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Canlı anlatım: Emilia Romagna GP sprint sıralama yarışı
2022 Emilia Romagna Prix'sinin sprint sıralama yarışında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: Abdullah Çelik
Özet
Durum: Durdu
Sprint yarışı için anlatımı burada noktalıyoruz. Seans açıklamalarını sitemizden takip edebilirsiniz.
İyi akşamlar
Bu sonuçlar normalde yarınki ana yarış için de sıralamaları belirleyecek ancak cezaların bugün uygulanmadığını, yarınki yarışta uygulanacağını hatırlatalım. Yani bazı değişiklikler olacak.
Yarış sonucu
|Sıra
|#
|Sürücü
|Şase
|Motor
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|1
|Max Verstappen
|Red Bull
|Red Bull
|21
|-
|2
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|21
|2.975
|2.975
|2.975
|3
|11
|Sergio Perez
|Red Bull
|Red Bull
|21
|4.721
|4.721
|1.746
|4
|55
|Carlos Sainz Jr.
|Ferrari
|Ferrari
|21
|17.578
|17.578
|12.857
|5
|4
|Lando Norris
|McLaren
|Mercedes
|21
|24.561
|24.561
|6.983
|6
|3
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|Mercedes
|21
|27.740
|27.740
|3.179
|7
|77
|Valtteri Bottas
|Alfa Romeo
|Ferrari
|21
|28.133
|28.133
|0.393
|8
|20
|Kevin Magnussen
|Haas
|Ferrari
|21
|30.712
|30.712
|2.579
|9
|14
|Fernando Alonso
|Alpine
|Renault
|21
|32.278
|32.278
|1.566
|10
|47
|Mick Schumacher
|Haas
|Ferrari
|21
|33.773
|33.773
|1.495
|11
|63
|George Russell
|Mercedes
|Mercedes
|21
|36.284
|36.284
|2.511
|12
|22
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|Red Bull
|21
|38.298
|38.298
|2.014
|13
|5
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|Mercedes
|21
|40.177
|40.177
|1.879
|14
|44
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|21
|41.459
|41.459
|1.282
|15
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|Mercedes
|21
|42.910
|42.910
|1.451
|16
|31
|Esteban Ocon
|Alpine
|Renault
|21
|43.517
|43.517
|0.607
|17
|10
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|Red Bull
|21
|43.794
|43.794
|0.277
|18
|23
|Alexander Albon
|Williams
|Mercedes
|21
|48.871
|48.871
|5.077
|19
|6
|Nicholas Latifi
|Williams
|Mercedes
|21
|52.017
|52.017
|3.146
|24
|Guan Yu Zhou
|Alfa Romeo
|Ferrari
|0
Leclerc, yarış sonrası telsiz konuşmasında lastiklerinde performans kaybettiğini doğruladı. Bir iki tur daha olsaydı muhtemelen Perez de Leclerc'i geçecekti
McLaren pilotları Norris ve Ricciardo 5 ve 6. olurken onları Alfa Romeo ile güçlü bir yarış çıkaran Bottas takip etti.
Verstappen böylece startta kaybettiği pozisyonu geri aldı ve bu şekilde bitirirse yarınki ana yarış için de pole pozisyonunu almış olacak
Sainz da Norris ile farkı 1.3 sn'ye kadar düşürdü. Beklenenden daha heyecanlı bir yarış olduğunu söyleyebiliriz
Sainz, Norris'le farkı 3 sn'ye düşürürken Verstappen de Leclerc'le farkı yarım saniyeye kadar düşürmüş durumda
Diğer taraftan Alonso da Magnussen gibi düzlükte zigzag çizdiği için siyah beyaz uyarı bayrağı gördü
Bottas, Alonso ile uzun süre yan yana gidip geçmeyi başardı. Bu, son puanın şu anda Bottas'a geçtiği manasına geliyor
Schumacher, Vettel'i geçerek 10. sıraya yükseldi. Bu, Schumacher için puan manasına gelebilirdi, ta ki gerçek yarış olsaydı
Bottas Alonso'yu kovalıyor ancak Alonso önündeki Magnussen sayesinde DRS'yi kullandığı için yerini koruyabiliyor
Derken Sainz, Ricciardo'yu geçerek 5. sıraya yükseliyor. Bakalım kalan 7 turda Sainz farkı ne kadar kapatabilecek?
Sainz, Ricciardo'yu geçebilirse çıkabileceği en yüksek pozisyon 5.lik olabilir çünkü Norris, takım arkadaşının 5.5 sn önünde
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