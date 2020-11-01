08:48 Ve bu sonuçla beraber canlı anlatımımızın sonuna geliyoruz. Ben Efe Kahya ve size canlı anlatımda yardımcı olmaya çalıştım. Sürçü lisan ettiysem affola. Bugünkü sonuçla beraber Mercedes markalar şampiyonluğunu kutluyor, aynı zamanda Lewis Hamilton Dünya Veganlar gününde bu galibiyetini aldı. Görüşmek üzere, güncel haberler için Motorsport.com'da kalmaya devam edin!