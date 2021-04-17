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Formula 1

Canlı Anlatım: Emilia-Romagna GP sıralama turları

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Ekleyen: Betim Aker

Özet
Durum: Durdu
09:15 Böylelikle sezonun ikinci yarış hafta sonunun ilk iki gününü tamamlamış  oluyoruz! Yarın da yarışta canlı anlatımımıza bekleriz, bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. İyi ve sağlıklı günler dileğiyle!
09:15 Böylece, Hamilton kariyerindeki 99. pole pozisyonunu almış oluyor
09:12 Hamilton'un yarış mühendisi Bono ve İngiliz pilot, bu duruma şaşırmış gibi!
09:12 Grid dizilimi şu şekilde olacak:
Hamilton
Perez
Verstappen
Leclerc
Gasly
Ricciardo
Norris
Bottas
Ocon
Stroll
Sainz
Russell
Vettel
Latifi
Alonso
Raikkonen
Giovinazzi
Schumacher
Mazepin
Tsunoda
09:11 Sıralama turları bitiyor
09:11 Üçüncü bölüm de bitiyor
09:11 Perez'le Hamilton arasındaki fark 0.035 saniye
09:11 Leclerc 1:14.740'la dördüncü
09:10 Perez 1:14.446'yla ikinci sırada
09:10 1:14.826 yapan Ricciardo altıncı sırada
09:10 Verstappen ikici sektörde en iyi dereceue sahip
09:10 Norris'in 1:14.454'lük turu siliniyor
09:09 Hamilton üçüncü sektörde en iyi dereceye sahip
09:09 Norris ilk iki sektörde en iyi zamanları yapıyor
09:08 Perez ve Norris de pistte
09:07 Pistte çıkan isimler: Bottas, Hamilton, Gasly, Ricciardo, Norris, Stroll, Ocon, Leclerc
09:06 Üçüncü bölümün bitmesine sadece 4 dakika kaldı
09:06

Sıralamamız şu anda böyle:
Hamilton
Verstappen
Perez
Norris
Leclerc
Bottas
Gasly
Ocon
Ricciardo
Stroll
09:04 Mercedes'ler garaja giriyor
09:03 Leclerc 1:14.921'le beşinci sırada
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