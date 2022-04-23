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Canlı anlatım: Emilia Romagna GP sprint sıralama yarışı

2022 Emilia Romagna Prix'sinin sprint sıralama yarışında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Canlı anlatım: Emilia Romagna GP sprint sıralama yarışı

Ekleyen: Abdullah Çelik

Özet
Durum: Durdu

Emilia Romagna GP: Sezonun ilk sprint yarışını Verstappen kazandı

2022 sezonunun ilk sprint yarışını Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı.

Emilia Romagna GP: Sezonun ilk sprint yarışını Verstappen kazandı

Sprint yarışı için anlatımı burada noktalıyoruz. Seans açıklamalarını sitemizden takip edebilirsiniz.

 

İyi akşamlar
Podyuma çıkan isimlere Jean Alesi madalyalarını veriyor
Bu sonuçlar normalde yarınki ana yarış için de sıralamaları belirleyecek ancak cezaların bugün uygulanmadığını, yarınki yarışta uygulanacağını hatırlatalım. Yani bazı değişiklikler olacak.

Yarış sonucu

 

Sıra # Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark Ara km/s
1 1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 21 -      
2 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 21 2.975 2.975 2.975  
3 11 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 21 4.721 4.721 1.746  
4 55 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 21 17.578 17.578 12.857  
5 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 21 24.561 24.561 6.983  
6 3 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 21 27.740 27.740 3.179  
7 77 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 21 28.133 28.133 0.393  
8 20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 21 30.712 30.712 2.579  
9 14 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 21 32.278 32.278 1.566  
10 47 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 21 33.773 33.773 1.495  
11 63 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 21 36.284 36.284 2.511  
12 22 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 21 38.298 38.298 2.014  
13 5 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 21 40.177 40.177 1.879  
14 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 21 41.459 41.459 1.282  
15 18 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 21 42.910 42.910 1.451  
16 31 France Esteban Ocon Alpine Renault 21 43.517 43.517 0.607  
17 10 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 21 43.794 43.794 0.277  
18 23 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 21 48.871 48.871 5.077  
19 6 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 21 52.017 52.017 3.146  
  24 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 0    
 
Leclerc, yarış sonrası telsiz konuşmasında lastiklerinde performans kaybettiğini doğruladı. Bir iki tur daha olsaydı muhtemelen Perez de Leclerc'i geçecekti
Alonso 9. olarak puanı kıl payı kaçırırken onu Schumacher ve Russell takip ettiler
Bugünün son puanı Haas'tan Magnussen'in oldu.
McLaren pilotları Norris ve Ricciardo 5 ve 6. olurken onları Alfa Romeo ile güçlü bir yarış çıkaran Bottas takip etti.
Perez 3, Sainz 6 sıra kazandılar
Leclerc 2. olurken Perez 3., Sainz ise 4. oluyor!
Verstappen, Emilia Romagna GP Sprint yarışını kazanıyor!
Bottas Magnussen'i geçerek 7. sıraya yükseldi
 
Son tur
Verstappen böylece startta kaybettiği pozisyonu geri aldı ve bu şekilde bitirirse yarınki ana yarış için de pole pozisyonunu almış olacak
Leclerc'in lastikleri bitti gibi çünkü karşı cevap veremiyor. Fark 1 sn'nin üzerine çıktı
Verstappen son turlara doğru ilerlerken LEclerc'i zorlamaya başladı ve geçerek ilk sıraya yükseldi
Verstappen Leclerc'i geçerek ilk sıraya yükseliyor
Verstappen Leclerc'i geçiyor!
Russell Vettel'i geçerek 11. sıraya yükseldi
Sainz Norris'i geçerek 4. sıraya yükseliyor
Verstappen, Leclerc'in 0.2 sn arkasına kadar geldi!
Yumuşak lastikler ömrünün sonuna gelirken performanslar arasında değişkenlikler olduğunu görüyoruz
Sainz da Norris ile farkı 1.3 sn'ye kadar düşürdü. Beklenenden daha heyecanlı bir yarış olduğunu söyleyebiliriz
Verstappen DRS ile farkı 0.4 sn'ye kadar düşürdü. Bakalım liderlik mücadelesi olacak mı?
Verstappen'e Leclerc'in sağ ön lastikte ufalanma sorunu yaşadığı bilgisi verildi
Liderlik mücadelesi kızışabilir
Sainz, Norris'le farkı 3 sn'ye düşürürken Verstappen de Leclerc'le farkı yarım saniyeye kadar düşürmüş durumda
Son 5 tur
Diğer taraftan Alonso da Magnussen gibi düzlükte zigzag çizdiği için siyah beyaz uyarı bayrağı gördü
Bottas, Alonso ile uzun süre yan yana gidip geçmeyi başardı. Bu, son puanın şu anda Bottas'a geçtiği manasına geliyor
Schumacher, Vettel'i geçerek 10. sıraya yükseldi. Bu, Schumacher için puan manasına gelebilirdi, ta ki gerçek yarış olsaydı
Bottas Alonso'yu kovalıyor ancak Alonso önündeki Magnussen sayesinde DRS'yi kullandığı için yerini koruyabiliyor
 
Perez en hızlı turu atıyor. Verstappen de zaman zaman farkı 1.1 sn'ye düşürüyor
Derken Sainz, Ricciardo'yu geçerek 5. sıraya yükseliyor. Bakalım kalan 7 turda Sainz farkı ne kadar kapatabilecek?
Sainz, Ricciardo'yu geçebilirse çıkabileceği en yüksek pozisyon 5.lik olabilir çünkü Norris, takım arkadaşının 5.5 sn önünde
McLaren pilotları şu anda 4 ve 5. sıralarda ancak Ricciardo'nun hemen arkasında Sainz var
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