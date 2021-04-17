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Formula 1

Canlı anlatım: Emilia Romagna GP 3. antrenman seansı

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Ekleyen: Betim Aker

Özet
Durum: Canlı
05:55 Vettel 1:16.389'la 12. sırada
05:54 Vettel üç sektörde de kendi en iyi zamanlarını yaptı.
05:53 Perez ikinci ve üçüncü sektörde kendi en iyi zamanlarını yapıyor
05:53 Verstappen'in açtığı fark 0.456 saniye
05:52 Verstappen ikinci ve üçüncü sektörde mor geliyor!  Sürücü 1:14.958'le ilk sırada
05:51 Verstappen ikinci sektörde en iyi süreyi yapıyor
05:51
 
05:51 Raikkonen büyük bir blokaj yaşıyor
05:50 Sıralama
1. Norris, McLaren
2. Hamilton, Mercedes
3. Leclerc, Ferrari
4. Gasly, AlphaTauri
5. Verstappen, Red Bull
6. Sainz, Ferrari
7. Bottas, Mercedes
8. Alonso, Alpine
9. Ocon, Alpine
10. Ricciardo, McLaren
05:50 Seansımızın bitmesine sadece 10 dakika kaldı
05:49 Ricciardo 1:16.253'le 10. sırada
05:49 Ricciardo ve Latifi ilk iki sektörde kendi en iyi zamanlarını yapıyor
05:49 Norris, şu anda Hamilton'un 0.101 saniye önünde
05:48 Tsunoda takım telsizinden 'bu nasıl bir şey' diye bağırdı
05:47 Norris 1:15.414'le ilk sırada!
05:47 Ricciardo 1:16.472'yle 11. sırada
05:47 Norris ilk sektörde en iyi süreyi alıyor
05:46 Sıralamamız:
Hamilton
Norris
Leclerc
Gasly
Vertappen
Sainz
Bottas
Alonso
Ocon
Perez
05:46 Latifi yeniden piste çıkıyor
05:46 Vettel ve Raikkonen'in birer turu siliniyor
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