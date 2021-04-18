Canlı anlatım: Emilia-Romagna GP
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Ekleyen: Abdullah Çelik
Özet
Durum: Canlı
08:50
08:50 Aston Martin mühendisleri starta 10 dk varken araçta hâlâ çalışmaları sürdürüyorlar ancak bunun için çok zamanları kalmadı.
08:49 Sorun yaşayan bir diğer taraf ise Aston Martin oldu. Aston Martin araçlarının arka frenlerinden dumanlar yükselmeye başladı.
08:48 Piste çıkış turlarında Alpine F1 pilotu Fernando Alonso kayarak bariyerlere vurdu ancak şampiyon pilot pite dönerek zamanında aracını tamir ettirmeyi ve gride gelmeyi başardı.
08:47 Pistin tamamı ıslak olmasa da ilk bölümün ıslak olduğunu söyleyebiliriz.
08:47 Bildiğiniz üzere bugünkü yarış için yağmur beklentisi vardı. Son birkaç dakikaya kadar böyle bir durum yoktu ancak beklenen oldu ve yağmur piste düştü.
08:45 Bahreyn'de gerçekleştirilen ilk yarışın ardından Formula 1 dünyası bu hafta sonu Emilia-Romagna GP için İtalya'nın Imola pistinde.
08:45 Herkese merhaba,
Sezonun 2. yarışı olan Emilia-Romagna GP canlı anlatım seansı için sizlerleyiz. Yarış 16:00'da başlayacak.
Sezonun 2. yarışı olan Emilia-Romagna GP canlı anlatım seansı için sizlerleyiz. Yarış 16:00'da başlayacak.
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