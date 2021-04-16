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Formula 1

Canlı anlatım: Emilia Romagna GP 2. antrenman seansı

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Ekleyen: Betim Aker

Özet

Sıralama
1. Bottas, Mercedes
2. Hamilton, Mercedes
3. Gasly, AlphaTauri
4. Sainz, Ferrari
5. Leclerc, Ferrari
6. Perez, Red Bull
7. Tsunoda, AlphaTauri
8. Norris, McLaren
9. Giovinazzi, Alfa Romeo
10. Stroll, Aston Martin
Durum: Canlı
09:26 Mazepin yine yol tutuşundan şikayet ediyor
09:26 2. antrenman seasının bitmesine 5 dakika kaldı
09:24 Verstappen dışında herkes pistte!
09:22 George Russell sert lastik deniyor
09:22 Pistte oldukça fazla trafik var
09:20 Şu an Verstappen ve Mazepin dışında herkes pistte
09:19 Fernanda Alonso'nun taban hasarı aldığı düşünülüyor
09:18 Ricciardo 1:17.281'lik turu ile 18. sırada
09:17 Mercedes'ler hâlâ 1-2. sırada
09:15
 
09:14 Hamilton ile Bottas arasındaki fark sadece 0.01 saniye!
09:13 Red Bull garajında, Verstappen'in aracı için çalışmalar sürüyor
09:13 Alonso 1:16.835 ile 13. sıraya yerleşti
09:11 Mazepin takım radyosunda nerelerde zaman kaybettiğini aktaran mühendisine, bunu yarıştan sonra konuşalım diye cevap verdi.
09:09 Mazepin takım radyosunda, araçtan garip sesler geldiğini söyledi!
09:08 Pistte sadece 6 araç kaldı
09:07 İki Ferrari de yumuşak lastiklerle pistte
09:05 Şu an pistte olan isimler: Bottas, Sainz, Leclerc, Norris, Latifi, Ricciardo, Schumacher, Mazepin
09:03 Ricciardo'nun turu siliniyor
09:02 Lando Norris 1:16.485 ile 8. sırada
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