çıkıyor
Verstappen tekrar en hızlı ilk iki sektör zamanıyla birlikte 1:31.344 ile rakipleriyle farkı 1 saniyenin üzerine çıkarıyor
Pistteki araçların sayısı seansın son yarım saatine girilirken artıyor
Lance Stroll'un aracına mekanikerler araç üzerindeki hava akışını daha iyi görebilmek adına renkli boyalar sıkıyor. Stroll'ü birazdan pistte görebiliriz
Daniel Ricciardo'nun aracının ön tarafında mekanikerler çalışma yapıyordu. Çalışmalar bitmiş ve Ricciardo'yu piste göndermişler...
 
Sabah seansında Ferrari pilotu Charles Leclerc'i güzel bir atakla geride bırakan Verstappen'in yeni avı George Russell oldu
Uzun bir süre pitte kaldıktan sonra Hulkenberg de piste geri dönüyor
Ricciardo 1:32.781'lik tur atıyor ancak son virajda pist dışına çıktı
Bahreyn'de ilk test gününün son saatine girmiş durumdayız...
Şu an ilk üçlü dışında sadece Russell pistte. Ancak bugün istediği turları atamamış durumda
Son saate girilirken Verstappen 1:31.662 ile lider ve Norris'in 0.8 saniye, Sainz'ın 0.9 saniye önünde yer alıyor. Red Bull geçen seneye göre konsept değişikliğine gitmesine rağmen hızını kaybetmemiş görünüyor
Verstappen tekrar pistte...
Ricciardo aracından inmiş ve mühendisleriyle konuşuyor
Verstappen tekrar aracındaki yerini aldı ve piste çıkmaya hazırlanıyor...
Logan Sargeant'ın aracının arka tarafında mekanikerler çalışma yürütüyor. Bir fren problemi olabilir...

En son uzun stint bilgileri şu şekilde

Russell (C3) outlap 1: 38.468 1: 38.730 1: 38.956 1: 38.651 1: 38.693 1: 38.981 1: 39.263 1: 38.861 1: 38.819 1: 38.655 1: 38.493 1: 38.959 1: 39.212 1: 38.985 1: 39.244 1: 41.974 inlap
Verstappen (C3) #RB20 outlap 1: 31.662 2: 31.700 2: 26.609 1: 32.805 1: 44.487 inlap 2: 19.718 outlap 1: 34.975 1: 35.247 1: 35.332 1: 35.489 1: 36.093 1: 35.414 1: 35.460 inlap
Sainz (C3) #SF24 outlap 1: 32.881 2: 12.365 inlap 2: 38.333 outlap 1: 33.582 inlap
Norris (C2) #MCL38 outlap 1: 36.915 1: 37.051 1: 37.940 1: 37.605 1: 38.839 inlap
Hulkenberg (C2) #VF24 outlap 1: 37.038 1: 37.279 1: 37.682 1: 37.874 1: 37.697 1: 38.169 1: 38.136 1: 38.066 1: 38.141 1: 38.250 1: 38.380 1: 39.210 1: 38.348 inlap
Bugün yeni W15'in koltuğuna oturmayan Lewis Hamilton pistten ayrılıyor

 
Sargeant yeni C3 lastikleriyle 1:33.882 ile 10. sıraya çıkıyor
Sargeant attığı 1:35.438 ile 15. sırada
Sargeant attığı spinden sonra pite dömüştü. Şimdi kalkış antrenmanından sonra tekrar piste çıkıyor
Ricciardo 1:32.946 ile 4. sıraya tırmanıyor ve Stroll'ü bir sıra geriye atıyor
Stroll 1:33.074 ile dördüncü sıradaki yerini alıyor
Sargeant'ın sağ ön lastiğindeki büyük yanık oluşmuş durumda
Sargeant tehlikeli bir spin attıktan sonra piste döndü ancak lastiklerine zarar verdiği için pite geri dönecektir. Ayrıca mekanikerler araçta bir hasar olup olmadığına da bakacaklardır
Verstappen tüm sektörleri mora boyayarak 1:31.662 ile ilk sıradaki yerine tekrar geri dönüyor
Ricciardo, 1:33.325 ile beşinci sıraya çıkıyor
Norris'te kalkış antrenmanı yaptıktan sonra tekrar pistin yolunu tutuyor
Sainz tekrar piste çıkıyor
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