Canlı Anlatım: Emilia-Romagna GP sıralama turları
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Ekleyen: Betim Aker
Özet
Durum: Durdu
09:15 Böylelikle sezonun ikinci yarış hafta sonunun ilk iki gününü tamamlamış oluyoruz! Yarın da yarışta canlı anlatımımıza bekleriz, bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. İyi ve sağlıklı günler dileğiyle!
09:15 Böylece, Hamilton kariyerindeki 99. pole pozisyonunu almış oluyor
09:12 Hamilton'un yarış mühendisi Bono ve İngiliz pilot, bu duruma şaşırmış gibi!
09:12 Grid dizilimi şu şekilde olacak:
Hamilton
Perez
Verstappen
Leclerc
Gasly
Ricciardo
Norris
Bottas
Ocon
Stroll
Sainz
Russell
Vettel
Latifi
Alonso
Raikkonen
Giovinazzi
Schumacher
Mazepin
Tsunoda
Hamilton
Perez
Verstappen
Leclerc
Gasly
Ricciardo
Norris
Bottas
Ocon
Stroll
Sainz
Russell
Vettel
Latifi
Alonso
Raikkonen
Giovinazzi
Schumacher
Mazepin
Tsunoda
09:11 Sıralama turları bitiyor
09:11 Üçüncü bölüm de bitiyor
09:11 Perez'le Hamilton arasındaki fark 0.035 saniye
09:11 Leclerc 1:14.740'la dördüncü
09:10 Perez 1:14.446'yla ikinci sırada
09:10 1:14.826 yapan Ricciardo altıncı sırada
09:10 Verstappen ikici sektörde en iyi dereceue sahip
09:10 Norris'in 1:14.454'lük turu siliniyor
09:09 Hamilton üçüncü sektörde en iyi dereceye sahip
09:09 Norris ilk iki sektörde en iyi zamanları yapıyor
09:08 Perez ve Norris de pistte
09:07 Pistte çıkan isimler: Bottas, Hamilton, Gasly, Ricciardo, Norris, Stroll, Ocon, Leclerc
09:06 Üçüncü bölümün bitmesine sadece 4 dakika kaldı
09:06
Sıralamamız şu anda böyle:
Sıralamamız şu anda böyle:
Hamilton
Verstappen
Perez
Norris
Leclerc
Bottas
Gasly
Ocon
Ricciardo
Stroll
09:04 Mercedes'ler garaja giriyor
09:03 Leclerc 1:14.921'le beşinci sırada
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