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Canlı anlatım: Emilia Romagna GP sıralama turları

2022 Emilia Romagna Prix'sinin sıralama turlarında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Canlı anlatım: Emilia Romagna GP sıralama turları

Ekleyen: Betim Aker

Özet
Durum: Durdu
Yarın antrenman turlarında ve sprint sıralama yarışında tekrar sizlerle görüşmek üzere iyi günler dileriz!
Üçüncü bölüm sıralaması:
1 Max Verstappen Red Bull 1:27.999
2 Charles Leclerc Ferrari 0.779s
3 Lando Norris McLaren 1.132s
4 Kevin Magnussen Haas 1.165s
5 Fernando Alonso Alpine 1.203s
6 Daniel Ricciardo McLaren 1.743s
7 Sergio Perez Red Bull 1.809s
8 Valtteri Bottas Alfa Romeo Racing 2.440s
9 Sebastian Vettel Aston Martin 3.063s
10 Carlos Sainz Ferrari  
Bugünkü sıralama turlarını beş kırmızı bayraklarla sonlandırıyoruz!
Verstappen pole pozisyonunun sahibi oluyor!
Norris duvarda!
Kırmızı bayrak çıkıyor!
Verstappen, telsizden yol tutuşunun olmadığını söyledi
Son iki dakika içine giriyoruz
Pilotlar tekrar piste çıkmaya başlıyor ve piste çıkan tüm pilotlar geçiş lastiklerindeler
İki dakika sonra başlıyoruz
Kırmızı bayrak kalkıyor
Bottas'ın aracı çekiliyor
Bottas aracını sağa çekmiş!
Seansın dördüncü kırmızı bayrağını bekliyoruz
Bottas bariyerlerde!
Kırmızı bayrak çıkıyor!
Sarı bayrak çıkıyor
Magnussen dördüncü, Norris üçüncü sırada
Birinci sıradaki Leclerc'le ikinci sıradaki Verstappen'in farkı: 0.020 saniye
Norris 1:29.968'le ilk sırayı aldı
Magnussen 1:30.035'le ilk sırada
Seans başlayalı beş dakika olmasına rağmen şu an hiçbir sürücünün zaman turu yok
Üçüncü bölümde son yedi dakikaya girdik
 
Magnussen de tekrar pistte yerini alıyor
Tüm pilotlar tekrar pistte
Pilotlar pit yolunda bekliyor
Magnussen'in aracı garajında
Seans üç dakika sonra tekrar başlayacak
Bariyerlerdeki Magnussen aracını çıkarabiliyor
Seansta üçüncü bölüm ve üçüncü kırmızı bayrak!
Kırmızı bayrak çıkıyor!
Sarı bayrak çıkıyor!
İkinci bölümde kaza yapan ve yarışa yarın 10. sıradan başlayacak olan Sainz, bu bölümde yer almayacak
Piste çıkan isimler geçiş lastiğiyle çıkıyor
Üçüncü bölüm başlıyor!
Üçüncü bölüm birazdan başlıyor
1 Max Verstappen Red Bull 1:18.793
2 Carlos Sainz Ferrari 0.197s
3 Lando Norris McLaren 0.501s
4 Sergio Perez Red Bull 0.503s
5 Charles Leclerc Ferrari 0.791s
6 Fernando Alonso Alpine 0.802s
7 Kevin Magnussen Haas 1.109s
8 Sebastian Vettel Aston Martin 1.164s
9 Daniel Ricciardo McLaren 1.238s
10 Valtteri Bottas Alfa Romeo Racing 1.399s
11 George Russell Mercedes 1.964s
12 Mick Schumacher Haas 2.123s
13 Lewis Hamilton Mercedes 2.345s
14 Guanyu Zhou Alfa Romeo Racing 2.641s
15 Lance Stroll Aston Martin 9.326s
Damalı bayrak çıkıyor!
Son bir dakika içindeyiz ve elenme bölgesi:
Russell
Schumacher
Hamilton
Zhou
Stroll
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