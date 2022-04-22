Formula 1 Haberler
Canlı anlatım: Emilia Romagna GP sıralama turları
2022 Emilia Romagna Prix'sinin sıralama turlarında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: Betim Aker
Özet
Durum: Durdu
Yarın antrenman turlarında ve sprint sıralama yarışında tekrar sizlerle görüşmek üzere iyi günler dileriz!
Üçüncü bölüm sıralaması:
|1
|Max Verstappen
|Red Bull
|1:27.999
|2
|Charles Leclerc
|Ferrari
|0.779s
|3
|Lando Norris
|McLaren
|1.132s
|4
|Kevin Magnussen
|Haas
|1.165s
|5
|Fernando Alonso
|Alpine
|1.203s
|6
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|1.743s
|7
|Sergio Perez
|Red Bull
|1.809s
|8
|Valtteri Bottas
|Alfa Romeo Racing
|2.440s
|9
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|3.063s
|10
|Carlos Sainz
|Ferrari
İkinci bölümde kaza yapan ve yarışa yarın 10. sıradan başlayacak olan Sainz, bu bölümde yer almayacak
|1
|Max Verstappen
|Red Bull
|1:18.793
|2
|Carlos Sainz
|Ferrari
|0.197s
|3
|Lando Norris
|McLaren
|0.501s
|4
|Sergio Perez
|Red Bull
|0.503s
|5
|Charles Leclerc
|Ferrari
|0.791s
|6
|Fernando Alonso
|Alpine
|0.802s
|7
|Kevin Magnussen
|Haas
|1.109s
|8
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|1.164s
|9
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|1.238s
|10
|Valtteri Bottas
|Alfa Romeo Racing
|1.399s
|11
|George Russell
|Mercedes
|1.964s
|12
|Mick Schumacher
|Haas
|2.123s
|13
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|2.345s
|14
|Guanyu Zhou
|Alfa Romeo Racing
|2.641s
|15
|Lance Stroll
|Aston Martin
|9.326s
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