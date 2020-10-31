Canlı Anlatım: Emilia Romagna GP Sıralama Turları
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Ekleyen: Efe Kahya
Özet
Durum: Canlı
09:30 Bu sırada Max Verstappen, güç olmadığını söyledikten hemen sonra turuna başlamadan pite geliyor. Aracı garaja çekilmiş durumda.
09:29 Ancak Bottas ve Hamilton ilk iki sıraya yerleşiyorlar.
09:29 Yumuşak lastikli AlphaTauri pilotları ise ilk iki sırayı yer alıyorlar.
09:28 Verstappen ise takım telsizinden güç sorunu yaşadığını iletiyor.
09:28 1.16.302 ile açılışı Vettel yapıyor.
09:28 Mercedes, Red Bull ve Ferrari pilotları, orta lastik ile piste çıkmış durumdalar. Piste çıkan diğer isimler ise yumuşak lastikle tur atmaya hazırlanıyorlar.
09:27 Piste çıkan pilotların lastik seçimleri farklı.
09:26
09:26 Piste çıkan ilk pilotlar, ev sahipleri Ferrari ve AlphaTauri pilotları oluyor.
09:26 Ve resmi olarak ikinci seansa başladık!
09:25 Pilotlar ikinci seans için pit yoluna çıkmış durumdalar
09:24 Bu sırada Kimi Raikkonen'in attığı bir turun da pist sınırları ihlal etmesi sebebiyle silindiğini görüyoruz. Fin pilot, dokuzuncu virajın kurbanlarından biri oluyor.
09:22
09:22
09:21 Böylece ilk sıralama seansının sonuna gelmiş bulunmaktayız.
09:21 Elenen isimler ise sırasıyla Grosjean, Magnussen, Raikkonen, Latifi ve evinde yarışan Giovinazzi oluyor.
09:20 Seanstan çıkma savaşında ise Russell ve Ricciardo kendilerini kurtarıyorlar ve ikinci seansa geçiyorlar.
09:19 Bu sırada Bottas, son turunda ilk sıraya yerleşiyor.
09:19 Damalı bayrak sallanıyor!
09:18 Riskte olan Magnussen, son virajda hata yapıyor ve zamanını geliştiremiyor.
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