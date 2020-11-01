Canlı Anlatım: Emilia Romagna GP
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Ekleyen: Efe Kahya
Özet
Durum: Durdu
08:48 Ve bu sonuçla beraber canlı anlatımımızın sonuna geliyoruz. Ben Efe Kahya ve size canlı anlatımda yardımcı olmaya çalıştım. Sürçü lisan ettiysem affola. Bugünkü sonuçla beraber Mercedes markalar şampiyonluğunu kutluyor, aynı zamanda Lewis Hamilton Dünya Veganlar gününde bu galibiyetini aldı. Görüşmek üzere, güncel haberler için Motorsport.com'da kalmaya devam edin!
08:46
08:45 Danny Ric takım telsizi: "Yüce Mac and Cheese topları. İnanamıyorum."
08:44 Romain Grosjean'a beş saniye zaman cezası geliyor. Pist limitleri nedeniyle oluyor.
08:44 Kalan ilk 10 ise şu şekilde:
Kvyat
Leclerc
Perez
Sainz
Norris
Raikkonen
Giovinazzi
Kvyat
Leclerc
Perez
Sainz
Norris
Raikkonen
Giovinazzi
08:43 Valtteri Bottas ikinci ve Daniel Ricciardo ise üçüncü oluyor. Monsieur Cyril Abiteboul bir dövme daha yaptıracak mı acaba?
08:42 Ve Hamilton son virajı geride geçerek galibiyeti alıyor ve böylece Mercedes markalar şampiyonu oluyor!
08:42 Son turdayız.
08:41 Hamilton 1.15.914 ile bir hızlı tur zamanı daha yakalıyor.
08:41
08:41 An itibariyle günün sürücüsü sıralamasında Kimi Raikkonen önde.
08:40 Hem Kvyat hem de Perez, Ricciardo ve Leclerc'i ana düzlükte geçemediler. Kvyat, atağını son podyum basamağı için yapacak.
08:40 Hamilton en hızlı turları atmaya devam ediyor ve bu sefer 1.16.305
08:39 Bu arada Ricciardo-Kvyat ve Leclerc-Perez arasında büyük bir mücadele var.
08:38 Bitime 3 tur kaldı.
08:38 Aynı zamanda iki Alfa Romeo birden 9-10 olarak ilerliyorlar. Evlerinde bir çifte puan görebiliriz.
08:38 Albon pite geliyor ve yumuşak lastiğe geçiyor.
08:37 Hamilton 1.16.644 ile en hızlı tur zamanını yeniden eline geçirdi.
08:37 Ricciardo ise üçüncülüğü korudu
08:37 Leclerc, Kvyat'a geçildikten sonra şimdi de Perez'e geçilmek üzere. Latifi ise 11. sırada. Williams'ın ilk puanları gelebilir.
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